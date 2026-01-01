  • İSTANBUL
Gündem
8
Yeniakit Publisher
Turgay Yazıcı'dan ABD'nin deprem açıklamasına çok sert tepki: Bu bir güvenlik uyarısı değil...
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Turgay Yazıcı'dan ABD'nin deprem açıklamasına çok sert tepki: Bu bir güvenlik uyarısı değil...

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği tarafından, Türkiye'de yaşayan ve seyahat eden vatandaşlara yönelik yayımlanan "deprem riskine karşı ayrıntılı bilgilendirme", kamuoyunda haklı tepkilere neden oldu. Açıklamada deprem anında yapılması gerekenlerin ötesine geçilerek ulaşım, tahliye, barınma ve kriz sonrası düzenlemelere kadar detaylı senaryolara yer verilmesi, meselenin salt bir güvenlik uyarısı olmadığını açıkça ortaya koydu. Abdülhamid Han Kültür Eğitim Derneği Genel Başkanı Turgay Yazıcı, söz konusu açıklamaya ilişkin yaptığı değerIendirmede son derece sert ve net ifadeler kullandı.

Foto - Turgay Yazıcı'dan ABD'nin deprem açıklamasına çok sert tepki: Bu bir güvenlik uyarısı değil...

Yazıcı, yayımlanan metnin klasik diplomatik bilgilendirme sınırlarını aştığını vurgulayarak şunları söyledi:

Foto - Turgay Yazıcı'dan ABD'nin deprem açıklamasına çok sert tepki: Bu bir güvenlik uyarısı değil...

"Bu metin bir büyükelçilik bilgilendirmesi değildir. Bu açıklama, İstanbul merkezli bir kaos ve psikolojik harp senaryosunun altyapısını oluşturma girişimidir. Açık söylüyorum: Amaç İstanbul'u hedef almak, toplumsal refleksleri test etmek, devlet-millet bağını zayıflatmak ve olası müdahale senaryolarını meşrulaştırmaktır."

Foto - Turgay Yazıcı'dan ABD'nin deprem açıklamasına çok sert tepki: Bu bir güvenlik uyarısı değil...

Modern savaş anlayışının artık yalnızca silahlarla yürütülmediğine dikkat çeken Yazıcı, hibrit ve psikolojik harp unsurlarına işaret etti:

Foto - Turgay Yazıcı'dan ABD'nin deprem açıklamasına çok sert tepki: Bu bir güvenlik uyarısı değil...

"Günümüz harp teknolojileri yalnızca füze, İHA veya savaş gemisi değildir. Bilgi savaşı, algı yönetimi, psikolojik baskı ve kriz senaryoları da modern savaşın ana unsurlarıdır. Deprem gibi doğal bir olgu üzerinden toplum mühendisliği yapmalı hibrit savaş doktrinlerinin açık bir parçasıdır." Yazıcı, ABD'nin geçmişte birçok ülkede benzer yöntemlerle zemin yokladığını hatırlattı:

Foto - Turgay Yazıcı'dan ABD'nin deprem açıklamasına çok sert tepki: Bu bir güvenlik uyarısı değil...

"önce korku pompalanır, sonra panik oluşturulur, ardından düğmeye basılır. Bu düğme bazen terörle, bazen ekonomik operasyonlarla, bazen de 'doğal afet' gerekçeleriyle çalıştırılır. Soruyoruz: ABD Türkiye'ye karşı yeni bir senaryo mu hazırlamaktadır?"

Foto - Turgay Yazıcı'dan ABD'nin deprem açıklamasına çok sert tepki: Bu bir güvenlik uyarısı değil...

Açıklamanın asıl hedefinin Türkiye'nin bölgesel gücü ve bağımsız duruşu olduğunu vurgulayan Yazıcı, şu ifadeleri kullandı: "Bu girişimlerin tamamını Yeni Sevr dayatmasının güncellenmiş versiyonu olarak görüyoruz. Haritalar masada çiziliyor, senaryolar deprem üzerinden kuruluyor, Türkiye zayıf ve yönetilemez gösterilmek isteniyor. Ama bilmiyorlar ki bu millet Sevr'i bir kez yırtıp atmıştır; ikinciye asla izin vermez."

Foto - Turgay Yazıcı'dan ABD'nin deprem açıklamasına çok sert tepki: Bu bir güvenlik uyarısı değil...

Yazıcı, açıklamasında uluslararası hukuka da net bir mesaj verdi: "Türkiye'ye yönelik kaos, psikolojik harp veya müdahale hazırlığına dönüşecek her adımın uluslararası hukukta karşılığı vardır. Böyle bir olumsuzluk halinde, sorumluların uluslararası ceza mahkemeleri nezdinde hesap vermesi için gerekli tüm girişimler yapılacaktır. Hiç kimse dokunulmaz değildir, hiçbir senaryo cezasız kalmaz." "MİLLETİMİZE AÇIK ÇAĞRIDIR " Açıklamasının sonunda doğrudan Türk milletine seslenen Yazıcı, şu ifadeleri kullandı: "Aziz milletimiz müsterih olsun. Bu topraklar korkuyla teslim alınacak topraklar değildir. Kurtuluş Savaşı'nı yokluk içinde veren bu millet, bugün de hibrit savaşları, algı operasyonlarını ve masa başı işgal senaryolarını boşa çıkaracak ferasete sahiptir. Türkiye bir depremle değil; bir tehditle hiç değil, ancak milletinin iradesiyle yol alır. Bunu herkes böyle bilsin.” Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

