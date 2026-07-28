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Metin Külünk’ten çarpıcı açıklamalar: Bunlar Erdoğan’ın sırtındaki kambur! AK Parti, bu derebeylerinden bir an önce kurtulmalı

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Metin Külünk’ten çarpıcı açıklamalar: Bunlar Erdoğan’ın sırtındaki kambur! AK Parti, bu derebeylerinden bir an önce kurtulmalı

Eski AK Parti Milletvekili Metin Külünk, siyasetteki ahbap-çavuş ilişkilerini ve AK Parti adını kullanarak kişisel nüfuz alanı oluşturan profilleri yerden yere vurdu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın mücadelesine zarar veren yapıların tasfiye edilmesi gerektiğini söyleyen Külünk, "Sayın Erdoğan’ın ismi üzerinden güç elde edip bunu kendi derebeyliğine dönüştüren profillerden parti acilen kurtulmalıdır. Bu kitle, Sayın Erdoğan’ın sırtındaki kamburdur" dedi.

1
#1
Foto - Metin Külünk’ten çarpıcı açıklamalar: Bunlar Erdoğan’ın sırtındaki kambur! AK Parti, bu derebeylerinden bir an önce kurtulmalı

Metin Külünk, gazeteci Yiğit Uzun’un YouTube’da yayınlanan “Yiğit Uzun ile Mesele Ne?” programında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Külünk; fahiş fiyat artışlarından faili meçhul suikast dosyalarına, kamudaki mülakat sisteminden parti içi eleştirilere kadar birçok konuda değerlendirmeler yaptı.

#2
Foto - Metin Külünk’ten çarpıcı açıklamalar: Bunlar Erdoğan’ın sırtındaki kambur! AK Parti, bu derebeylerinden bir an önce kurtulmalı

Eski AK Parti Milletvekili Metin Külünk, gazeteci Yiğit Uzun’un sunduğu “Yiğit Uzun ile Mesele Ne?” programına konuk olarak gündeme dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Piyasadaki fahiş fiyat artışları ve ekonomik hareketliliklerin arkasında 15 Temmuz darbe girişimini planlayan odağın bulunduğunu savunan Külünk, geçmişte kapatılan bazı kritik suikast dosyalarının FETÖ boyutuyla yeniden açılması için Adalet Bakanlığı’na çağrıda bulundu. Külünk ayrıca kamudaki mülakat sistemi ile siyasetteki kayırmacılık modellerini sert sözlerle eleştirdi.

#3
Foto - Metin Külünk’ten çarpıcı açıklamalar: Bunlar Erdoğan’ın sırtındaki kambur! AK Parti, bu derebeylerinden bir an önce kurtulmalı

Emlak sektöründeki spekülatif fiyat hareketleri ve zincir marketlerdeki eş zamanlı zam dalgalarının masum piyasa şartlarıyla açıklanamayacağını belirten Metin Külünk, sürecin hükümeti hedef alan organize bir operasyon olduğunu savundu. Konuyla ilgili resmi bir ifadeye atıfta bulunan Külünk, şunları söyledi: “Emlak sektöründeki spekülatif bütün hareketlerde ve zincir marketlerin adımlarında 15 Temmuz’un arkasındaki akıl araştırılmalıdır. Fiyatları yükselterek bu durumu hükümete yönelik bir operasyon aracı haline getirdiklerini açıkça söylüyorlar. Yılın ortasında memura ve emekliye zam tartışması başladığı an, ertesi gün marketlerdeki tüm fiyatlar fırlıyor. Topraktan çıkan ürün vatandaşa ulaşana kadar geçen süreçte yaşananların arkasındaki güç, 15 Temmuz işgal girişiminin faili olan akılla birebir aynıdır.”

#4
Foto - Metin Külünk’ten çarpıcı açıklamalar: Bunlar Erdoğan’ın sırtındaki kambur! AK Parti, bu derebeylerinden bir an önce kurtulmalı

Türkiye'nin son 36 yılındaki karanlık eylemlere dikkat çeken Külünk; Uludere olayından Çukur eylemlerine kadar toplumsal infial yaratmayı amaçlayan kararların arkasında FETÖ ve Gladio yapılanması olduğunu ifade etti. Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu suikastı dosyasında gösterilen hukuki iradenin diğer dosyalar için de sergilenmesini isteyen Külünk, Adalet Bakanlığı’na çağrıda bulundu. Külünk; Çarşamba Cinayetleri (Hızır Ali Muratoğlu ve Bayram Ali Öztürk), Eski Rize İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi’nin şehit edilmesi ve iş insanı Üzeyir Garih suikastı dosyalarının FETÖ kapsamında yeniden incelenmesi gerektiğini belirtti.

#5
Foto - Metin Külünk’ten çarpıcı açıklamalar: Bunlar Erdoğan’ın sırtındaki kambur! AK Parti, bu derebeylerinden bir an önce kurtulmalı

Kamudaki mülakat sisteminin toplumda yarattığı rahatsızlığa değinen Külünk, adalet ve liyakat ilkelerinin öne çıkarılması gerektiğini vurguladı. Sınavlarda yüksek puan alan gençlerin mülakatlarda elenmesine tepki gösteren Külünk, "Sokağın evladı sınava giriyor, 90-95 puan alıyor ama 'mülakatta kaldı' deniliyor. Toplum artık bu cümleleri duymak istemiyor. Liyakat, ehliyet ve adaletin üzerindeki gölge derhal kaldırılmalıdır" dedi.

#6
Foto - Metin Külünk’ten çarpıcı açıklamalar: Bunlar Erdoğan’ın sırtındaki kambur! AK Parti, bu derebeylerinden bir an önce kurtulmalı

Siyasetteki ahbap-çavuş ilişkilerini ve AK Parti adını kullanarak kişisel nüfuz alanı oluşturan profilleri eleştiren Külünk, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mücadelesine zarar veren yapıların tasfiye edilmesi gerektiğini söyledi. Külünk, "Sayın Erdoğan’ın ismi üzerinden güç elde edip bunu kendi derebeyliğine dönüştüren profillerden parti acilen kurtulmalıdır. Tek başlarına sokağa çıktıklarında karşılıkları olmayan ancak çektirdikleri fotoğraflarla güç devşiren bu kitle, Sayın Erdoğan’ın sırtındaki kamburdur" ifadelerini kullandı.

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