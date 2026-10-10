Sosyal ve dijital riskler için aman dikkat! Bu uyarılara kulak verilmeli...

Klinik Psikolog Yasemin Kamalı, çocuklarda şiddet davranışlarının ortaya çıkışında aile tutumları, okul ortamı ve rol modellerin etkili olabildiğini söyledi. Şiddetin bazen küçük yaşlarda kendine veya çevresine zarar verme, akranlarla dalga geçme ve zorbalık gibi davranışlarla kendini gösterebildiğini belirten Kamalı, “Bu şiddetin başlangıcına bakmak gerekiyor. Evde, okulda, bazen rol model çerçevesinde, sosyal öğrenme yoluyla ortaya çıkabiliyor” dedi. Şiddet içeren davranışların toplumda normalleştirilmesinin çocukların tutumlarını etkileyebileceğine dikkat çeken Kamalı, ailelerin çocuklarıyla kurduğu iletişimin önemini vurguladı. Çocukların yaşadıkları sorunları ailelerine rahatça anlatabilmeleri gerektiğini belirten Kamalı, ebeveynlerin böyle durumlarda hemen öfkeli tepkiler vermek yerine çocuklarını dinlemesi ve çözüm için okul yönetimiyle iş birliği yapmasının daha sağlıklı olacağını ifade etti.