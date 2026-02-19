Kötü haber geldi: Türkiye'den Fransa'ya gönderilen 41 ton ürüne el konuldu, gerekçe herkesi panikletecek

2025'in Ekim ayında Ege İhracatçı Birliklerinden yapılan açıklamaya göre, kuru incir ihracatı 2024-2025 sezonunda tarihinde ilk kez 300 milyon dolar barajını aştı. Ürünün ihracatı miktar bazında 2023-2024 sezonuna göre yüzde 3'lük kayıpla 61 bin 621 ton oldu. Döviz getirisi ise yüzde 27'lik artışla 290 milyon 858 bin dolardan 369 milyon 759 bin dolara çıktı. Türkiye, 2024-2025 sezonunda 97 ülkeye kuru incir ihraç etti. En büyük alıcı 84,5 milyon dolarla ABD oldu. Fransa 43,2 milyon dolarlık, Almanya 42 milyon dolarlık Türk kuru inciri ithal etti. Kaynak: Gazete Oksijen