Meyan kökü hakkında dikkat çeken detay! Ramazanda tercih edilen içecek, 'Meyan şerbeti' nasıl yapılır?

Meyan Kökü Çayı Nasıl Yapılır? Bitki çayları denildiğinde hemen mutfaktan sıcak su, bir adet cezve ve bir fincan ortaya çıkar. Demini iyi almasını istediğiniz bitki çayları için, porselen bir demlik de iş görecek niteliktedir. Meyan kökü çayı hazırlamak istediğinizde aktardan meyan kökünü temin edebilirsiniz. Aktarlarda bütün ve ufak halde satılmaktadır. Büyük bir kök alırsanız eve geldiğinizde rendeleyerek veya bıçakla ufak parçalara ayırıp kullanabilirsiniz. Meyan kökü çayı, şekerin ham maddesi olan şeker pancarından kat kat tatlıdır. Bu sebeple her insanın sevebileceği bir lezzet değildir. Meyan kökü aroması yoğun rayihası ile keskin tatları sevenler için daha uygundur. Özellikle şeker hastalarının dikkat ederek tüketmesi gereken bir bitki çayıdır. Meyan kökü çayının genel ölçüsü 1 fincan sıcak suya 1 çay kaşığı meyan köküdür. Eğer demlik içinde hazırlamak istiyorsanız 1 çay kaşığı meyan kökünü demliğe ekleyin. Üzerine 1 fincan sıcak su ilave edip 10 dakika kadar demlenmesini bekleyin. Sonrasında içmek için süzüp tüketebilirsiniz. Meyan kökü demleme süresi fazlalaşırsa çayın tadı kötüleşebilir bu yüzden süreye dikkat etmekte fayda vardır. Cezvede hazırlamak isterseniz, meyan kökü çayı tarifi yine aynı ölçüde olacaktır. 1 fincan suyla 1 çay kaşığı meyan kökünü cezvede kaynatın ve ılımaya bırakın. İlk defa içenlere tadı acı gelirse, fincan içine tarçın veya bal ekleyebilirsiniz. Tadını yumuşatacaktır.