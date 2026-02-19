Kötü haber geldi: Türkiye'den Fransa'ya gönderilen 41 ton ürüne el konuldu, gerekçe herkesi panikletecek

Ochratoksin A, bazı Aspergillus ve Penicillium türlerinin ürettiği ve gıdalara en sık bulaşan mikotoksinlerden biridir. En çok tahıllar, domuz eti ürünleri, kahve, üzüm ve kuru üzümde görülür; su hasarı bulunan evlerde ve hava kanallarında da saptanabilir. İnsanlar bu toksine genellikle besin yoluyla maruz kalır ve madde insan kanı ile anne sütü dahil olmak üzere dokularda birikebilir. Pek çok toksik maddede olduğu gibi etkileri türlere ve cinsiyete göre değişiklik gösterir.