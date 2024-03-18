Metroya böyle bindi! Görenler gözyaşlarını tutamadı

Öte yandan gösteride Çanakkale Savaşı’nda askerlerin neler yaşadığını anlatan Beyza Kurt ise, “Böyle bir gösteriden teklif aldığımda çok duygulandım. Böyle bir teklif gelince, tarihimi tekrar tekrar gözden geçirdim. Eksiklerimi, hatalarımı, yanlışlarımı ve doğrularımı gözden geçirdim. Anlatmak istediğim bilgilere kendi duygularımı da ekledim. Bu gösteriye çalışırken gözyaşlarımı tutamadım. ‘Gittiler, gördüler ve dönemediler’ dedik, evet dönemediler. Gösteride de geçtiği gibi, biz bu vatan içinde hür irademiz ile gezip dolaşabiliyorsak eğer, birileri zamanında nefeslerini bizler için feda ettiği için” şeklinde konuştu. Bursa Çanakkale Savaşları'nda kayıtlı olarak en fazla şehit veren illerin başında geliyor. Bursa'dan 3737 şehit verilmesine karşılık, Balıkesir'den 2779, Konya'dan 2683, Kastamonu'dan 2425 ve Denizli'den 2195 şehit verildi.