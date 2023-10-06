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Teknoloji-Bilişim
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Microsoft'tan 69 milyar dolarlık satın alma

2023-10-06 19:10:25
Microsoft'tan 69 milyar dolarlık satın alma

Microsoft ve Activision-Blizzard anlaşması için sona gelindi.

#1
Foto - Microsoft'tan 69 milyar dolarlık satın alma

İlk olarak geçtiğimiz yılın başlarında Activision-Blizzard’ı satın alma girişimlerinde bulunan Microsoft, anlaşmanın tamamlanması için son haftaya girmiş durumda.

#2
Foto - Microsoft'tan 69 milyar dolarlık satın alma

Call of Duty ve World of Warcraft gibi popüler serilerin geliştiricisini 68,7 milyar dolara almaya çok yakın olabilir.

#3
Foto - Microsoft'tan 69 milyar dolarlık satın alma

Microsoft ve Activision-Blizzard anlaşması için son haftaya girildi Microsoft’un planlarına hakim olduğunu söyleyen bir kaynak, onay sürecini sona erdirmek için 13 Ekim Cuma gününü hedeflediğini söyledi.

#4
Foto - Microsoft'tan 69 milyar dolarlık satın alma

Microsoft’un, ABD’nin ardından İngiltere Rekabet ve Piyasalar Kurumu’ndan (CMA) yeşil ışık alması halinde anlaşma tamamlanacak.

#5
Foto - Microsoft'tan 69 milyar dolarlık satın alma

CMA, bu yılın başlarında bulut oyunlarındaki rekabet endişesi nedeniyle birleşmeyi engellemişti.

#6
Foto - Microsoft'tan 69 milyar dolarlık satın alma

Ancak Microsoft ise Activision-Blizzard oyunlarının bulut haklarını Ubisoft’a devreden bir anlaşma imzalayarak bu endişeleri giderdi.

#7
Foto - Microsoft'tan 69 milyar dolarlık satın alma

Geçtiğimiz ay CMA’dan alınan ön onayın ardından, düzenleyici kurumun satın alma işlemine nihai onay vermek üzere toplandığını biliyoruz. CMA’nın önümüzdeki hafta karara varması ve anlaşmayı onaylaması bekleniyor.

#8
Foto - Microsoft'tan 69 milyar dolarlık satın alma

CMA’nın kararını açıklamasının ardından Microsoft, Activision-Blizzard’ı satın alma girişiminden yaklaşık 20 ay sonra bu anlaşmayı tamamlamış olacak.

#9
Foto - Microsoft'tan 69 milyar dolarlık satın alma

Avrupa ve ABD’den şartlı onay alındığını belirtmek gerekiyor. Bu onaya göre Call of Duty oyunları 10 yıl boyunca daha PlayStation için sunulacak.

#10
Foto - Microsoft'tan 69 milyar dolarlık satın alma

Düzenleyici engellerin çoğunun aşılmasıyla Microsoft, Activision’ı bünyesine katmış olacak. 68,7 milyar dolar değerindeki girişim, oyun tarihinin de en büyük satın alım olarak tarihe geçecek.

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