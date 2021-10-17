Mevlid Kandili mesajları en kısa en güzel en anlamlı Mevlid Kandili mesajları

Resimli Mevlid Kandil mesajları! Müslümanlar olarak dini gün ve geceleri büyük bir sevinçle karşılarız. Rabbimiz bazı ayları bazı aylardan bazı haftaları bazı haftalardan bazı gün ve geceleri de bazı gün ve gecelerden üstün özellikte yaratmıştır. Müminler açısından önemli geceler arasından biri de Mevlid Kandili gecesidir. Müslümanlar olarak ortak sevgide buluştuğu ortak payda Allah (CC), hemen akabinde ise Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) gelmektedir.