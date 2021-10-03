  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Türkiye
5
MHP toplantısına giden araç kaza yaptı! Ölüler var

2021-10-03 09:32:24
MHP toplantısına giden araç kaza yaptı! Ölüler var

MHP toplantısına giden otobüsün devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.

#1
Foto - MHP’nin Ankara Bölge İstişare Toplantısı için Bartın’dan hareket eden Ramazan Duduoğlu idaresindeki 74 AJ 900 plakalı otobüs Bartın - Ankara karayolu Esenyurt mevkiinde kontrolden çıkarak devrildi.

MHP’nin Ankara Bölge İstişare Toplantısı için Bartın’dan hareket eden Ramazan Duduoğlu idaresindeki 74 AJ 900 plakalı otobüs Bartın - Ankara karayolu Esenyurt mevkiinde kontrolden çıkarak devrildi.

#2
Foto - İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

#3
Foto - Kent merkezine 10 kilometre uzaklıkta meydana gelen kazada otobüste bulunan Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın ve MHP İl Başkanı Ercüment Özçelik’in de aralarında bulunduğu 17 kişi yaralanırken, Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç ile Murat Sevinç hayatını kaybetti.

Kent merkezine 10 kilometre uzaklıkta meydana gelen kazada otobüste bulunan Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın ve MHP İl Başkanı Ercüment Özçelik’in de aralarında bulunduğu 17 kişi yaralanırken, Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç ile Murat Sevinç hayatını kaybetti.

#4
Foto - Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yeni hafta öncesi altın almayı düşünenler aman dikkat: Alacaksanız o rakamı bekleyin
Ekonomi

Yeni hafta öncesi altın almayı düşünenler aman dikkat: Alacaksanız o rakamı bekleyin

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altın fiyatlarına ilişkin çarpıcı tahminlerde bulundu.
Ünlü isimden şok 'Joe Biden' iddiası: Sahte
Dünya

Ünlü isimden şok 'Joe Biden' iddiası: Sahte

Ünlü radyo sunucusu Joe Rogan, ABD Başkanı Joe Biden'ın sahte Kovid-19 aşısı olduğunu iddia etti. Konuğu eski CIA görevlisi Mike Baker da, s..
İstanbul Valiliği duyurdu: Bu yollar kapalı olacak
Gündem

İstanbul Valiliği duyurdu: Bu yollar kapalı olacak

İstanbul Valiliği, yarın yapılacak olan koşu nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.
Korona Virüs

"Dokuz ülkede ispatlandı" diyen Fransız profesörden çarpıcı sözler: Aşılılar karantinaya alınmalı

Bir televizyon programına katılan Fransız Profesör Christian Perronne, çarpıcı ifadelerde bulunarak, "Aşılananlar, yeni varyatlarla ilgili r..
Toprak, Portekiz'e damga vurdu
Spor

Toprak, Portekiz'e damga vurdu

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Portekiz'de birinci oldu. Milli sporcu, bu yıl 11. kez birincilik elde ederek bu sezon şampiyonada e..
Şamil Tayyar’dan olay sözler: Kirli hesaplar bozuluyor
Siyaset

Şamil Tayyar’dan olay sözler: Kirli hesaplar bozuluyor

AK Parti 24, 25, 26. Dönem Gaziantep Milletvekili ve MKYK Üyesi Şamil Tayyar, Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin önemine ilişkin konuştu. ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay