İsrail’in oyununu İstanbul’da ifşa etti: “Türkiye’ye bakın ve utanın, yazıklar olsun”
Küresel Sumud Filosu aktivisti İngiliz gıda mühendisi Katy Davidson, İsrail tarafından alıkonulan arkadaşları için verdiği mücadele sonrası geldiği İstanbul’da, İngiltere Başbakanı Keir Starmer’a zehir zemberek açıklamalarda bulundu. İsrail’in kendilerini kandırarak iki aktivisti esir aldığını ve soykırımcı yüzünü bizzat tecrübe ettiğini belirten Davidson, Türkiye’nin mazlumlara sahip çıkan tavrının tüm dünyaya ders olması gerektiğini vurguladı. İstanbul Havalimanı’nda güllerle karşılanan aktivist, İngiliz hükümetinin sessizliğini eleştirerek, “Eğer beni dinliyorsan Starmer; Türkiye’den öğren, sana yazıklar olsun” sözleriyle uluslararası kamuoyuna seslendi.