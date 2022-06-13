2022-06-13 20:41:43 Meteoroloji'den 24 il için uyarı
Meteoroloji salı günü için yeni bir uyarı yayımladı. Sel, su baskını, heyelan ve yıldırım uyarısı yapıldı.
Meteoroloji salı günü için yeni bir uyarı yayımladı. Sel, su baskını, heyelan ve yıldırım uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın kuzey ve doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı, Muğla, Sinop, Van, Hakkari, Bingöl, Muş, Adıyaman, Gaziantep, Kilis ile Çanakkale'nin kuzeybatı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar, Denizli, Malatya, Elazığ'ın kuzeyi, Bingöl ve Muş çevrelerinde yerel olarak kuvvetli, Adana, Osmaniye, Hatay, Mersin'in iç kesimleri, Kahramanmaraş'ın güneybatısı, Samsun'un iç kesimleri ve Amasya'nın kuzeyinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.
Uyarılar Yerel kuvvetli yağış uyarısı: Yağışların; Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar, Denizli, Malatya, Elazığ'ın kuzeyi, Bingöl ve Muş çevrelerinde yerel olarak kuvvetli, Adana, Osmaniye, Hatay, Mersin'in iç kesimleri, Kahramanmaraş'ın güneybatısı, Samsun'un iç kesimleri ve Amasya'nın kuzeyinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Kuvvetli rüzgar uyarısı: Rüzgarın; Marmara’nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları ve Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Meteoroloji 24 il için sarı kodlu uyarı verdi. O iller şöyle;
Antalya, Bingöl, Erzincan, Giresun, Kayseri, Konya, Nevşehir, Ordu, Sivas, Trabzon, Yozgat, Bayburt, Artvin, Elazığ, Erzurum, Gümüşhane, Kırşehir, Malatya, Niğde, Rize, Tokat, Tunceli, Aksaray,Karaman
Marmara Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bu akşam saatlerinde bölgenin güneybatısında kuzey yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
Edirne 18°C, 31°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı İstanbul 19°C, 27°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Kırklareli 18°C, 29°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Kocaeli 19°C, 28°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Ege Parçalı yer yer çok bulutlu, iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kütahya, Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın bu akşam saatlerinde Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
Denizli 18°C, 31°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. İzmir 21°C, 31°C Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Kütahya 12°C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Manisa 19°C, 32°C Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri bu akşam ilk saatler ve yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Akdeniz Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'de yerel olarak kuvvetli, Adana, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş'ın güneybatısı ve Mersin'in iç kesimlerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
Adana 20°C, 30°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli, kuzey ve doğusunda yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Antalya 21°C, 25°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç ve doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Hatay 20°C, 26°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Mersin 21°C, 28°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
İç Anadolu Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölge genelinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Ankara 14°C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Ççankırı 14°C, 27°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Esikşehir 15°C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Konya 16°C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Batı Karadeniz Parçalı ve çok bulutlu, Zonguldak ve Bartın dışında bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bolu 13°C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Düzce 19°C, 26°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Kastamonu 13°C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sinop 21°C, 27°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Orta ve Doğu Karadeniz Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli, Samsun'nun iç kesimleri ile Amasya'nın kuzeyinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
Amasya 16°C, 26°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli, kuzeyine yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Gümüşhane 12°C, 25°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Samsun 19°C, 26°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Trabzon 20°C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Doğu Anadolu Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batı kesimleri ile Bingöl, Muş, Van ve Hakkari'nin kuzey çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinden sonra Bingöl, Muş ve Erzurum'un güneyinde, yarın (Salı) bölgenin kuzeyi ile Malatya ve Elazığ'ın kuzeyinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra bölgenin güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Erzurum 9°C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Kars 7°C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Salı) yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Malatya 15°C, 27°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Van 12°C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Güneydoğu Anadolu Az bulutlu, batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Diyarbakır 16°C, 32°C Parçalı ve az bulutlu Gaziantep 17°C, 27°C Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Siirt 19°C, 30°C Az bulutlu Şanlıurfa 20°C, 31°C Parçalı bulutlu
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