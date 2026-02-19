Kötü haber geldi: Türkiye'den Fransa'ya gönderilen 41 ton ürüne el konuldu, gerekçe herkesi panikletecek

  • İSTANBUL
Türkiye'den Fransa'ya gönderilen 41 ton üründe küf kaynaklı bir toksin tespit edildi. Toksinin izin verilenin 9 kat üstünde çıkması kamuoyunu panikletti.

Fransa’da Gümrükler ve Dolaylı Vergiler Genel Müdürlüğü (DGDDI), Marsilya ve Port-de-Bouc’ta yürütülen denetimlerde toplam 64 ton Avrupa Birliği sağlık standartlarına aykırı gıda ürününe el konulduğunu açıkladı. Söz konusu ürünlerin 41 tonunu Türkiye menşeli kuru incirler oluşturdu.

Le Figaro'nun aktardığı DGDDI’nin açıklamasına göre denetimler ocak ayında, Marsilya’ya bağlı Vitrolles’teki bir depoda gerçekleştirildi. İlk etapta 10 tonun üzerindeki bir kuru incir partisinden alınan numune, gümrük laboratuvarına gönderildi. Analiz sonucunda ürünlerde, küf kaynaklı bir toksin olan ochratoksin A’nın yasal sınırın beş katı üzerinde olduğu belirlendi.

Ochratoksin A, bazı Aspergillus ve Penicillium türlerinin ürettiği ve gıdalara en sık bulaşan mikotoksinlerden biridir. En çok tahıllar, domuz eti ürünleri, kahve, üzüm ve kuru üzümde görülür; su hasarı bulunan evlerde ve hava kanallarında da saptanabilir. İnsanlar bu toksine genellikle besin yoluyla maruz kalır ve madde insan kanı ile anne sütü dahil olmak üzere dokularda birikebilir. Pek çok toksik maddede olduğu gibi etkileri türlere ve cinsiyete göre değişiklik gösterir.

Bunun üzerine Türkiye çıkışlı dört ayrı kuru incir sevkiyatı daha kontrol edildi. Bu partilerde de toplam 30,5 ton ürüne el konuldu. Partilerden birinde ochratoksin A seviyesinin izin verilen sınırın dokuz katına ulaştığı tespit edildi. Yetkililer, söz konusu toksinin genellikle uygun olmayan kurutma ve depolama koşullarında gelişen küfler tarafından üretildiğini ve insan sağlığı açısından kanserojen olarak sınıflandırıldığını bildirdi.

El konulan kuru incirler imha edildi ya da Türkiye’ye geri gönderildi. Aynı operasyon kapsamında, Gine menşeli ve açıldığında güve ile kurtlanma tespit edilen 15 ton susam tohumu da piyasaya sürülmeden işlem gördü. DGDDI verilerine göre, 2025 yılında Marsilya ve Port-de-Bouc gümrük birimleri toplam 659 sağlık kontrolü gerçekleştirdi. Bu denetimlerin 105’inde, yani yaklaşık yüzde 16’sında uygunsuzluk saptandı.

2025'in Ekim ayında Ege İhracatçı Birliklerinden yapılan açıklamaya göre, kuru incir ihracatı 2024-2025 sezonunda tarihinde ilk kez 300 milyon dolar barajını aştı. Ürünün ihracatı miktar bazında 2023-2024 sezonuna göre yüzde 3'lük kayıpla 61 bin 621 ton oldu. Döviz getirisi ise yüzde 27'lik artışla 290 milyon 858 bin dolardan 369 milyon 759 bin dolara çıktı. Türkiye, 2024-2025 sezonunda 97 ülkeye kuru incir ihraç etti. En büyük alıcı 84,5 milyon dolarla ABD oldu. Fransa 43,2 milyon dolarlık, Almanya 42 milyon dolarlık Türk kuru inciri ithal etti. Kaynak: Gazete Oksijen

