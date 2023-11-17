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Yaşam
11
Meteoroloji uyardı! Kar yağışı başladı: Tüm önlemler derhal alınmalı! Birçok ilde etkili oluyor

2023-11-17 00:34:12
Meteoroloji uyardı! Kar yağışı başladı: Tüm önlemler derhal alınmalı! Birçok ilde etkili oluyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü haftalık hava tahmin: 12 il için sarı kodlu yağmur ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı. Bugün Muş Bitlis ve Ağrı çevreleri ile Van’ın kuzey kesimlerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Vatandaşlara "ani sel, su baskını, kıyılarda yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." çağrısında bulundu.

#1
Foto - Meteoroloji uyardı! Kar yağışı başladı: Tüm önlemler derhal alınmalı! Birçok ilde etkili oluyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Isparta, Antalya'nın doğusu ve Sakarya çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Doğu Karadeniz ile Zonguldak, Bartın, Adana'nın doğusu, Osmaniye, Hatay kıyıları, K. Maraş, Adıyaman, Ş. Urfa, Diyarbakır'ın kuzeyi, Batman, Siirt, Mardin, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

#2
Foto - Meteoroloji uyardı! Kar yağışı başladı: Tüm önlemler derhal alınmalı! Birçok ilde etkili oluyor

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde azalacağı, diğer yerlerde artacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. RÜZGAR: Genellikle güneyli, batı kesimlerde kuzeyli, zamanla batı kesimlerde güneyli, doğu bölgelerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, gece saatlerinde Doğu Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

#3
Foto - Meteoroloji uyardı! Kar yağışı başladı: Tüm önlemler derhal alınmalı! Birçok ilde etkili oluyor

UYARILAR! KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Doğu Karadeniz ile Zonguldak, Bartın, Osmaniye, Hatay kıyıları, K. Maraş, Adıyaman, Ş. Urfa, Diyarbakır'ın kuzeyi, Batman, Siirt, Mardin, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, kıyılarda yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

#4
Foto - Meteoroloji uyardı! Kar yağışı başladı: Tüm önlemler derhal alınmalı! Birçok ilde etkili oluyor

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın gece saatlerinde Doğu Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

#5
Foto - Meteoroloji uyardı! Kar yağışı başladı: Tüm önlemler derhal alınmalı! Birçok ilde etkili oluyor

12 İLE UYARI! Ağrı, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Muş, Siirt ve Van için sarı kodlu yağmur uyarısı Artvin, Giresun, Hatay, Rize, Trabzon ve Şırnak için sarı kodlu gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

#6
Foto - Meteoroloji uyardı! Kar yağışı başladı: Tüm önlemler derhal alınmalı! Birçok ilde etkili oluyor

İSTANBULLULAR CUMARTESİ GÜNÜNE DİKKAT! CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, “Hafta sonu hava soğuyor İç Anadolu’da karla karışık yağmur bekleniyor. Cumartesi Marmara’da kuvvetli yağmur var. Cumartesi şiddetli yağıştan İstanbul, İzmir, Muğla, Antalya, Mersin etkilenecek” dedi.

#7
Foto - Meteoroloji uyardı! Kar yağışı başladı: Tüm önlemler derhal alınmalı! Birçok ilde etkili oluyor

Kastamonu'da sıcaklığın düşmesi ile birlikte yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oluyor. Yaralıgöz Dağı'nda öğle saatlerinde başlayan sağanak, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Yaralıgöz Dağı'nda etkili olan kar yağışının sabah saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor. BARTIN VE ZONGULDAK'TA MEVSİMİN İLK KAR YAĞIŞI BAŞLADI! Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı olan ve il merkezine yaklaşık 60 kilometre uzaklıkta bulunan Gezen Yaylası'nda bugün mevsimin ilk kar yağışı başladı. Aylardır özlenen kar yağışına tanıklık eden ormancılar, o anlarda ise fotoğraf çekilerek kar yağışının sevincini yaşadı. Zonguldak'ın yüksek kesimlerinde yağan mevsimin ilk kar yağışı ise köylüler tarafından cep telefonu ile kayıt altına alındı.

#8
Foto - Meteoroloji uyardı! Kar yağışı başladı: Tüm önlemler derhal alınmalı! Birçok ilde etkili oluyor

BÖLGELERİMİZDE HAVA MARMARA Parçalı ve çok bulutlu, Sakarya çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ÇANAKKALE 6°C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu EDİRNE 7°C, 18°C- Parçalı ve çok bulutlu İSTANBUL 11°C, 16°C- Parçalı ve çok bulutlu KOCAELİ 8°C, 15°C- Parçalı ve çok bulutlu EGE! Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. A.KARAHİSAR 2°C, 14°C- Parçalı ve az bulutlu DENİZLİ 9°C, 20°C- Parçalı ve az bulutlu İZMİR 11°C, 21°C- Parçalı ve az bulutlu MUĞLA 6°C, 20°C- Parçalı ve az bulutlu AKDENİZ! Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz ile Antalya'nın doğu ilçeleri ile Isparta çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

#9
Foto - Meteoroloji uyardı! Kar yağışı başladı: Tüm önlemler derhal alınmalı! Birçok ilde etkili oluyor

ADANA 14°C, 25°C Çok bulutlu ANTALYA 15°C, 24°C Çok bulutlu ISPARTA 3°C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu MERSİN 16°C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu İÇ ANADOLU Parçalı ve çok bulutlu ANKARA 2°C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu ESKİŞEHİR 3°C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu KAYSERİ 0°C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu KONYA 1°C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu BATI KARADENİZ! Parçalı ve çok bulutlu BOLU 1°C, 12°C- Parçalı ve çok bulutlu KASTAMONU 2°C, 11°C- Parçalı ve çok bulutlu SİNOP 12°C, 19°C- Parçalı ve çok bulutlu ZONGULDAK 10°C, 17°C- Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı ORTA ve DOĞU KARADENİZ! Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. RİZE 12°C, 16°C- Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. SAMSUN 10°C, 19°C- Parçalı ve çok bulutlu TOKAT 6°C, 14°C- Parçalı ve çok bulutlu

#10
Foto - Meteoroloji uyardı! Kar yağışı başladı: Tüm önlemler derhal alınmalı! Birçok ilde etkili oluyor

TRABZON 12°C, 15°C- Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor DOĞU ANADOLU! Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, kuzey kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. ARDAHAN 1°C, 6°C- Çok bulutlu, ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı ERZURUM 2°C, 7°C- Çok bulutlu, ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı MALATYA 4°C, 13°C- Parçalı ve çok bulutlu VAN 4°C, 10°C- Çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı GÜNEYDOĞU ANADOLU! Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Siirt çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. DİYARBAKIR 8°C, 18°C- Çok bulutlu GAZİANTEP 8°C, 18°C- Çok bulutlu MARDİN 12°C, 13°C- Çok bulutlu. Yağışların gece saatlerinde yere yer kuvvetli olması bekleniyor. ŞANLIURFA 13°C, 19°C- Çok bulutlu, gece saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

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