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Kadın - Aile
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Meyan kökü hakkında dikkat çeken detay! Ramazanda tercih edilen içecek, 'Meyan şerbeti' nasıl yapılır?

2024-03-17 09:02:55
Meyan kökü hakkında dikkat çeken detay! Ramazanda tercih edilen içecek, 'Meyan şerbeti' nasıl yapılır?

Güvenlik için kimyasal ilaçlardan uzak duranların tercih ettiği alternatif tıp, günden güne etkileriyle daha da ön plana çıkmaktadır. Sağlıklı bir içecek alternatifi arayanlar için meyan şerbeti, doğal bir seçenek olarak öne çıkıyor. Meyan şerbeti, serinletici ve sindirimi kolaylaştıran özelliği nedeniyle 11 ayın sultanı ramazanda da yoğun olarak tercih ediliyor. Ayrıca birçok rahatsızlıklara iyi gelen doğanın bizlere sunduğu muhteşem otu almak isteriz.

#1
Foto - Meyan kökü hakkında dikkat çeken detay! Ramazanda tercih edilen içecek, 'Meyan şerbeti' nasıl yapılır?

Meyan Kökü Çayı: Mide hastalıklarına birebir! Kimyasal ilaçlardan uzak duranların tercih ettiği alternatif tıp, günden güne etkileriyle daha da ön plana çıkmaktadır. Her sokakta aktar olmasının başka bir nedeni olabilir mi? Grip, nezle, soğuk algınlığı, ödem, kaşıntı gibi rahatsızlıklarda hemen bir aktara koşup doğanın bizlere sunduğu şifalı otları almak isteriz. Eski Mısır’daki firavunların tatlı içecek olarak kullanıp tüketmesiyle bilinen bir bitki olan meyan kökünün kökeni eski Asur, Mısır, Çin ve Hint kültürlerine kadar uzanır. Oldukça faydalı olan bu bitki Türkiye'de bazı yörelerde sıklıkla kullanılır.

#2
Foto - Meyan kökü hakkında dikkat çeken detay! Ramazanda tercih edilen içecek, 'Meyan şerbeti' nasıl yapılır?

Meyan Kökü Çayının Faydaları! -Ülser ve hazımsızlığa iyi gelir. -Ağız yaralarını iyileştirir. -Soğuk algınlığı, grip, nezleye iyi gelir. -Karaciğer sağlığını korur. -İltihaplanmaya bağlı ağrıları geçirir. -Susuzluk hissini geçirir. -Kadınların özel dönemdeki ağrısını hafifletir. -Ödem ve toksin atar. - Susuzluğu giderici, serinletici ve hazmettirici özelliği vardır.

#3
Foto - Meyan kökü hakkında dikkat çeken detay! Ramazanda tercih edilen içecek, 'Meyan şerbeti' nasıl yapılır?

Boyu 1 veya 2 metreye kadar ulaşan meyan bitkisinin kökleri toprağın derinliklerinde can bulur. Her yıl mevsiminde toplanarak dertlere derman olmaktadır. Ülkemizde ise Akdeniz topraklarında yetişir. Türkiye’de şerbet şeklinde içilerek tüketilir. Meyan kökü şerbeti ramazan ayında sık tercih edilen ferahlatıcı ve şifalı bir içecektir. Özellikle Adana sokaklarında, meyan kökü çayı satan yerler gözlerden kaçmaz. Bunun sebebi ise Adana sıcaklarında susuzluk hissini gizlemesi olacaktır. Bitki çayları arasında meyan kökü çayı uzmanlar tarafından dikkat edilmesi gereken bir çay olarak bilinir. Alışkanlık haline getirilmemesini özenle vurgular. Özellikle de kalp hastalarının, meyan kökü çayından uzak durmaları gerektiğini dile getirir. Mide rahatsızlıklarında tercih edilecek en iyi çay olduğunu da ekler. Meyan kökü poşet çay fiyatı ürünün markasına veya yetiştirildiği yere göre değişir. Meyan kökü nerede satılır sorusunun cevabı ise benzer bitkilerin de olduğu aktarlardır. Meyan kökü bitkisi paket halinde büyük marketlerde ve online mağazalarda da satılır.

#4
Foto - Meyan kökü hakkında dikkat çeken detay! Ramazanda tercih edilen içecek, 'Meyan şerbeti' nasıl yapılır?

Meyan Kökü Çayı Faydaları Nelerdir? Yapılan araştırmalar sonucunda, meyan kökü içen mide ülseri hastalarının belirli bir zaman sonra, mide ülseri etkilerinden uzaklaştığı gözlemlenmiştir. Bu demek oluyor ki mide ülseri rahatsızlığında içebileceğiniz bitki çayı, meyan kökü çayı olacaktır. Meyan kökü çayı faydaları ile mide rahatsızlıklarınıza son verebilirsiniz. Yemeklerden sonra meyan kökü çayı tüketirseniz, hazımsızlığı giderecektir. Vücudunuzda ödem oluşumunu önleyecektir; fazla suyun ve toksinlerin vücuttan atılmasını sağlar. Kilo vermek isteyenler kontrollü olarak meyan kökü çayı tüketebilir. Meyan kökü çayı içenlerin, ağız yaraları düzenli kullanımda iyileşmektedir. Meyan kökü çayı meyan kökü gargarası olarak da kullanılabilir. Ağız içi yaralarınız varsa hazırladığınız çayın ılımasını bekledikten sonra ağzınızda çalkalayarak yaralarınızın iyileşmesini hızlandırabilirsiniz. Soğuk algınlığı, grip, nezle gibi üst solunum yolu rahatsızlıklarında meyan kökü çayı sizi sağlığınıza kavuşturacaktır. Meyan kökü akciğer içindeki bronşlarda tıkanma varsa bu sorunun çözülmesine yardım eder. Karaciğer hastalarının da gönül rahatlığı ile tüketebileceği bir bitki çayıdır. Karaciğer iltihaplarını düzenli kullanımda iyileştirebilir. Sıcak günlerde susuzluk hissini ortadan kaldırır. Kadınların özel döneminde oluşan sancıları hafifletici özelliği vardır. Çocuklarda kabakulak rahatsızlığı görüldüğünde, meyan kökü ve bal karışımından oluşan çayın suyunu kulak çevresine sürüp ağrıyı dindirebilirsiniz. Meyan kökü çayı, hem iltihaplı ağrıları hem de iltihapsız ağrıları dindirecek özelliğe sahiptir. Meyan kökü cilde faydaları arasında parlatıcı olma ve iltihaplanma varsa giderme özellikleri vardır. Çeşitli şekillerde bitkiyi tüketebileceğiniz gibi meyan köklü maske tariflerinden de faydalanabilirsiniz.

#5
Foto - Meyan kökü hakkında dikkat çeken detay! Ramazanda tercih edilen içecek, 'Meyan şerbeti' nasıl yapılır?

Meyan Kökü Çayı Nasıl Yapılır? Bitki çayları denildiğinde hemen mutfaktan sıcak su, bir adet cezve ve bir fincan ortaya çıkar. Demini iyi almasını istediğiniz bitki çayları için, porselen bir demlik de iş görecek niteliktedir. Meyan kökü çayı hazırlamak istediğinizde aktardan meyan kökünü temin edebilirsiniz. Aktarlarda bütün ve ufak halde satılmaktadır. Büyük bir kök alırsanız eve geldiğinizde rendeleyerek veya bıçakla ufak parçalara ayırıp kullanabilirsiniz. Meyan kökü çayı, şekerin ham maddesi olan şeker pancarından kat kat tatlıdır. Bu sebeple her insanın sevebileceği bir lezzet değildir. Meyan kökü aroması yoğun rayihası ile keskin tatları sevenler için daha uygundur. Özellikle şeker hastalarının dikkat ederek tüketmesi gereken bir bitki çayıdır. Meyan kökü çayının genel ölçüsü 1 fincan sıcak suya 1 çay kaşığı meyan köküdür. Eğer demlik içinde hazırlamak istiyorsanız 1 çay kaşığı meyan kökünü demliğe ekleyin. Üzerine 1 fincan sıcak su ilave edip 10 dakika kadar demlenmesini bekleyin. Sonrasında içmek için süzüp tüketebilirsiniz. Meyan kökü demleme süresi fazlalaşırsa çayın tadı kötüleşebilir bu yüzden süreye dikkat etmekte fayda vardır. Cezvede hazırlamak isterseniz, meyan kökü çayı tarifi yine aynı ölçüde olacaktır. 1 fincan suyla 1 çay kaşığı meyan kökünü cezvede kaynatın ve ılımaya bırakın. İlk defa içenlere tadı acı gelirse, fincan içine tarçın veya bal ekleyebilirsiniz. Tadını yumuşatacaktır.

#6
Foto - Meyan kökü hakkında dikkat çeken detay! Ramazanda tercih edilen içecek, 'Meyan şerbeti' nasıl yapılır?

Fırat Nehri kenarında da yetişen meyan bitkisinin kökünden elde edilen meyan şerbeti, iftar sofralarının vazgeçilmezi oluyor. Meyan şerbeti, serinletici ve sindirimi kolaylaştıran özelliği nedeniyle 11 ayın sultanı ramazanda da yoğun olarak tercih ediliyor. Susuzluğu giderici, serinletici ve hazmettirici özelliği olan şerbetin tarifine geçelim... Meyan Kökü Şerbeti Tarifi İçin Malzemeler! -Yeteri kadar dövülmüş meyan kökü. -Su. Meyan Kökü Şerbeti Tarifi Nasıl Yapılır? Aldığımız dövülmüş ve ufalanmış meyan kökünden bir tutam kullanacağınız şişeye bırakalım ve üzerine yeteri kadar su bırakıp dinlendirelim. Bekledikçe meyanın tadı suya çıkacaktır. Sonra ince süzgeçle başka bir sürahiyeye süzüp soğuk olarak içelim. Eğer dövülmüş olarak meyan kökü bulamazsanız bunlar uzun sopalar şeklinde de satılıyor evde sert bir şeyle kendinizde dövebilirsiniz ama dövülüp hazır olarakta satılıyor.

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