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Teknoloji-Bilişim
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Microsoft uyardı! Ücretsiz Windows 11 devri kapanıyor

2023-09-29 13:50:02
Microsoft uyardı! Ücretsiz Windows 11 devri kapanıyor

Windows 11 aktivasyonu artık Windows 7 veya Windows 8 anahtarları kullanılamayacak. Microsoft sadece yeni kodları kabul edecek.

#1
Foto - Microsoft uyardı! Ücretsiz Windows 11 devri kapanıyor

Microsoft, kullanıcıları Windows 11’e yönlendirmeye devam ederken eski nesil işletim sistemlerine yönelik desteğini sonlandırmayı unutmuyor. Son olarak, Windows 7 ve Windows 8 aktivasyon kodlarının Windows 11’de kullanılması yasaklandı. Bu da ücretsiz geçişin sonlandığını gösteriyor.

#2
Foto - Microsoft uyardı! Ücretsiz Windows 11 devri kapanıyor

WİNDOWS 11 AKTİVASYONU ARTIK WİNDOWS 7 VE 8 ÜZERİNDEN YAPILAMAYACAK Windows 10’un 2015’te piyasaya sürülmesinden bu yana Microsoft, Windows 7, 8 ve 8.1 lisanslarına sahip kullanıcıların ekstra ücret ödemeden yükseltme yapmasına izin veriyordu. Ancak bu yükseltmenin Windows 11 için de faydalandığı belirlendi. Microsoft resmi olmayan bu yükseltme seçeneğinin nihayet fişini çekti. Şirket tarafından üreticilere gönderilen bildiride, Windows 7 ve 8’den daha yeni sürümlere ücretsiz yükseltmenin mümkün olmayacağı ifade edildi. Windows kullanıcılarının yaptığı testler, Windows 7 ve 8 anahtarlarının Windows 11 22H2 güncellemesini hala etkinleştirebildiğini gösterdi. Ancak yeni Insider veya preview (önizleme) yapılarının eski anahtarları reddettiği ifade edildi.

#3
Foto - Microsoft uyardı! Ücretsiz Windows 11 devri kapanıyor

Bu durum, Windows 11’in artık Windows 7/8 anahtarlarıyla ücretsiz yükseltmelere izin vermeyeceği anlamına geliyor. Ancak Windows 10 aktivasyon koduyla Windows 11’e geçiş yapabileceğinizi belirtmek gerekiyor.

#4
Foto - Microsoft uyardı! Ücretsiz Windows 11 devri kapanıyor

Resmi olmayan yükseltme yolunun kapatılması, kullanıcıların Windows 10 veya 11’e geçmek için yeni lisanslar satın almak zorunda olduğunu gösteriyor. Eski işletim sistemlerinin güvenlik ve uyumluluk sorunları yaratabileceğini hatırlatalım.

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