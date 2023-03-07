Microsoft'tan ChatGPT hamlesi

Microsoft’un İcra Kurulu Başkanı Satya Nadella, 16 Mart’ta “Yapay zeka ile üretkenliği yeniden keşfetmek” adında bir etkinliğe ev sahipliği yapacak. Şirket, popüler Windows işletim sistemi ve arama motoru Bing için AI güncellemelerini duyururken, Word ve Excel’i içeren Office için üretkenlik paketi duyurmadı. Bu konuda henüz resmi bir açıklama bulunmasa da pek çok iddia yakın zamanda Office için de bir yapay zeka güncellemesi olacağı yönünde.