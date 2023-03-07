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Teknoloji-Bilişim
9
Microsoft'tan ChatGPT hamlesi

2023-03-07 22:49:19
Microsoft'tan ChatGPT hamlesi

Microsoft, yapay zeka tabanlı sohbet robotu ChatGPT'yi yaygınlaştırmaya devam ediyor. Bing ve Skype gibi uygulamalara ChatGPT'yi entegre eden Microsoft, şimdi de yapay zekayı olabildiğince yaymak istiyor. Artık kodlama bilmeyenler bile Microsoft ChatGPT ile uygulama geliştirebilecek. Power Platform'a entegre edilen ChatGPT, kullanıcıların yapay zekayı uygulamalarına entegre etmesine yardımcı olacak. Microsoft, yapay zeka ile üretkenliği yeniden keşfetmek için bir etkinlik düzenleyecek ve yakın zamanda Office için de bir yapay zeka güncellemesi olacağı iddiaları ortaya atıldı. Microsoft, AI sayesinde çalışanların zamanlarını en iyi oldukları işe aktarmasını hedefliyor.

#1
Foto - Microsoft'tan ChatGPT hamlesi

Microsoft ChatGPT ile büyümeye devam ediyor. Son olarak Bing arama motoruna ChatGPT entegre eden şirketten yeni haber geldi.

#2
Foto - Microsoft'tan ChatGPT hamlesi

Microsoft, ChatGPT’nin arkasındaki şirket olan OpenAI’a yaptığı yatırımın ardından pek çok farklılığa gitti. Son olarak Bing ve Skype gibi uygulamalara yapay zeka tabanlı sohbet robotunu ekleyen şirket, şimdi ise yapay zekayı olabildiğince yaymak istiyor.

#3
Foto - Microsoft'tan ChatGPT hamlesi

Öyle ki Microsoft ChatGPT ile birlikte kod yazmayı bilmeyenlere bile uygulama geliştirtebilecek. Haberin detaylarına hep birlikte göz atalım.

#4
Foto - Microsoft'tan ChatGPT hamlesi

Microsoft ChatGPT sohbet robotunu bir başka popüler aracı olan Power Platform’a ekledi.

#5
Foto - Microsoft'tan ChatGPT hamlesi

Bu sayede artık hiç kodlama bilmeyen veya çok az bilen Power Platform kullanıcıları, ChatGPT’yi kullanarak uygulama geliştirebilecek.

#6
Foto - Microsoft'tan ChatGPT hamlesi

Ayrıca kullanıcılar, yine bu sayede yapay zekayı uygulamalarına entegre edebilecek. Üretken yapay zeka teknolojisine sahip yeni yaklaşım, iş akışlarını otomatikleştirmeye, verileri toplayıp analiz etmeye yardımcı olacak. İşletmelerin sohbet botları oluşturmasına yönelik bir araç olan Power Virtual Agent, artık raporların ve tüm müşteri sorgularının özetlerini oluşturmak için dahili şirket kaynaklarına bağlanabilecek.

#7
Foto - Microsoft'tan ChatGPT hamlesi

Microsoft’un İcra Kurulu Başkanı Satya Nadella, 16 Mart’ta “Yapay zeka ile üretkenliği yeniden keşfetmek” adında bir etkinliğe ev sahipliği yapacak. Şirket, popüler Windows işletim sistemi ve arama motoru Bing için AI güncellemelerini duyururken, Word ve Excel’i içeren Office için üretkenlik paketi duyurmadı. Bu konuda henüz resmi bir açıklama bulunmasa da pek çok iddia yakın zamanda Office için de bir yapay zeka güncellemesi olacağı yönünde.

#8
Foto - Microsoft'tan ChatGPT hamlesi

Son olarak Microsoft, yakın zamanda yapılan bir ankette on çalışandan dokuzunun yapay zekayı her gün tekrar ettiği işleri tekrar tekrar yapmamak için kullanmayı umut ettiğini belirtti. Yazılım devi, AI sayesinde çalışanların zamanlarını en iyi oldukları işe aktarmasını sağlamayı umuyor.

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