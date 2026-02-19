MHP'li isimden AK Partili vekillere sitem: Hayret, ayıp ya...

Elektronik cihazla yapılan yoklamanın ardından bazı AK Parti milletvekillerinin isimleri tek tek okundu. Başkanvekili Adan, salonda bulunmadığı halde kağıt gönderildiğini belirttiği bazı milletvekillerine tepki göstererek, "Bu İrfan Çelikaslan, ondan sonra Serkan Bayram, Sunay Karamık, Cantürk Alagöz, Fatma Öncü, bunlar niye kağıt gönderiyor? Bak, geçen hafta, geçen bir sefer çok ağır ifade kullanmıştım. Burada olmadığı halde bunları nasıl gönderebiliyorlar ya? Hayret. Ayıp ya" ifadelerini kullandı.