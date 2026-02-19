  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem
5
Yeniakit Publisher
MHP'li isimden AK Partili vekillere sitem: Hayret, ayıp ya...
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

MHP'li isimden AK Partili vekillere sitem: Hayret, ayıp ya...

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda konuşan Meclis Başkanvekili Celal Adan bazı milletvekillerine sitem etti.

#1
Foto - MHP'li isimden AK Partili vekillere sitem: Hayret, ayıp ya...

Genel Kurul’da Milli Parklar Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik öngören teklifin görüşmeleri sırasında yapılan yoklamada toplantı yeter sayısı ilk turda sağlanamadı.

#2
Foto - MHP'li isimden AK Partili vekillere sitem: Hayret, ayıp ya...

Yoklamayı tekrarlatan Celal Adan, elektronik yoklama sonrası bazı AK Partili milletvekillerinin isimlerini tek tek okuyarak, “Burada olmadığı halde bunları nasıl gönderebiliyorlar ya? Hayret. Ayıp ya” ifadeleriyle tepki gösterdi. İkinci yoklamanın ardından yeter sayı sağlanarak oturuma devam edildi.

#3
Foto - MHP'li isimden AK Partili vekillere sitem: Hayret, ayıp ya...

Elektronik cihazla yapılan yoklamanın ardından bazı AK Parti milletvekillerinin isimleri tek tek okundu. Başkanvekili Adan, salonda bulunmadığı halde kağıt gönderildiğini belirttiği bazı milletvekillerine tepki göstererek, "Bu İrfan Çelikaslan, ondan sonra Serkan Bayram, Sunay Karamık, Cantürk Alagöz, Fatma Öncü, bunlar niye kağıt gönderiyor? Bak, geçen hafta, geçen bir sefer çok ağır ifade kullanmıştım. Burada olmadığı halde bunları nasıl gönderebiliyorlar ya? Hayret. Ayıp ya" ifadelerini kullandı.

#4
Foto - MHP'li isimden AK Partili vekillere sitem: Hayret, ayıp ya...

Yoklamanın tamamlanmasının ardından Adan, "Toplantı yeter sayısı vardır" diyerek oturuma devam etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
