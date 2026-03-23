Mezarlıklara ulaşmak için poşet giydiler! Kabirler suya gömüldü

Bir diğer vatandaş Yasin Konak ise mezarlığın çok eski olduğunu ve her yağmurda aynı manzaranın yaşandığını ifade ederek, "Burası bizim aile mezarlığımız. Hep su içinde kalmış. Burası çok eski bir mezarlık. Çamur olmasın diye ayağımıza poşet taktık, yoksa üzerimiz berbat olacaktı. Buralar hep göl olmuş" diye konuştu. Yağışların ardından mezarlık içerisindeki su birikintilerinin giderilmesi için çalışma yapılmasını isteyen vatandaşlar, mezarlığın bakım ve altyapısının iyileştirilmesini talep etti.