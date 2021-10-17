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Yaşam
23
Mevlid Kandili mesajları en kısa en güzel en anlamlı Mevlid Kandili mesajları

2021-10-17 13:58:33
Mevlid Kandili mesajları en kısa en güzel en anlamlı Mevlid Kandili mesajları

Resimli Mevlid Kandil mesajları! Müslümanlar olarak dini gün ve geceleri büyük bir sevinçle karşılarız. Rabbimiz bazı ayları bazı aylardan bazı haftaları bazı haftalardan bazı gün ve geceleri de bazı gün ve gecelerden üstün özellikte yaratmıştır. Müminler açısından önemli geceler arasından biri de Mevlid Kandili gecesidir. Müslümanlar olarak ortak sevgide buluştuğu ortak payda Allah (CC), hemen akabinde ise Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) gelmektedir.

#1
Foto - Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa’nın (s.a.v) sevgisi bizim imanımızın kemâle ermesine bir seviledir. Müminler olarak Hz Peygamberi (s.a.v) çok sevmişizdir. Peygamber Efendimiz’in sallallahu aleyhi vesellem mübarek doğumu. Alemlere rahmet olarak gönderilen peygamber Efendimiz’in (s.a.v) doğumu, Allah Teala’nın büyük bir ihsanıdır. Hidayet vesilemiz, Kur’an muallimimiz, Ahlak önderimiz, Hayat rehberimiz, Ahirette şefaatçimiz, Alemlere rahmet Peygamberimiz, Sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin doğum günü olan mevlidi şerif gecesine özel kandil mesajları vatandaşlar tarafındanda sıklıkla aranmakta.İşte en güzel, en anlamlı, en çok beğenilen Mevlid Kandili mesajları.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa’nın (s.a.v) sevgisi bizim imanımızın kemâle ermesine bir seviledir. Müminler olarak Hz Peygamberi (s.a.v) çok sevmişizdir. Peygamber Efendimiz’in sallallahu aleyhi vesellem mübarek doğumu. Alemlere rahmet olarak gönderilen peygamber Efendimiz’in (s.a.v) doğumu, Allah Teala’nın büyük bir ihsanıdır. Hidayet vesilemiz, Kur’an muallimimiz, Ahlak önderimiz, Hayat rehberimiz, Ahirette şefaatçimiz, Alemlere rahmet Peygamberimiz, Sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin doğum günü olan mevlidi şerif gecesine özel kandil mesajları vatandaşlar tarafındanda sıklıkla aranmakta.İşte en güzel, en anlamlı, en çok beğenilen Mevlid Kandili mesajları.

#2
Foto - Kandil mesajları! Ne zaman ki iyikilerimiz keşkelerimizden önde gider; O zaman hayatı yaşarız. Oysa çoğumuzu hayat yaşıyor. İyiki lerle dolu bir yaşam dileğiyle iyi kandiller. Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, Mevlid kandiliniz kutlu olsun.

Kandil mesajları! Ne zaman ki iyikilerimiz keşkelerimizden önde gider; O zaman hayatı yaşarız. Oysa çoğumuzu hayat yaşıyor. İyiki lerle dolu bir yaşam dileğiyle iyi kandiller. Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, Mevlid kandiliniz kutlu olsun.

#3
Foto - Peygamber göndermekle Allah, müminlere büyük bir lütufta bulunmuştur. Halbuki daha önce onlar apaçık bir sapıklık içinde idiler.

Peygamber göndermekle Allah, müminlere büyük bir lütufta bulunmuştur. Halbuki daha önce onlar apaçık bir sapıklık içinde idiler." ( Al-i İmrân, 164) Mevlid kandiliniz kutlu olsun. "Andolsun, Allah'ın rasûlünde sizin için, Allah'a ve âhiret gününe kavuşmayı umanlar için ve Allah'ı çok ananlar için güzel bir örnek vardır." (Ahzâb, 21)

#4
Foto - Bakiler sevgiler adına nice dilekler vardır. Ölümü bile ayırır saymayan gönüller vardır. Mesafeler araya set çekmişse ne çıkar, dualarda birleşen gönüller vardır. Bugün ellerini semaya gönlünü Mevlaya aç, bugün günahlardan olabildiğince kaç, bugün en gizli incilerini onun için saç çünkü bugün kandil, kandilin mübarek olsun.

Bakiler sevgiler adına nice dilekler vardır. Ölümü bile ayırır saymayan gönüller vardır. Mesafeler araya set çekmişse ne çıkar, dualarda birleşen gönüller vardır. Bugün ellerini semaya gönlünü Mevlaya aç, bugün günahlardan olabildiğince kaç, bugün en gizli incilerini onun için saç çünkü bugün kandil, kandilin mübarek olsun.

#5
Foto - Rahmet elçisi Hz. Muhammed’in Dünya’ya teşriflerini ifade eden Mevlid Kandili, hayatımızı onun ahlakıyla güzelleştireceğimiz bir günü ifade eder. Bu vesileyle tüm İslam aleminin Mevlid Kandili mübarek olsun. Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmesine vesile olan kandiliniz mübarek olsun.

Rahmet elçisi Hz. Muhammed’in Dünya’ya teşriflerini ifade eden Mevlid Kandili, hayatımızı onun ahlakıyla güzelleştireceğimiz bir günü ifade eder. Bu vesileyle tüm İslam aleminin Mevlid Kandili mübarek olsun. Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmesine vesile olan kandiliniz mübarek olsun.

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Foto - En güzel Mevlid Kandili sözleri!

En güzel Mevlid Kandili sözleri! "Sen olmasaydın alemleri yaratmazdım" sözüne mazhar olan, alemlere rahmet olarak gönderilen sevgililer sevgilisi Peygamber Efendimizin dünyaya teşrif edişinin yıl dönümü mübarek ve hayırlara vesile olsun. Mevlid Kandili, insanı insan yapan bütün güzelliklerin odaklandığı bir şahsiyet olan Hz. Muhammedin (sav) doğumunun kutlandığı, hayatı Onun ahlakıyla güzelleştirecek bir tazelenme mevsimidir. Mevlid Kandiliniz kutlu olsun.

#18
Foto - Allah

Allah"ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun.. Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun Bir kandil gülü savur sevdiklerine, size onlardan gülücükler getirsin öyle içten öyle samimi ol ki göz yaşlarını bile tebessüme çevirsin. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.

#19
Foto - Hayatına milat arayanlar varsa, Hayatına aşk katmak isteyenler varsa, Hayatını sevgiyle güzelleştirmek isteyenler varsa, Haydi gelin bu güzel Kandil günü bir vesile olsun.

Hayatına milat arayanlar varsa, Hayatına aşk katmak isteyenler varsa, Hayatını sevgiyle güzelleştirmek isteyenler varsa, Haydi gelin bu güzel Kandil günü bir vesile olsun.

#20
Foto - Ey şu Mübarek Mevlid Kandilinin ve Tüm Yarattıklarının yegane Sahibi Yüce Allah'ım. Sen Efendimize Salat ve Selam eyle. Bizleri de cennette Kendisine komşu eyle. Alemlere rahmet olarak gönderilen sevgili Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) ’nın doğduğu gün olan Mevlid Kandilimiz mübarek olsun.

Ey şu Mübarek Mevlid Kandilinin ve Tüm Yarattıklarının yegane Sahibi Yüce Allah'ım. Sen Efendimize Salat ve Selam eyle. Bizleri de cennette Kendisine komşu eyle. Alemlere rahmet olarak gönderilen sevgili Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) ’nın doğduğu gün olan Mevlid Kandilimiz mübarek olsun.

#21
Foto - Peygamber göndermekle Allah, müminlere büyük bir lütufta bulunmuştur. Halbuki daha önce onlar apaçık bir sapıklık içinde idiler.

Peygamber göndermekle Allah, müminlere büyük bir lütufta bulunmuştur. Halbuki daha önce onlar apaçık bir sapıklık içinde idiler." ( Al-i İmrân, 164) Mevlid kandiliniz kutlu olsun. "Andolsun, Allah'ın rasûlünde sizin için, Allah'a ve âhiret gününe kavuşmayı umanlar için ve Allah'ı çok ananlar için güzel bir örnek vardır." (Ahzâb, 21)

#22
Foto - Sevgili Peygamberimizin dünyayı şereflendirmesinin yıl dönümü olan Mevlid Kandilinin tüm insanlığa sevgi, huzur, barış ve kardeşlik getirmesini diliyorum. Kandiliniz mübarek olsun. Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, dualarınız kabul olsun, Mevlid Kandilin Mübarek Olsun… Rahmet elçisi Hz. Muhammed’in Dünya’ya teşriflerini ifade eden Mevlid Kandili, hayatımızı onun ahlakıyla güzelleştireceğimiz bir günü ifade eder. Bu vesileyle tüm İslam aleminin Mevlid Kandili mübarek olsun. Allah'ın aşkıyla yan bu gece, Mevlana gibi dön bu gece, secdeye varıp huzura erince, şu fakiri de an bu gece.

Sevgili Peygamberimizin dünyayı şereflendirmesinin yıl dönümü olan Mevlid Kandilinin tüm insanlığa sevgi, huzur, barış ve kardeşlik getirmesini diliyorum. Kandiliniz mübarek olsun. Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, dualarınız kabul olsun, Mevlid Kandilin Mübarek Olsun… Rahmet elçisi Hz. Muhammed’in Dünya’ya teşriflerini ifade eden Mevlid Kandili, hayatımızı onun ahlakıyla güzelleştireceğimiz bir günü ifade eder. Bu vesileyle tüm İslam aleminin Mevlid Kandili mübarek olsun. Allah'ın aşkıyla yan bu gece, Mevlana gibi dön bu gece, secdeye varıp huzura erince, şu fakiri de an bu gece.

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