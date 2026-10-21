  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Zirvedeki bölge şaşırttı: İşte konut alışında favori ilçeler Pilotlar eğitim için apar topar Rusya’ya gitti bile! Karar çıktı, 18 adet Su-35 savaş uçağı alınacak Ünlü kitabın Osmanlıca baskısı bulundu! 98 yıllık nadir eser o ilimizdeki sahafta ortaya çıktı Türk santraline ordu karşı çıktı: Savunma Bakanlığı 'izin vermeyiz' dedi Feci kazada 4 kişi can vermişti! Hurda yığınından cenazeleri bile güçlükle çıkarıldı 1 yaşındaki bebek ölümden döndü! Akciğerinden çıkan şey ağızları açık bıraktı Türkiye nüfusu alarm veriyor: Türkiye'nin en yaşlı ili belli oldu! Türkiye’ye meydan okuyan ülkeden panik hamlesi! İsrail yapımı ölüm makineleri envantere giriyor Listede memleketiniz var mı? İşte Türkiye’nin en mutlu şehirleri Burası Türkiye değil Avrupa: Akaryakıt enflasyonu balon gibi şişirdi
Ekonomi
6
Yeniakit Publisher
Zor bir süreçten geçen Vestel'den flaş karar: Teklif sunuldu, süreç başlıyor

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Zor bir süreçten geçen Vestel'den flaş karar: Teklif sunuldu, süreç başlıyor

Zor günler geçiren beyaz eşya devi Vestel, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na önemli bir bildirimde bulundu. Bildirimde, yatırımcılara iki teklif sunuldu. İşte detaylar...

#1
Foto - Zor bir süreçten geçen Vestel'den flaş karar: Teklif sunuldu, süreç başlıyor

Tekreferans'ta yer alan habere göre, Vestel Elektronik, Finansal Yeniden Yapılandırma görüşmelerinde, Şirketin mevcut borçlarının 2 yıl ana para ve faiz ödemesiz, 2041 vadeli olarak yeniden yapılandırılmasına yönelik yaptığı teklif üzerinden bankalarla müzakerelerin devem ettiğini açıkladı.

#2
Foto - Zor bir süreçten geçen Vestel'den flaş karar: Teklif sunuldu, süreç başlıyor

Şirketten yapılan açıklamada, bankalarla yürütülen yeniden yapılandırma görüşmelerine paralel olarak, toplam nominal tutarı 500 milyon ABD Doları olan, yüzde 9,75 faizli ve 2029 vadeli yurt dışı tahvillerine ilişkin olarak takas teklifi ve muvafakat talebi süreci başlatıldığı ifade edildi.

#3
Foto - Zor bir süreçten geçen Vestel'den flaş karar: Teklif sunuldu, süreç başlıyor

Açıklamada, Eurobond sahiplerine her bir Eurobond sahibinin kendi yatırım vadesi ve likidite ihtiyaçlarına en uygun alternatifi seçebilmesine imkân sağlayacak şekilde iki alternatif seçenek sunulduğu belirtildi. Vestel’den yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi: “Seçenek A-Uzun vadeli seçenekte mevcut Eurobond'un vadesinin 15 Mayıs 2029'dan 15 Mayıs 2035'e uzatılması, yıllık yüzde 4,00 faiz oranı ve yıllık anapara geri ödemeleri öngörülmekte olup, Mevcut Eurobond'un anapara tutarında herhangi bir kesinti yapılmayacaktır. Seçenek B- Daha kısa vadeli ana para kesintili, daha yüksek faizli seçenek:

#4
Foto - Zor bir süreçten geçen Vestel'den flaş karar: Teklif sunuldu, süreç başlıyor

Daha kısa vadede geri ödeme ve likidite imkânını tercih eden Eurobond sahipleri için tasarlanan seçenek kapsamında, takasa sunulan Mevcut Eurobond, takasa sunulan Mevcut Eurobond'un anapara tutarının yüzde 55'ine eşit anapara tutarında, yıllık 6,00 faizli, yıllık anapara geri ödemeleri içeren ve 15 Mayıs 2032 vadeli yeni Eurobond ile değiştirilecektir.”

#5
Foto - Zor bir süreçten geçen Vestel'den flaş karar: Teklif sunuldu, süreç başlıyor

Açıklamada, “Seçenek B yeni Eurobond ihracını içerdiğinden, ilgili tutara karşılık gelen yeni borçlanma aracının onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulacaktır. Söz konusu başvurunun sonuçlanmasını takiben, Seçenek B kapsamında takasa sunulan Mevcut Eurobond, 2032 vadeli yeni Eurobond ile değiştirilecektir. Söz konusu başvuru yeni bir borçlanma amacıyla yapılmamakta olup, işlem Şirketimizin borçluluk seviyesinde herhangi bir artışa yol açmayacaktır. Buna göre, söz konusu Eurobond yeniden yapılandırmasının uygulanması, Eurobond sahipleri toplantısında gerekli Olağanüstü Karar'ın alınması ve ilgili işlem belgelerinde belirtilen diğer şartların yerine getirilmesinin yanı sıra, Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayının alınmasına tabidir” ifadesine yer verildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Arınç'ın oğlu ilk icraatını yapacak! Baba Arınç bu transfer haberine itiraz edebilir!
Gündem

Arınç'ın oğlu ilk icraatını yapacak! Baba Arınç bu transfer haberine itiraz edebilir!

Gazeteci Erdem Atay’ın iddiasına göre, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu’nun AK Parti’ye geçiş sürecinde dikkat çeken bir siy..
Cübbeli Ahmet’ten tepki çeken açıklama! Bir Müslüman’a içinde yetiştiği cemaate hased yakışıyor mu?
Gündem

Cübbeli Ahmet’ten tepki çeken açıklama! Bir Müslüman’a içinde yetiştiği cemaate hased yakışıyor mu?

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, 14 yaşındaki hafız Mahmud Işıldak'ın İstanbul’u vuran yoğun yağış sırasında Fatih'te İsmailağa cemaatin..
Cübbeli Ahmet’in Patrikhane ve büyü çıkışı gündem oldu: Ben dahil hocalara kız talebe büyüsü yapıyorlar
Gündem

Cübbeli Ahmet’in Patrikhane ve büyü çıkışı gündem oldu: Ben dahil hocalara kız talebe büyüsü yapıyorlar

Özgür Özel’in bugün grup toplantısında 14 yaşında elektrik akımına kapılara hayatını kaybeden hafız Mahmud Işıldak üzerinden isim vermeden ‘..
Netanyahu'ya uyarı: Burası mezarınız olur!
Dünya

Netanyahu'ya uyarı: Burası mezarınız olur!

Suriye’nin Dera Milletvekili Abdülmevla el-Hariri, soykırımcı israilin ülkenin güneyine yönelik tehditlerine tepki göstererek bölge ülkeleri..
Bir milletvekili daha AK Parti'ye katıldı
Gündem

Bir milletvekili daha AK Parti'ye katıldı

Gelecek Partisi’nin kapanma kararıyla Yeni Yol Partisi'nden istifa ederek bağımsız olan Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun, AK Parti'y..
Yeni Parti için kader günü! AYM isim değişikliği kararı için toplanıyor
Gündem

Yeni Parti için kader günü! AYM isim değişikliği kararı için toplanıyor

Anayasa Mahkemesi (AYM), Yeni Parti'nin "isim ve rumuzunun hükümsüzlüğüne ve siyasi partiler sicilinden terkinine karar verilmesi" talebini,..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23