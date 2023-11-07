Meteoroloji uzmanı açıkladı: Soğuk hava dalgası, kar geliyor! Orhan Şen tarih verdi! İşte o detay

İstanbul'un içme suyu ihtiyacını karşılayan barajların su seviyesi yüzde 17 seviyesine geriledi. Geçtiğimiz haftaki yağışlar da barajlardaki su seviyesini yükseltmedi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, önümüzdeki dönemde İstanbul'da yağışlı havanın oluşacağını ancak, barajların doluluk oranına çok etkisi olmayacağını söyledi. Tek, "İstanbul için özellikle su tasarrufunun ivedi bir şekilde uygulanması gerekiyor. Hatta bunun en önemli uygulama metodu da zaten su kesintilerinin olması. Eğer elimizde hiç su kalmazsa, tasarruf yapacak su da kalmaz. Topluma bu suyu tasarruflu kullanma bilincinin aynı deprem korkusunda olduğu gibi enjekte edilmesi gerekiyor" dedi. İstanbul'un aldığı yağışlardan sonra barajlardaki doluluk oranının düşmesini de değerlendiren Adil Tek, "Havadaki nemin azalması ve güneydeki akışlar fazlaydı. Onun için buharlaşma fazlalaşıyor. Zeminden de su çekiliyor. Aldığımız haberler zeminden de suyun çekildiği yönünde. Zemin suyu biriktirme yapıyor. Baraj seviyesini yukarı taşımıyor, önce alt seviyedeki suyun dolması gerekiyor, zeminin doyması gerekiyor. Yağışın bir kısmı oralara gitmiştir muhakkak. Ama tabi ki düşme miktarı önceki düşüşler kadar fazla değildir. Barajlara tabi ki bu yağışlardan dolayı su gitti. Ama bu su yeterli değil. Önümüzdeki dönemde yağacak yağışlar bu seviyeyi korumamıza yardım edecek en fazla. Bu seviyeleri çok yukarı taşımayacak" dedi.