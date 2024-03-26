MHP'li belediye başkan adayından seçimlere sayılı günler kala büyük skandal! Tepki yağıyor

2014 yerel seçimlerinde açık ara geride bırakarak belediye başkanlığını kazandığım rakibim Alim Işık, aradan geçen 10 yılın sonunda yine birlikte girdiğimiz başkanlık yarışında bu sefer de açık bir farkla yenileceğini, başkanlık yarışını kaybedeceğini anlamış olmalı ki işi yalana, iftiraya, nezaketsizliğe vardıracak bir kampanyaya dönüştürdü. "Alim Işık, başından beri beni rakip değil, düşman olarak görmektedir" Seçim sürecinin başından beri Alim Işık'ın türlü yalanlarına ve şaibeli kampanyasına tahammül etmemin tek bir nedeni var. Seçime girdiği partisi MHP, Cumhur İttifakımızın en önemli bileşenidir. MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli ise Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşı, kaderdaşıdır. İstedim ki bu süreç, Cumhur İttifakı'nın iki önemli partisinin iki adayının 'rakip' olarak yarıştığı bir seçim olsun. Fakat ne yazık ki Alim Işık, başından beri beni rakip değil, düşman olarak görmektedir.