Aile ve Gençlik Fonu’na yoğun ilgi: 15 bin 468 gence 1,7 milyarlık ödeme

"15 bin 468 gencimize 1 milyar 756 milyon 600 bin liralık ödeme gerçekleştirdik" Gençlerin sağlam temeller üzerinde aile kurmalarını hedeflediklerini söyleyen Bakan Göktaş, şunları kaydetti: "Gençlerimizin yuva kurma hayallerini destekliyor, güçlü ailelerin temellerini birlikte atıyoruz. 2024 yılında pilot illerde hayata geçirdiğimiz ve 2025 yılında Türkiye geneline yaygınlaştırdığımız Aile ve Gençlik Fonu’na yapılan başvurular 315 bin 696’a ulaştı. Bu ay 15 bin 468 gencimize 1 milyar 756 milyon 600 bin liralık ödeme gerçekleştirdik. Böylece evlilik yolundaki 238 bin 448 gencimize 22 milyar 804 milyon 100 bin lira tutarında sıfır faizli kredi desteği sağlamış olduk. Maddi desteğin yanı sıra eğitim ve danışmanlık hizmetleriyle de bugüne kadar 271 bin 118 gencimizin yanında olduk."