Doğru temizlik anlamına gelmiyor: Çamaşır makinesine asla atmamanız gereken 7 şey!

1. HASSAS KUMAŞLAR Süet, deri, kauçuk, vinil, ipek, asetat, kadife, yün ve tafta gibi malzemelerden üretilen kıyafetler, çamaşır makinesinde yıkandığında zarar görebiliyor. Boncuk veya payet işlemeli giysiler de benzer riskler taşıyor. Çamaşır deterjanı markası yöneticisi Morgan LaLonde, bu tür hassas malzemelerin makinede yıkanmasının kumaşlarda deformasyona ve doku bozulmalarına yol açabileceğini belirtiyor. Bu nedenle kıyafetlerin bakım etiketini kontrol etmek ve önerilen temizlik yöntemini uygulamak önem taşıyor. Özellikle deri, süet ve payetli ürünlerde kuru temizleme veya etikette belirtilen özel bakım yöntemleri tercih edilebilir.