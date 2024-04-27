Mevsimlik tarım işçileri için yeni karar!

'İL-İLÇE MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLERİ İZLEME KURULU OLUŞTURULACAK' Genelgede, mevsimlik tarım işçisi gönderen ve alan her il ve ilçede, mülki idare amirinin başkanlığında o ildeki ve ilçedeki ilgili kurum ve kuruluşlar ile muhtarlar, işçi, tarım aracısı ve işveren (toprak sahibi/işleten) temsilcilerinin katılımı ile "İl/İlçe Mevsimlik Tarım İşçileri İzleme Kurulu" oluşturulacağı açıklandı. Bu kurulların her dönem başında mevsimlik tarım işçilerinin iş koşullarına ilişkin çalışmalar yapacağı belirtildi. Ayrıca bu kurullar, aracılar ile işverenler veya doğrudan işçiler ile işverenler arasında sözleşme yapılması için gerekli tedbirleri alacağı ve ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözülmesini temin edecek.