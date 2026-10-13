Koruma altına alındı! Yeni keşfedilen mağaranın yanı başında tarih çıktı

Hazırlanan envanter fişinde, ormanlık alan içerisinde ana kayaya oyulmuş yuvarlak biçimli havuzu bulunan bir zeytinyağı işliğinin tespit edildiği belirtildi. Zeytinlerin ezildiği bölümün tahribata uğradığı, ana kaya üzerinde farklı biçimlerde oyuklar bulunduğu kaydedildi. İşliğe entegre olduğu düşünülen, kayaya oyulmuş ahşap hatıl yuvası (kirişlerin oturtulduğu, taş duvar örgüsü içerisinde özel olarak bırakılan yuva) ile çevresinde kuru örgü tekniğiyle yapılmış duvar kalıntılarına rastlandı. İncelemede, duvarların günümüze temel seviyesinde ulaştığı ve zeytinyağı işliğinin de tahribata uğradığı belirlendi. Kurul Müdürlüğü'nün 29 Eylül tarihli yazısı ile tescil kararı, ilgili kurumlara gönderildi. Koruma alanında tamamen veya kısmen kalan taşınmazların kadastral bilgilerinin, alan içerisinde kalan bölümlerinin büyüklükleriyle birlikte iletilmesi istendi. Bu işlemlerin ardından tapu kütüğünün beyanlar hanesine birinci grup koruma alanı şerhi konulması ve kararın maliklere tebliğ edilmesi gerektiği belirtildi. Tescil ve koruma sınırlarının belirlenmesiyle, tarihi kalıntılara zarar verebilecek müdahalelerin önlenmesine yönelik koruma işlemleri somutlaştırıldı.