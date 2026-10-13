Doğru temizlik anlamına gelmiyor: Çamaşır makinesine asla atmamanız gereken 7 şey!

6. ÇOK FAZLA ÇAMAŞIR Çamaşırları tek seferde yıkayıp zamandan tasarruf etmek cazip gelebilir. Ancak makineyi kapasitesinin üzerinde doldurmak, yıkama performansını düşürebilir ve cihazın parçalarına fazladan yük bindirebilir. Morgan LaLonde, aşırı yüklemenin makinenin dengesini bozabileceği ve cihaz üzerinde ek baskı oluşturabileceği konusunda uyarıyor. Tamburun aşırı dolu olması, çamaşırların su ve deterjanla yeterince temas etmesini de engelleyebilir. Bu nedenle büyük bir çamaşır yığınını tek seferde yıkamak yerine iki ayrı yüke bölmek daha doğru olabilir. Makinenin kapasitesine ve üreticinin yükleme talimatlarına uymak, hem temizlik kalitesini hem de cihazın kullanım ömrünü korumaya yardımcı olur. 7. GEREĞİNDEN FAZLA DETERJAN Çok kirli çamaşırları daha iyi temizlemek için deterjan miktarını artırmak, sanılanın aksine her zaman daha etkili sonuç vermiyor. Morgan LaLonde, fazla deterjan kullanımının hem çamaşır makinesine hem de giysilere zarar verebileceğini belirtiyor. Gereğinden fazla deterjan, kumaşlarda kalıntı bırakabilir ve makinenin durulama işlemini zorlaştırabilir. Zamanla makinenin içinde birikintiler oluşması da mümkün olabilir. Deterjan miktarını belirlerken ürünün kullanım talimatlarını, çamaşır miktarını ve kirlilik seviyesini dikkate alın. Daha temiz çamaşırlar elde etmek için ölçüyü aşmak yerine doğru deterjanı ve uygun yıkama programını seçin.