Miçotakis’ten “Venezuela” skandalı! Ülke ayağa kalktı

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Venezuela'daki son gelişmelere dair ABD'yi destekleyici açıklamaları, ülkedeki muhalefeti ayağa kaldırdı.

Ana muhalefet partisi Panhelenik Sosyalist Hareketin (PASOK) Dış İlişkiler Temsilcisi Dimitris Mancu, yaptığı yazılı açıklamada, Miçotakis'in Venezuela'ya ilişkin açıklamasının saatler süren bir gecikmeyle geldiğine dikkati çekerek, "Modern bir Avrupa demokrasisinin başbakanı, orman kanunlarının geçerli olmasını tercih ediyor ve uluslararası meşruiyet görüşünü terk ediyor." ifadesini kullandı.

Mancu, Miçotakis'in "Şu an son eylemlerin hukuka uygunluğunu yorumlama zamanı değildir." şeklindeki açıklamasını ise "utanç verici" olarak yorumladı.

Radikal Sol İttifak Partisi'nin (SYRIZA) basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Miçotakis'in söylemleri tehlikeli olarak nitelendirilerek, uluslararası meşruiyetin dünyanın her köşesinde gerekli olduğu vurgusu yapıldı.

Yunanistan Komünist Partisinden (KKE) yapılan yazılı açıklamada da Miçotakis'in bu konudaki söylemleri "alaycı, acınası ve utanç verici" olarak nitelendirildi. Yeni Sol Partisi lideri Aleksis Hariçis de yaptığı açıklamada, Miçotakis'in meşruiyete ilişkin söylemlerinin dış politikada tehlikeli bir dönüşüm olduğunu kaydetti.

Miçotakis, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından dün gece yaptığı açıklamada "Nicolas Maduro, Venezuela halkına hayal edilemeyecek acılar yaşatan acımasız ve baskıcı bir diktatörlüğe liderlik etti. (Maduro) Rejiminin sona ermesi ülke için yeni bir umut doğuruyor. Şu an son eylemlerin hukuka uygunluğunu yorumlama zamanı değildir. Öncelik tam demokratik meşruiyete sahip yeni bir kapsayıcı hükümete hızlı ve barışçıl bir yolla geçişin sağlanmasıdır." ifadelerine yer vermişti.

