2024-06-12 13:35:37 Meteoroloji'den yüksek sıcaklık uyarısı! O ilimizde sıcaklık 44 dereceyi bulacak: İstanbul için alarm verildi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu tahmin raporuna göre; hava sıcaklıkları artışını sürdürerek yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Sıcaklıkların 44 dereceye ulaşacağı belirtilen rapora göre, rüzgarın orta kuvvette esmesi bekleniyor. Öte yandan AKOM, İstanbul ve yurdun batısı ile güney bölgelerinin, Afrika ve Basra kökenli hava dalgalarının etkisi altına girdiği belirtti, vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. İşte detaylar...