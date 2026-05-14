MHP'li olduğu konuşuluyordu: Ali Koç ve Rahmi Koç'tan çok konuşulacak ziyaret
MHP'li olduğu konuşulan Ali Koç'un babası Rahmi Koç'la birlikte İYİ Parti Lideri Müsavat Dervişoğlu'na yaptığı ziyaret gündem oldu.
İYİ Parti Genel Merkezi’nde gerçekleşen görüşmede ekonomi, iş dünyası ve Türkiye’nin güncel meselelerine ilişkin değerlendirmelerde bulunulduğu öğrenildi. Toplantıya İYİ Parti Genel Sekreteri Osman Ertürk Özel ile Balıkesir Milletvekili ve Ekonomi Politikaları Başkanı Burak Dalgın da katıldı.
Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmenin ardından taraflardan resmi bir açıklama yapılmazken, buluşma siyaset ve iş dünyası kulislerinde dikkat çekti.
Özellikle Koç ailesinin üst düzey temsilcileriyle yapılan temasın zamanlaması Ankara gündeminde konuşulan başlıklar arasında yer aldı.
Ali Koç geçmişte MHP ile gönül bağının olduğunu itiraf etmişti. Koç, “Benim MHP ile yakınlığım bilinen bir şey. Gönül bağım var. Bizim camiamızda böyle şeyler pek hoş karşılanmaz. Bu konuda çok mesaj aldım” demişti.
