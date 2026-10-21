Zor bir süreçten geçen Vestel'den flaş karar: Teklif sunuldu, süreç başlıyor

Açıklamada, Eurobond sahiplerine her bir Eurobond sahibinin kendi yatırım vadesi ve likidite ihtiyaçlarına en uygun alternatifi seçebilmesine imkân sağlayacak şekilde iki alternatif seçenek sunulduğu belirtildi. Vestel’den yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi: “Seçenek A-Uzun vadeli seçenekte mevcut Eurobond'un vadesinin 15 Mayıs 2029'dan 15 Mayıs 2035'e uzatılması, yıllık yüzde 4,00 faiz oranı ve yıllık anapara geri ödemeleri öngörülmekte olup, Mevcut Eurobond'un anapara tutarında herhangi bir kesinti yapılmayacaktır. Seçenek B- Daha kısa vadeli ana para kesintili, daha yüksek faizli seçenek: