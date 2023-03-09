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Türkiye
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Metruk binanın çatısı alev alev yandı!

2023-03-09 07:47:27
Metruk binanın çatısı alev alev yandı!

Ankara’nın Çankaya ilçesinde kullanılmayan 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

#1
Foto - Metruk binanın çatısı alev alev yandı!

Yangın, saat 05.30 sıralarında Çankaya ilçesi Kültür Mahallesi, Kızılırmak Caddesi’nde bulunan ve kullanılmayan 4 katlı binanın çatısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yangın henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

#2
Foto - Metruk binanın çatısı alev alev yandı!

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu bitişiğinde bulunan binalara sıçramadan söndürüldü. Boş binanın daha önceden lise olarak kullanıldığı belirtilirken yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

#3
Foto - Metruk binanın çatısı alev alev yandı!

Yangının ilk dakikalarına şahit olan çevre esnaflarından Cengiz Yıldız, “Birden oldu. 10 dakika içinde yangın büyüdü. 2 senedir boş bir bina. Nasıl yanar anlamadık. Büyük ihtimal hırsızlıktan dolayı yangın çıktı. Yangın çıktığında dükkanın önündeydik. İtfaiyeyi aradık 15 dakika içinde geldiler” dedi.

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