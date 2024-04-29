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Siyaset
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MHP’den bütün gündemi alt üst eden hamle! Az önce tüm Türkiye’ye ilan ettiler

2024-04-29 11:09:00
MHP’den bütün gündemi alt üst eden hamle! Az önce tüm Türkiye’ye ilan ettiler

Meclis'te yeni anayasa mesaisi başlıyor. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, yeni anayasanın Meclis'ten geçse de, halk oyuna sunulması gerektiğini söyledi. Yıldız, ilk 4 maddesinin korunacağı 1982 Anayasası'nın dilinin de bozuk olduğunu kaydetti.

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Foto - MHP’den bütün gündemi alt üst eden hamle! Az önce tüm Türkiye’ye ilan ettiler

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) gündem yoğun. Yeni ve sivil anayasa için ilk görüşmeler bu hafta başlayacak. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, siyasi parti gruplarını ziyaret edecek, yeni anayasa için görüşmeler yapacak. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, MHP’nin hazırladığı anayasa tasarısında Cumhuriyet'in temel ilkeleriyle çelişen bir madde bulunmadığını söyledi. MHP’nin anayasanın ilk 4 maddesiyle vatandaşlığı düzenleyen 66. maddesinde değişikliğe karşı çıkacağını söyleyen Yıldız, yeni anayasada "özgürlüklerin asıl, kısıtlamaların istisna" olacağını belirtti.

#2
Foto - MHP’den bütün gündemi alt üst eden hamle! Az önce tüm Türkiye’ye ilan ettiler

Sözcü Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz, Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk ve gazetenin avukatı İsmail Yılmaz ile görüşen Yıldız, darbe sonucu hazırlanan 1961 Anayasası’nın Kurucu Meclis, 1982 Anayasası’nın da Danışma Meclisi tarafından hazırlandığını hatırlattı. 1982 Anayasası’nda bugüne kadar 19 kez değişiklik yapılmasına karşın düzeltilemediğini belirten Yıldız, "Anayasamızın dili de bozuk" dedi ve şu örneği verdi: "Anayasada milletvekili yemin metni var. Bir yemin metni içinde 9 kez ‘ve’ diyoruz. İçinde 9 kez ‘ve’ olan yemin metni olur mu? Okurken bile yemin eden zorlanıyor. Hazırladığımız anayasada yemin metnini de düzeltiyoruz. Anayasanın mevcut dilini sadeleştiriyoruz, daha anlaşılır hale getiriyoruz. Buna ihtiyaç var."

#3
Foto - MHP’den bütün gündemi alt üst eden hamle! Az önce tüm Türkiye’ye ilan ettiler

Anayasanın sistematiğinin bozulduğunu öne süren Feti Yıldız, "Sivil, demokrat anayasa yapılması için halkımıza borcumuz var. Hazırladığımız anayasa 400 milletvekilinin oyu ile Meclis’ten geçse bile yine halk oyuna sunulmalı. Son sözü halkımız söylemeli." dedi. Anayasadaki il esası korunacak. Bundan taviz verilmeyecek. Yani bölge, eyalet gibi sistemler anayasamıza giremeyecek. Cumhurbaşkanı yardımcılığı iki ile sınırlandırılacak. Cumhurbaşkanı yardımcılığına seçimle gelinecek. Yani, atama ile değil, seçimi kazanan yardımcı olacak. Cumhurbaşkanı yurt dışına çıktığında yerine vekalet eden kişinin seçilmiş cumhurbaşkanı yardımcısı olması esas olmalı. Hükümet programı TBMM’ye sunulacak ve program Meclis’te okunacak. Milletvekili dokunulmazlığı yeni esaslara bağlanacak. Dokunulmazlık istismarı önlenecek. TBMM Başkanı tarafsız olmalı. Tarafsızlığı nedeniyle itilaflarda arabuluculuk yapacak. TBMM İç Tüzüğü ile İnfaz Kanunu değiştirilecek. Merkez Bankası anayasal statüye kavuşturulacak. Kanun teklifleri Meclis’te daha kapsamlı bir biçimde tartışılacak. Komisyonlarda STK’lardan da görüş alınacak.

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Foto - MHP’den bütün gündemi alt üst eden hamle! Az önce tüm Türkiye’ye ilan ettiler

MADDE 1: Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir. MADDE 2: Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devletidir. MADDE 3: Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçe’dir. Bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır. Millî marşı “İstiklal Marşı”dır. Başkenti Ankara’dır. MADDE 4: Anayasanın 1’inci maddesindeki Devletin şeklinin cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile, 2’nci maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3’üncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez. MADDE 66: Türk Devleti’ne vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk’tür. Türk babanın veya Türk ananın çocuğu Türk’tür. Vatandaşlık, kanunun gösterdiği şartlarla kazanılır ve ancak kanunda belirtilen hallerde kaybedilir. Hiçbir Türk, vatana bağlılıkla bağdaşmayan bir eylemde bulunmadıkça vatandaşlıktan çıkarılamaz. Vatandaşlıktan çıkarma ile ilgili karar ve işlemlere karşı yargı yolu kapatılamaz.

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