Metin Külünk’ten çarpıcı açıklamalar: Bunlar Erdoğan’ın sırtındaki kambur! AK Parti, bu derebeylerinden bir an önce kurtulmalı

Emlak sektöründeki spekülatif fiyat hareketleri ve zincir marketlerdeki eş zamanlı zam dalgalarının masum piyasa şartlarıyla açıklanamayacağını belirten Metin Külünk, sürecin hükümeti hedef alan organize bir operasyon olduğunu savundu. Konuyla ilgili resmi bir ifadeye atıfta bulunan Külünk, şunları söyledi: “Emlak sektöründeki spekülatif bütün hareketlerde ve zincir marketlerin adımlarında 15 Temmuz’un arkasındaki akıl araştırılmalıdır. Fiyatları yükselterek bu durumu hükümete yönelik bir operasyon aracı haline getirdiklerini açıkça söylüyorlar. Yılın ortasında memura ve emekliye zam tartışması başladığı an, ertesi gün marketlerdeki tüm fiyatlar fırlıyor. Topraktan çıkan ürün vatandaşa ulaşana kadar geçen süreçte yaşananların arkasındaki güç, 15 Temmuz işgal girişiminin faili olan akılla birebir aynıdır.”