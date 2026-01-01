Turgay Yazıcı'dan ABD'nin deprem açıklamasına çok sert tepki: Bu bir güvenlik uyarısı değil...

Yazıcı, açıklamasında uluslararası hukuka da net bir mesaj verdi: "Türkiye'ye yönelik kaos, psikolojik harp veya müdahale hazırlığına dönüşecek her adımın uluslararası hukukta karşılığı vardır. Böyle bir olumsuzluk halinde, sorumluların uluslararası ceza mahkemeleri nezdinde hesap vermesi için gerekli tüm girişimler yapılacaktır. Hiç kimse dokunulmaz değildir, hiçbir senaryo cezasız kalmaz." "MİLLETİMİZE AÇIK ÇAĞRIDIR " Açıklamasının sonunda doğrudan Türk milletine seslenen Yazıcı, şu ifadeleri kullandı: "Aziz milletimiz müsterih olsun. Bu topraklar korkuyla teslim alınacak topraklar değildir. Kurtuluş Savaşı'nı yokluk içinde veren bu millet, bugün de hibrit savaşları, algı operasyonlarını ve masa başı işgal senaryolarını boşa çıkaracak ferasete sahiptir. Türkiye bir depremle değil; bir tehditle hiç değil, ancak milletinin iradesiyle yol alır. Bunu herkes böyle bilsin.” Kamuoyuna saygıyla duyurulur.