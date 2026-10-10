  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Mezar taşlarından kayıp şairler çıktı! Hiçbir kaynakta adı geçmeyen 5 isim bulundu Sivas'ta şeker pancarında bereketli sezon beklentisi 1 gol 2 asist mi? Herkes Nihat Kahveci'nin Rafael Leao iddiasını konuşuyor İstanbul’da sandıklar kuruldu! O ilçenin AK Parti’ye geçmesi an meselesi Petrol ve doğalgaz için arazilere el konulacak: Acele olarak karar alındı Detaylar belli oldu! Fon kanunda merak edilen 10 soru 10 cevap Karar alınacak mı? Nhaga İlkay'ın zaten önündeydi: UEFA listesi ayrıntısı Şifa umuduyla kilometrelerce yol geliyorlar! Bu köyde musluktan soda akıyor Aklımıza gelen ilk lezzetlerden olan Antep fıstığını mutfakta böyle değerlendirin İlginç doğa oluşumu dikkat çekiyor: Böbrekleri süzgeç gibi yapıyor!
Yaşam
6
Yeniakit Publisher
Mezar taşlarından kayıp şairler çıktı! Hiçbir kaynakta adı geçmeyen 5 isim bulundu

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
AA Giriş Tarihi:

Mezar taşlarından kayıp şairler çıktı! Hiçbir kaynakta adı geçmeyen 5 isim bulundu

Tekirdağ’da Türk-İslam dönemi mezar taşları üzerinde yürütülen araştırmalarda, 100’ün üzerinde manzum kitabe incelendi. Çalışmalarda bugüne kadar hiçbir kaynakta adına rastlanmayan 5 şair tespit edildi.

#1
Foto - Mezar taşlarından kayıp şairler çıktı! Hiçbir kaynakta adı geçmeyen 5 isim bulundu

Türk-İslam Dönemi Mezar Taşları Kitabeleri Ulusal Envanter Projesi kapsamında Tekirdağ'daki mezar taşlarında yürütülen araştırmalarda, kentin edebi ve kültürel tarihine ışık tutan manzum kitabeler inceleniyor. Kentte, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) akademisyenleri ile Uluslararası Toplumsal Araştırmalar Bilim Derneği üyelerinin destekleriyle ağustos ayında çalışmalar başladı.

#2
Foto - Mezar taşlarından kayıp şairler çıktı! Hiçbir kaynakta adı geçmeyen 5 isim bulundu

Çalışmalar kapsamında Türk-İslam dönemine ait mezar taşları ve kitabeler kayıt altına alınıyor. NKÜ Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hasan Kaya, proje kapsamında gerçekleştirilen çalışmaların kentin "manzum tarihi" açısından önemli veriler ortaya koyduğunu söyledi. Kaya, araştırmalarda daha önce şadırvan, çeşme ve cami kitabelerinde de kentin manzum tarihine ilişkin örneklere rastladıklarını belirterek, mezar taşı kitabelerinde bu örneklerin çok daha fazla olduğunu belirtti.

#3
Foto - Mezar taşlarından kayıp şairler çıktı! Hiçbir kaynakta adı geçmeyen 5 isim bulundu

Kaya, mezar taşı kitabelerinin dönemin şairlerinin duygu ve düşüncelerini aktardıkları metinler olduğunu dile getirdi. Tekirdağ'ın manzum tarihinin belirlendiğini anlatan Kaya, "Tekirdağ'ın şairleri, yazarları ve kalem oynatanları aslında mezar taşlarına duygu ve düşüncelerini ifade etmişler. Kimi yakınlarına kimi de belki sipariş, istek talep üzerine bu manzum kitabeleri yazmışlar. Bu manzum kitabeler şu ana kadar tespit ettiğimiz mezarlardan yüzde 20'sini oluşturuyor. Herkesin anlayacağı biçimde söylemek gerekirse şiir formunda, aruz ölçüsüyle yazılmış, vezinli ve kafiyeli sözlerden oluşuyor ve birer metin var elimizde. Bu Tekirdağ'ın manzum tarihini oluşturuyor." diye konuştu. Kaya, araştırmalarda bu taşların incelenmesiyle daha önce kaynaklarda adı geçmeyen şairlere ulaşıldığını vurguladı. Kitabelerde şairlerin mahlaslarını kullandığına ve bu isimlerin araştırmalar açısından önemli bilgiler sunduğuna dikkati çeken Kaya, "Tekirdağ'ın kayıp şairleri ortaya çıkıyor. Şu ana kadar 100'ün üzerinde tespit ettiğimiz taşta 5 tane hiçbir kaynakta anılmayan şair tespit ettik. Şairlerin mahlasları var, şiirlerinde kullandıkları takma adlar var ve bu takma adlarla bize o vefat eden kişinin kitabesini oluşturarak, vezinli, kafiyeli sözlerle duygu ve düşüncelerini ifade ediyorlar. Edebi değer olarak baktığımızda İstanbul'da bir şairden o klasik edebiyatın büyük şairlerinden hiçbir farkının olmadığını gördük." ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Mezar taşlarından kayıp şairler çıktı! Hiçbir kaynakta adı geçmeyen 5 isim bulundu

Kaya, şairlerin dili ve edebiyatı kullanma biçimlerinin dikkati çekici olduğunu ifade etti. Mezar taşı kitabelerinin Tekirdağ'ın edebiyat tarihine ilişkin yeni bilgiler sunduğunu vurgulayan Kaya, şunları kaydetti: "Edebiyatı ve dili çok iyi kullandıklarını gördük. Usta şairler olduklarını gördük. Böylece Tekirdağ'ın aslında bir yerde kayıp şairlerini de ortaya çıkarmış olacağız. Benim dikkatimi çeken isimlerden ilk tespit ettiğimiz Arif mahlaslı bir şair kendi kızının mezar taşına kitabe yazmış edebi bir dille ve tarih düşürmüş. Bu mezar taşlarında tarih düşürme dediğimiz formu çok iyi kullanıyorlar. Bunun gibi 5 farklı şairin, hiçbir kaynakta anılmayan şairin varlığını tespit ettik. Heyecan içerisindeyiz hiçbir yerde anılmayan şairlere rastlıyoruz."

#5
Foto - Mezar taşlarından kayıp şairler çıktı! Hiçbir kaynakta adı geçmeyen 5 isim bulundu

NKÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ökkeş Narinç de Türk-İslam Dönemi Mezar Taşları Projesi'ne ilişkin çalışmalara ağustos ayında başladıklarını söyledi. Tekirdağ Asri Mezarlığı'nda çalışmalar yürüttüklerini belirten Narinç, 17 kişilik ekiple kent genelinde araştırmaların sürdürüldüğünü ifade etti. Narinç, çalışmaların belirlenen takvim doğrultusunda devam edeceğini ve kentteki tarihi şahsiyetlerin gün yüzüne çıkarılmasının hedeflendiğini kaydetti. Türkiye genelinde projenin hayata geçirilmesinin tarihi hafızanın korunması açısından önem taşıdığını vurgulayan Narinç, elde edilen verilerin envanter olarak kayıt altına alınmasının gelecek nesillere aktarılması bakımından önemli olduğunu dile getirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bankacılık sektöründe yeni dönem başladı! ATM’lerde limitler resmen değişti
Ekonomi

Bankacılık sektöründe yeni dönem başladı! ATM’lerde limitler resmen değişti

Bankacılık sektöründe Ekim ayı itibarıyla ATM’lerden yapılan günlük ücretsiz nakit çekim limitlerinde yeni bir dönem başladı...
İftira Ahmet hastaneye kaldırıldı
Gündem

İftira Ahmet hastaneye kaldırıldı

Milletin vekili olarak millet yararına tek bir işi bile yokken Meclis’teki tüm vaktini bakanlara ve AK Parti’li isimlere iftira etmekle geçi..
Provokatör Berna serbest bırakıldı
Gündem

Provokatör Berna serbest bırakıldı

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın AK Parti’ye geçmesini Yunan işgali ile bir tutar..
Hakan Fidan İsrail'in uykularını kaçırdı
Gündem

Hakan Fidan İsrail'in uykularını kaçırdı

Terör devleti İsrail'in eli kanlı ordusu, Suriye'nin Kuneytra kırsalında baskınlar düzenledi. Siyonistlerin provokasyonu sonrası Dışişleri B..
Ahbap’çı avukat Ece Güner tahliye edildi
Gündem

Ahbap’çı avukat Ece Güner tahliye edildi

AHBAP Derneği soruşturması kapsamında tutuklanan eski İBB başkan danışmanı avukat Ece Güner tahliye edildi.
Maltepe’deki facianın bilirkişi ön raporu çıktı: Kaçak katların yıkım kararı uygulanmamış!
Gündem

Maltepe’deki facianın bilirkişi ön raporu çıktı: Kaçak katların yıkım kararı uygulanmamış!

İstanbul Maltepe'de 7 katlı binanın 3 katının çökmesine ilişkin bilirkişi ön raporu ortaya çıktı. Binada oturan 5 kişinin hayatını kaybettiğ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23