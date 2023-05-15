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MHP'den anket firmalarına ters köşe!

2023-05-15 08:02:31
MHP'den anket firmalarına ters köşe!

MHP, anketlerde gösterilen oy oranını geçerek sürprize imza attı. MHP, 2018’e göre oy oranında düşüş yaşasa da parlamentodaki sandalye sayısını artırdı.

#1
Foto - MHP'den anket firmalarına ters köşe!

2018 seçimlerinde, yüzde 11.1 oranında oy alarak 49 milletvekili kazanan MHP, saat 24.00’teki verilere göre 10.79’luk oy yüzdesiyle 52 milletvekilinin sahibi oldu. MHP, 2018’de 5 milyon 506 bin oy kazanırken, dün 4 milyon 564 bin 34 seçmenden oy aldı. Partide 15 kişilik Başkanlık Divanı’ndan bir fire verildi.

#2
Foto - MHP'den anket firmalarına ters köşe!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise yüzde 29.06 oranıyla Osmaniye’den parlamentoya girdi. Sadece İzmir birinci bölgeden aday gösterilen Genel Sekreter Yardımcısı Bahadır Bumin Özarslan seçilemedi. Genel Başkan Devlet Bahçeli ise yüzde 29.06 oranında oy alarak Osmaniye’den seçildi. MHP Lideri, 24 Haziran 2018’de ise memleketinde seçmenin yüzde 31.69’unun oyunu almıştı. MHP, 24 Haziran 2018 seçimlerinde Antalya’da, Kahramanmaraş’ta bir olan milletvekili sayısını ikiye çıkardı. Milletvekili çıkaramadığı Balıkesir, Bolu, Çankırı, Çorum, Elazığ, Giresun, Gümüşhane, Isparta, Nevşehir, Niğde ve Kilis’ten de adaylarını Meclise göndermeyi başardı. Partinin İstanbul’da sekiz olan milletvekili sayısı beşe, Ankara’da beş olan vekil sayısı ise üçe indi.

#3
Foto - MHP'den anket firmalarına ters köşe!

MHP VE YENİDEN REFAH ANKETLERE TERS KÖŞE YAPTIAnket şirketlerinin baraj altında gösterdiği, MHP’nin mevcut milletvekili sayısını arttırması, Yeniden Refah Partisi’nin de hiç görünmemesine rağmen milletvekili çıkarması seçimlerin sürprizi oldu. 24 Haziran 2018 seçimlerinde, yüzde 11.1 oranında oy alarak 49 milletvekili kazanan MHP, son verilere göre 10.79’luk oy yüzdesiyle 52 milletvekilinin sahibi oldu. 24 Haziran 2018 seçimlerinde, 5 milyon 506 bin seçmen MHP için sandığa giderken, dün saat 22.30 civarı verilere göre, 4 milyon 564 bin 34 seçmen MHP’yi destekledi. Partide 15 kişilik Başkanlık Divanı’ndan bir fire verildi. Sadece İzmir birinci bölgeden aday gösterilen Genel Sekreter Yardımcısı Bahadır Bumin Özarslan seçilemedi.

#4
Foto - MHP'den anket firmalarına ters köşe!

Genel Başkan Devlet Bahçeli ise yüzde 29.06 oranında oy alarak Osmaniye’den seçildi. MHP Lideri, 24 Haziran 2018’de ise memleketinde seçmenin yüzde 31.69’unun oyunu almıştı. MHP, 24 Haziran 2018 seçimlerinde Antalya’da, Kahramanmaraş’ta bir olan milletvekili sayısını ikiye çıkardı. Milletvekili çıkaramadığı Balıkesir, Bolu, Çankırı, Çorum, Elazığ, Giresun, Gümüşhane, Isparta, Nevşehir, Niğde ve Kilis’ten de adaylarını Meclise göndermeyi başardı. Partinin İstanbul’da sekiz olan milletvekili sayısı beşe, Ankara’da beş olan vekil sayısı ise üçe indi.

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