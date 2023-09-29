Microsoft uyardı! Ücretsiz Windows 11 devri kapanıyor

WİNDOWS 11 AKTİVASYONU ARTIK WİNDOWS 7 VE 8 ÜZERİNDEN YAPILAMAYACAK Windows 10’un 2015’te piyasaya sürülmesinden bu yana Microsoft, Windows 7, 8 ve 8.1 lisanslarına sahip kullanıcıların ekstra ücret ödemeden yükseltme yapmasına izin veriyordu. Ancak bu yükseltmenin Windows 11 için de faydalandığı belirlendi. Microsoft resmi olmayan bu yükseltme seçeneğinin nihayet fişini çekti. Şirket tarafından üreticilere gönderilen bildiride, Windows 7 ve 8’den daha yeni sürümlere ücretsiz yükseltmenin mümkün olmayacağı ifade edildi. Windows kullanıcılarının yaptığı testler, Windows 7 ve 8 anahtarlarının Windows 11 22H2 güncellemesini hala etkinleştirebildiğini gösterdi. Ancak yeni Insider veya preview (önizleme) yapılarının eski anahtarları reddettiği ifade edildi.