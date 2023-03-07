2023-03-07 22:49:19 Microsoft'tan ChatGPT hamlesi
Microsoft, yapay zeka tabanlı sohbet robotu ChatGPT'yi yaygınlaştırmaya devam ediyor. Bing ve Skype gibi uygulamalara ChatGPT'yi entegre eden Microsoft, şimdi de yapay zekayı olabildiğince yaymak istiyor. Artık kodlama bilmeyenler bile Microsoft ChatGPT ile uygulama geliştirebilecek. Power Platform'a entegre edilen ChatGPT, kullanıcıların yapay zekayı uygulamalarına entegre etmesine yardımcı olacak. Microsoft, yapay zeka ile üretkenliği yeniden keşfetmek için bir etkinlik düzenleyecek ve yakın zamanda Office için de bir yapay zeka güncellemesi olacağı iddiaları ortaya atıldı. Microsoft, AI sayesinde çalışanların zamanlarını en iyi oldukları işe aktarmasını hedefliyor.