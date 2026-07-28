Metin Külünk’ten çarpıcı açıklamalar: Bunlar Erdoğan’ın sırtındaki kambur! AK Parti, bu derebeylerinden bir an önce kurtulmalı
Eski AK Parti Milletvekili Metin Külünk, siyasetteki ahbap-çavuş ilişkilerini ve AK Parti adını kullanarak kişisel nüfuz alanı oluşturan profilleri yerden yere vurdu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın mücadelesine zarar veren yapıların tasfiye edilmesi gerektiğini söyleyen Külünk, "Sayın Erdoğan’ın ismi üzerinden güç elde edip bunu kendi derebeyliğine dönüştüren profillerden parti acilen kurtulmalıdır. Bu kitle, Sayın Erdoğan’ın sırtındaki kamburdur" dedi.