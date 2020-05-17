2020-05-17 16:08:34 MHP'den erken seçim açıklaması! Tarih verdiler
MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, erken seçim tartışmalarına ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı.
MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, erken seçim tartışmalarına ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı.
MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, erken seçim tartışmalarına ilişkin, ''Tezgah ve tuzak kuruyorlar” derken 'Seçim 2023’te olacaktır'' dedi.
Enginyurt, Tarafsız Haber Ajansına konuştu.
Erken seçim tartışmaları ve CHP’den Gelecek Partisi ve DEVA Partisi’ne yönelik açıklamalara ilişin Enginyurt şu değerlendirmeleri yaptı:
“CHP, Cumhur İttifakı’nı, Sayın Cumhurbaşkanı’nı, Sayın Devlet Bahçeli’yi bir şekilde yollamayı, iktidardan uzaklaştırmayı kafaya koymuş.
2023 yılında seçimin olacağını bildiği için de 3 yıl dayanma güçleri ve sabırları yok. Onun için Türkiye’de kaos yaratacak, kargaşa yaratacak, halk arasında endişe ve panik yaratacak politikalar üzerinden tezgah ve tuzak kuruyorlar.
Erken seçim dövizin yükselmesi demek, erken seçim borsanın düşmesi demek, erken seçim fiyatların artması demek, erken seçim sanayicinin bütün planlarının alt üst olması demek. Erken seçim esnafın iş yapamaz hale gelmesi demek. Erken seçim kısacası Türkiye’de kaos ve kargaşa yaratacak bir sözlü ifadededir.
Esas olan niyet erken seçim tartışmalarını bu ülkede alevlendirmek ve bu ülkedeki ekonomik gidişatı tehlikeye zora sokacak hamledir.
Bizim güzel bir atasözümüz vardır. Aç tavuk kendini darı ambarında görür. CHP’de darı ambarında görüyor.
Türkiye'de seçim 2023’te olacaktır.
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