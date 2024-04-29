MHP’den bütün gündemi alt üst eden hamle! Az önce tüm Türkiye’ye ilan ettiler

Sözcü Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz, Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk ve gazetenin avukatı İsmail Yılmaz ile görüşen Yıldız, darbe sonucu hazırlanan 1961 Anayasası’nın Kurucu Meclis, 1982 Anayasası’nın da Danışma Meclisi tarafından hazırlandığını hatırlattı. 1982 Anayasası’nda bugüne kadar 19 kez değişiklik yapılmasına karşın düzeltilemediğini belirten Yıldız, "Anayasamızın dili de bozuk" dedi ve şu örneği verdi: "Anayasada milletvekili yemin metni var. Bir yemin metni içinde 9 kez ‘ve’ diyoruz. İçinde 9 kez ‘ve’ olan yemin metni olur mu? Okurken bile yemin eden zorlanıyor. Hazırladığımız anayasada yemin metnini de düzeltiyoruz. Anayasanın mevcut dilini sadeleştiriyoruz, daha anlaşılır hale getiriyoruz. Buna ihtiyaç var."