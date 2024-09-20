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Metro tellerindeki kadın için alarm verildi

2024-09-20 12:26:20
Metro tellerindeki kadın için alarm verildi

Olay, Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Kükürtlü Mahallesi Mudanya Bulvarı üzerinde meydana geldi.

#1
Foto - Metro tellerindeki kadın için alarm verildi

Edinilen bilgiye göre, akli dengesi yerinde olmadığı öne sürülen şahıs, metro tellerinde yürüdü.

#2
Foto - Metro tellerindeki kadın için alarm verildi

Telde yürüyen şahsın yanından geçen metro ise yürekleri ağza getirdi.

#3
Foto - Metro tellerindeki kadın için alarm verildi

Kadın daha sonra üst geçide çıkarak intihar etmeye çalıştı. Kendi canını hem de trafiği tehlike atan şahsı polis ikna etti.

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