Meteoroloji'den 24 il için uyarı

Doğu Anadolu Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batı kesimleri ile Bingöl, Muş, Van ve Hakkari'nin kuzey çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinden sonra Bingöl, Muş ve Erzurum'un güneyinde, yarın (Salı) bölgenin kuzeyi ile Malatya ve Elazığ'ın kuzeyinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra bölgenin güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Erzurum 9°C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Kars 7°C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Salı) yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Malatya 15°C, 27°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Van 12°C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı