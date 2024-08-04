Mevsimlik işçilerin zorlu mesaisi

İşçilerin zorlandığını belirten Erhan Arıkboğan, “İşçiler buraya gelip 800 liraya çalışıyor. Zorlanıyorlar ama çalışmak için mecburlar. Bir yandan tarlada toplarken bir yandan da topladığımız domatesleri kurutmaya gönderiyoruz. Sıcak olduğu için biraz zorlanıyoruz ama yapacak bir şey yok. Gün boyu çalışıyoruz sabah saat 07.00'de iş başı yapıyoruz akşam 18.00'de işimizi bitiriyoruz. Biz buraya Şanlıurfa'dan geldik. Burada bir suyumuz eksikti yeni valimiz sağ olsun bize suyumuzu da tahsis etti” dedi.