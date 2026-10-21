Zor bir süreçten geçen Vestel'den flaş karar: Teklif sunuldu, süreç başlıyor
Zor günler geçiren beyaz eşya devi Vestel, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na önemli bir bildirimde bulundu. Bildirimde, yatırımcılara iki teklif sunuldu. İşte detaylar...
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Zor günler geçiren beyaz eşya devi Vestel, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na önemli bir bildirimde bulundu. Bildirimde, yatırımcılara iki teklif sunuldu. İşte detaylar...
Tekreferans'ta yer alan habere göre, Vestel Elektronik, Finansal Yeniden Yapılandırma görüşmelerinde, Şirketin mevcut borçlarının 2 yıl ana para ve faiz ödemesiz, 2041 vadeli olarak yeniden yapılandırılmasına yönelik yaptığı teklif üzerinden bankalarla müzakerelerin devem ettiğini açıkladı.
Şirketten yapılan açıklamada, bankalarla yürütülen yeniden yapılandırma görüşmelerine paralel olarak, toplam nominal tutarı 500 milyon ABD Doları olan, yüzde 9,75 faizli ve 2029 vadeli yurt dışı tahvillerine ilişkin olarak takas teklifi ve muvafakat talebi süreci başlatıldığı ifade edildi.
Açıklamada, Eurobond sahiplerine her bir Eurobond sahibinin kendi yatırım vadesi ve likidite ihtiyaçlarına en uygun alternatifi seçebilmesine imkân sağlayacak şekilde iki alternatif seçenek sunulduğu belirtildi. Vestel’den yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi: “Seçenek A-Uzun vadeli seçenekte mevcut Eurobond'un vadesinin 15 Mayıs 2029'dan 15 Mayıs 2035'e uzatılması, yıllık yüzde 4,00 faiz oranı ve yıllık anapara geri ödemeleri öngörülmekte olup, Mevcut Eurobond'un anapara tutarında herhangi bir kesinti yapılmayacaktır. Seçenek B- Daha kısa vadeli ana para kesintili, daha yüksek faizli seçenek:
Daha kısa vadede geri ödeme ve likidite imkânını tercih eden Eurobond sahipleri için tasarlanan seçenek kapsamında, takasa sunulan Mevcut Eurobond, takasa sunulan Mevcut Eurobond'un anapara tutarının yüzde 55'ine eşit anapara tutarında, yıllık 6,00 faizli, yıllık anapara geri ödemeleri içeren ve 15 Mayıs 2032 vadeli yeni Eurobond ile değiştirilecektir.”
Açıklamada, “Seçenek B yeni Eurobond ihracını içerdiğinden, ilgili tutara karşılık gelen yeni borçlanma aracının onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulacaktır. Söz konusu başvurunun sonuçlanmasını takiben, Seçenek B kapsamında takasa sunulan Mevcut Eurobond, 2032 vadeli yeni Eurobond ile değiştirilecektir. Söz konusu başvuru yeni bir borçlanma amacıyla yapılmamakta olup, işlem Şirketimizin borçluluk seviyesinde herhangi bir artışa yol açmayacaktır. Buna göre, söz konusu Eurobond yeniden yapılandırmasının uygulanması, Eurobond sahipleri toplantısında gerekli Olağanüstü Karar'ın alınması ve ilgili işlem belgelerinde belirtilen diğer şartların yerine getirilmesinin yanı sıra, Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayının alınmasına tabidir” ifadesine yer verildi.
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