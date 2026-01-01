Turgay Yazıcı'dan ABD'nin deprem açıklamasına çok sert tepki: Bu bir güvenlik uyarısı değil...
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği tarafından, Türkiye'de yaşayan ve seyahat eden vatandaşlara yönelik yayımlanan "deprem riskine karşı ayrıntılı bilgilendirme", kamuoyunda haklı tepkilere neden oldu. Açıklamada deprem anında yapılması gerekenlerin ötesine geçilerek ulaşım, tahliye, barınma ve kriz sonrası düzenlemelere kadar detaylı senaryolara yer verilmesi, meselenin salt bir güvenlik uyarısı olmadığını açıkça ortaya koydu. Abdülhamid Han Kültür Eğitim Derneği Genel Başkanı Turgay Yazıcı, söz konusu açıklamaya ilişkin yaptığı değerIendirmede son derece sert ve net ifadeler kullandı.