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Aile ve Gençlik Fonu’na yoğun ilgi: 15 bin 468 gence 1,7 milyarlık ödeme

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IHA Giriş Tarihi:

Aile ve Gençlik Fonu’na yoğun ilgi: 15 bin 468 gence 1,7 milyarlık ödeme

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, “Aile kurumunun desteklenmesi ve genç çiftlerin evlilik süreçlerine katkı sağlanması amacıyla kurulan Aile ve Gençlik Fonu’na yapılan başvurular 315 bin 696’a ulaştı. Bu ay 15 bin 468 gencimize 1 milyar 756 milyon 600 bin liralık ödeme gerçekleştirdik" dedi.

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Foto - Aile ve Gençlik Fonu’na yoğun ilgi: 15 bin 468 gence 1,7 milyarlık ödeme

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Aile ve Gençlik Fonu’na yapılan başvurular 315 bin 696’a ulaştı. Bu ay 15 bin 468 gencimize 1 milyar 756 milyon 600 bin liralık ödeme gerçekleştirdik" dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aile kurumunun desteklenmesi ve genç çiftlerin evlilik süreçlerine katkı sağlanması amacıyla kurulan Aile ve Gençlik Fonu kapsamında bu ay 15 bin 468 gence toplam 1 milyar 756 milyon 600 bin lira ödeme yapıldığını bildirdi.

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Foto - Aile ve Gençlik Fonu’na yoğun ilgi: 15 bin 468 gence 1,7 milyarlık ödeme

"81 ilde yürüttüğümüz bu projeyle aile birliğini güçlendirmeyi hedefliyoruz" Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, aile kurumunu güçlendirmek ve gençleri sosyal risklere karşı korumak amacıyla hayata geçirilen Aile ve Gençlik Fonu’nun, Türkiye’nin yer altı zenginliklerinden elde edilen gelirlerle finanse edildiğini hatırlatarak, "Bu kaynakla gençlerimizin geleceğine yatırım yapıyoruz. 81 ilde yürüttüğümüz bu projeyle aile birliğini güçlendirmeyi hedefliyoruz. Gençlerimiz başvurularını ailegenclikfonu.aile.gov.tr web sitesi veya e-Devlet üzerinden yapabilirler" diye konuştu.

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Foto - Aile ve Gençlik Fonu’na yoğun ilgi: 15 bin 468 gence 1,7 milyarlık ödeme

"Çiftlerden ikisinin de 18-25 yaş arasında olması halinde 250 bin lira" Fondan daha fazla genç çiftin faydalanması için ocak ayında kredi miktarını güncellediklerini belirten Göktaş, "Fona başvuran çiftlerden ikisinin de 18-25 yaş arasında olması halinde 250 bin lira, 26-29 yaş aralığında olmaları durumunda ise 200 bin liralık destek sağlıyoruz. Başvurusu onaylanan çiftlerimize kredi desteğini 48 ay vadeli ve 2 yıl geri ödemesiz şekilde veriyoruz" ifadelerini kullandı. Fondan yararlanmak için gereken gelir şartını da yükselttiklerini hatırlatan Bakan Göktaş, bu kapsamda gelir durumu değerlendirmesinde son 6 ay gelirine ilişkin başvuru şartını asgari ücretin 2,3 katından 2,5 katına çıkardıklarını bildirdi.

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Foto - Aile ve Gençlik Fonu’na yoğun ilgi: 15 bin 468 gence 1,7 milyarlık ödeme

"23 bin 638 çiftimizin, 24 bin 176 çocuğu dünyaya geldi" Bakan Göktaş, ayrıca 48 ay içinde çocuk sahibi olan genç çiftlerin geri ödemelerini ise ilk çocuk için 12 ay hibe ederek, kalan borçlarını ise 12 ay ertelediklerini belirterek, "Erteleme süreci ile birlikte 60 aya uzayan vade süresi içerisinde ikinci çocuk sahibi olunması halinde kalan borcun tamamını hibe ediyoruz. Fon kapsamında bugüne kadar tek çocuk sahibi olan 23 bin 110 çift borcunun 12 aylık taksitinin hibe edilmesi, 12 aylık taksitinin ertelenmesi hakkından yararlandı. İki ve üzeri çocuk sahibi olan 528 çift ise borcunun tamamının hibe edilmesi hakkından yararlandı. Fon kapsamında desteklediğimiz 23 bin 638 çiftimizin, 24 bin 176 çocuğu dünyaya geldi. Bu, desteğimizin en güzel sonucudur" değerlendirmesinde bulundu.

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Foto - Aile ve Gençlik Fonu’na yoğun ilgi: 15 bin 468 gence 1,7 milyarlık ödeme

"15 bin 468 gencimize 1 milyar 756 milyon 600 bin liralık ödeme gerçekleştirdik" Gençlerin sağlam temeller üzerinde aile kurmalarını hedeflediklerini söyleyen Bakan Göktaş, şunları kaydetti: "Gençlerimizin yuva kurma hayallerini destekliyor, güçlü ailelerin temellerini birlikte atıyoruz. 2024 yılında pilot illerde hayata geçirdiğimiz ve 2025 yılında Türkiye geneline yaygınlaştırdığımız Aile ve Gençlik Fonu’na yapılan başvurular 315 bin 696’a ulaştı. Bu ay 15 bin 468 gencimize 1 milyar 756 milyon 600 bin liralık ödeme gerçekleştirdik. Böylece evlilik yolundaki 238 bin 448 gencimize 22 milyar 804 milyon 100 bin lira tutarında sıfır faizli kredi desteği sağlamış olduk. Maddi desteğin yanı sıra eğitim ve danışmanlık hizmetleriyle de bugüne kadar 271 bin 118 gencimizin yanında olduk."

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Yorumlar

İşsiz

Kasım 2023'den beri sadece 15 bin 468 kişi mi faydalandı? 15468/35=441 aile, ayda ve 81 ilde. İl başına ortalama 5 beş.
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