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Doğru temizlik anlamına gelmiyor: Çamaşır makinesine asla atmamanız gereken 7 şey!

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Doğru temizlik anlamına gelmiyor: Çamaşır makinesine asla atmamanız gereken 7 şey!

Her kumaş ve ev eşyası çamaşır makinesinde yıkanmaya uygun değil. Bazı programlar yalnızca çamaşırlarınıza değil, makinenizin kendisine de zarar verebiliyor. Doğru bilinen söz konusu o yanlışı açıklıyoruz.

#1
Foto - Doğru temizlik anlamına gelmiyor: Çamaşır makinesine asla atmamanız gereken 7 şey!

Çamaşır makinesi, günlük ev işlerini kolaylaştıran en önemli ev aletlerinden biri. Her kirli ürünü makineye atmak, doğru temizlik yöntemini uyguladığınız anlamına gelmiyor. Yanlış yıkama programı, uygun olmayan kumaşlar veya fazla deterjan kullanımı hem eşyaların yapısını bozabiliyor hem de makinenin çalışma düzenini olumsuz etkileyebiliyor.

#2
Foto - Doğru temizlik anlamına gelmiyor: Çamaşır makinesine asla atmamanız gereken 7 şey!

1. HASSAS KUMAŞLAR Süet, deri, kauçuk, vinil, ipek, asetat, kadife, yün ve tafta gibi malzemelerden üretilen kıyafetler, çamaşır makinesinde yıkandığında zarar görebiliyor. Boncuk veya payet işlemeli giysiler de benzer riskler taşıyor. Çamaşır deterjanı markası yöneticisi Morgan LaLonde, bu tür hassas malzemelerin makinede yıkanmasının kumaşlarda deformasyona ve doku bozulmalarına yol açabileceğini belirtiyor. Bu nedenle kıyafetlerin bakım etiketini kontrol etmek ve önerilen temizlik yöntemini uygulamak önem taşıyor. Özellikle deri, süet ve payetli ürünlerde kuru temizleme veya etikette belirtilen özel bakım yöntemleri tercih edilebilir.

#3
Foto - Doğru temizlik anlamına gelmiyor: Çamaşır makinesine asla atmamanız gereken 7 şey!

2. YANICI KİMYASALLARLA KİRLENMİŞ KUMAŞLAR Motor yağı, boya inceltici ve benzeri yanıcı maddelerle kirlenmiş bezleri doğrudan çamaşır makinesine atmak ciddi risk oluşturabiliyor. Dirty Labs'ın kurucu ortağı ve baş bilim insanı Pete He, bu tür maddelerle temas etmiş temizlik bezlerinin makinede yıkanmaması gerektiğine dikkat çekiyor. Bazı yanıcı maddelerin kalıntıları kumaşlarda kalabilir ve yıkama ya da kurutma sırasında tehlike oluşturabilir. Bu nedenle kimyasallarla kirlenmiş bezleri normal çamaşırlardan ayrı tutmak, ürünün güvenlik talimatlarına uygun şekilde temizlemek ve özellikle kurutma makinesine atmaktan kaçınmak gerekiyor. Maddenin ne olduğu bilinmiyorsa bezleri makineye koymadan önce uygun bertaraf ve temizlik yöntemini öğrenmek en güvenli yaklaşım.

#4
Foto - Doğru temizlik anlamına gelmiyor: Çamaşır makinesine asla atmamanız gereken 7 şey!

3. BATİK KUMAŞLAR Batik kumaşlar, özellikle renk sabitleme işlemi yeterince yapılmadığında yıkama sırasında boya bırakabiliyor. Bu durum hem kumaşın kendi renginin solmasına hem de aynı makinedeki diğer giysilerin lekelenmesine neden olabiliyor. Pete He, birçok batik kumaşın renk verme açısından yeterince dayanıklı olmayabileceğini belirtiyor. Özellikle önceden yıkanmamış veya boyası sabitlenmemiş ürünlerde renklerin birbirine geçme riski artıyor. Bu tür kumaşları yıkamadan önce bakım etiketini kontrol etmek, gerekiyorsa elde yıkamak ve diğer giysilerden ayrı tutmak faydalı olabilir. 4. HAFIZALI SÜNGER YASTIKLAR Hafızalı süngerden üretilen yastıklar, makinedeki yoğun hareket ve yüksek sıcaklık nedeniyle şekillerini kaybedebilir. Pete He'ye göre makinede yıkama sırasında oluşan mekanik hareketler ve yüksek sıcaklık, bu ürünlerin yapısını bozarak deformasyona yol açabilir. Üstelik oluşan şekil bozukluğu kalıcı hâle gelebilir. Yastığınızı temizlemeden önce üreticinin bakım talimatlarını inceleyin. Ürün makinede yıkanmaya uygun değilse yüzey temizliği veya etikette belirtilen alternatif yöntemler tercih edilmelidir. 5. HALILAR Her halı çamaşır makinesinde yıkanmaya uygun değildir. Halının boyutu, kullanılan malzeme, taban yapısı ve bakım talimatları doğru temizlik yöntemini belirleyen başlıca unsurlar arasında yer alıyor. Morgan LaLonde, makinede yıkanabilir olarak belirtilmeyen halıların bu şekilde temizlenmemesini öneriyor. Büyük veya ağır halılar, yıkama sırasında makinenin dengesini bozabilir. Hassas malzemelerden üretilen ya da özel taban kaplamasına sahip halılar da su ve mekanik hareket nedeniyle zarar görebilir. Halıyı makineye atmadan önce bakım etiketini kontrol edin. Makinede yıkanabilir ibaresi bulunmuyorsa üreticinin önerdiği temizlik yöntemini uygulayın.

#5
Foto - Doğru temizlik anlamına gelmiyor: Çamaşır makinesine asla atmamanız gereken 7 şey!

6. ÇOK FAZLA ÇAMAŞIR Çamaşırları tek seferde yıkayıp zamandan tasarruf etmek cazip gelebilir. Ancak makineyi kapasitesinin üzerinde doldurmak, yıkama performansını düşürebilir ve cihazın parçalarına fazladan yük bindirebilir. Morgan LaLonde, aşırı yüklemenin makinenin dengesini bozabileceği ve cihaz üzerinde ek baskı oluşturabileceği konusunda uyarıyor. Tamburun aşırı dolu olması, çamaşırların su ve deterjanla yeterince temas etmesini de engelleyebilir. Bu nedenle büyük bir çamaşır yığınını tek seferde yıkamak yerine iki ayrı yüke bölmek daha doğru olabilir. Makinenin kapasitesine ve üreticinin yükleme talimatlarına uymak, hem temizlik kalitesini hem de cihazın kullanım ömrünü korumaya yardımcı olur. 7. GEREĞİNDEN FAZLA DETERJAN Çok kirli çamaşırları daha iyi temizlemek için deterjan miktarını artırmak, sanılanın aksine her zaman daha etkili sonuç vermiyor. Morgan LaLonde, fazla deterjan kullanımının hem çamaşır makinesine hem de giysilere zarar verebileceğini belirtiyor. Gereğinden fazla deterjan, kumaşlarda kalıntı bırakabilir ve makinenin durulama işlemini zorlaştırabilir. Zamanla makinenin içinde birikintiler oluşması da mümkün olabilir. Deterjan miktarını belirlerken ürünün kullanım talimatlarını, çamaşır miktarını ve kirlilik seviyesini dikkate alın. Daha temiz çamaşırlar elde etmek için ölçüyü aşmak yerine doğru deterjanı ve uygun yıkama programını seçin.

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