2023-11-17 00:34:12 Meteoroloji uyardı! Kar yağışı başladı: Tüm önlemler derhal alınmalı! Birçok ilde etkili oluyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü haftalık hava tahmin: 12 il için sarı kodlu yağmur ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı. Bugün Muş Bitlis ve Ağrı çevreleri ile Van’ın kuzey kesimlerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Vatandaşlara "ani sel, su baskını, kıyılarda yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." çağrısında bulundu.