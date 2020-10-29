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Yaşam
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Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da sağanak yağış

2020-10-29 09:59:22
Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da sağanak yağış

Meteorolojinin dün uyarısını yaptığı sağanak yağış İstanbul'da etkili oldu.

#1
Foto - Avrupa Yakası'nda birçok bölgede etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Zaman zaman şiddetini arttıran gök gürültülü sağanak sebebiyle hem sürücüler hem yayalar zor anlar yaşadı.

Avrupa Yakası'nda birçok bölgede etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Zaman zaman şiddetini arttıran gök gürültülü sağanak sebebiyle hem sürücüler hem yayalar zor anlar yaşadı.

#2
Foto - Sürücüler görüş mesafesinin düşmesi sonucu yolda ilerlemekte güçlük çekerken, yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kapalı alanlara sığındı.

Sürücüler görüş mesafesinin düşmesi sonucu yolda ilerlemekte güçlük çekerken, yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kapalı alanlara sığındı.

#3
Foto - Sağanak dolayısıyla başta Bakırköy, Bağcılar, Güngören ve Zeytinburnu olmak üzere birçok ilçede yollarda su birikintileri oluştu.

Sağanak dolayısıyla başta Bakırköy, Bağcılar, Güngören ve Zeytinburnu olmak üzere birçok ilçede yollarda su birikintileri oluştu.

#4
Foto - Meteoroloji Genel Müdürlüğünden sabah saatlerinde yapılan açıklamada, İstanbul'un Avrupa Yakası'ndaki ilçeleri ile Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörüldüğü belirtmişti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden sabah saatlerinde yapılan açıklamada, İstanbul'un Avrupa Yakası'ndaki ilçeleri ile Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörüldüğü belirtmişti.

#5
Foto - Açıklamada, bu sebeple sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, dolu, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasının önem taşıdığı ifade edilmişti.

Açıklamada, bu sebeple sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, dolu, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasının önem taşıdığı ifade edilmişti.

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