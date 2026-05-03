İsrail’in oyununu İstanbul’da ifşa etti: "Türkiye’ye bakın ve utanın, yazıklar olsun"
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Küresel Sumud Filosu aktivisti İngiliz gıda mühendisi Katy Davidson, İsrail tarafından alıkonulan arkadaşları için verdiği mücadele sonrası geldiği İstanbul’da, İngiltere Başbakanı Keir Starmer’a zehir zemberek açıklamalarda bulundu. İsrail’in kendilerini kandırarak iki aktivisti esir aldığını ve soykırımcı yüzünü bizzat tecrübe ettiğini belirten Davidson, Türkiye’nin mazlumlara sahip çıkan tavrının tüm dünyaya ders olması gerektiğini vurguladı. İstanbul Havalimanı’nda güllerle karşılanan aktivist, İngiliz hükümetinin sessizliğini eleştirerek, “Eğer beni dinliyorsan Starmer; Türkiye’den öğren, sana yazıklar olsun” sözleriyle uluslararası kamuoyuna seslendi.

Uçakta yer alan 18'i Türk vatandaşı olmak üzere toplam 59 kişiyi, Dışişleri Bakan Yardımcısı Hacı Ali Özel, TBMM Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Doç. Dr. İlker Haktankaçmaz ve Filistin'e Destek Platformu Başkanı Osman Nuri Kabaktepe apronda güller ve Filistin kefiyeleriyle karşıladı. Havalimanı çıkışında aktivistler ve onları karşılayanlar, İsrail aleyhinde sloganlar attı. VİP Terminali'nde gerçekleştirilen basın açıklamasında konuşan Filistin'e Destek Platformu Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, katılımcılara, 85 milyonu temsilen burada olduklarını söyledi.

Filo katılımcılarından Katy Davidson, İngiltere'de yaşayan bir gıda mühendisi ve sıradan bir insan olduğunu belirterek ekranda izledikleri karşısında dayanamadığı, bir şeyler yapmak gerektiğini hissettiği için yola çıktığını anlattı.

İsrail'i kendilerine yaptıkları için kınayan Davidson, esir alınan 2 aktivistin serbest bırakılmasını isteyerek, şöyle konuştu: "En nihayetinde İsrail'in bu soykırımcı yüzüyle karşılaştım. Bizi aldattılar, bize' Saif ve Thiago'nun ayrıldığını' söylediler. Biz gerekirse İsrail'e gidelim ama onları arkada bırakmayalım dedik. 'Onların zaten ayrıldığını' söylediler ve bizi aldattılar. Şimdi tıpkı 11 bin Filistinli gibi onlar da esir.

Sadece Filistinliler değil, onlara yardım etmek isteyenler de esir. Eğer dünyadaki bütün ülkeler sizlerin ülkesi gibi olsaydı, halkları sizin ülkeleriniz gibi olsaydı bunlar böyle olmazdı. Bizim orada iki gündür karşılaştığımız şeylerden birisi de İsrail'in cezasızlıkla muamele edileceklerini bilerek pervasızca ve cüretkarca davranmasıydı. Eğer beni dinliyorsan İngiltere Başbakanı Keir Starmer, sana mesajım şudur: Türkiye'den öğren, bunu öğren, sana yazıklar olsun."

