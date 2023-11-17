Meteoroloji uyardı! Kar yağışı başladı: Tüm önlemler derhal alınmalı! Birçok ilde etkili oluyor

ADANA 14°C, 25°C Çok bulutlu ANTALYA 15°C, 24°C Çok bulutlu ISPARTA 3°C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu MERSİN 16°C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu İÇ ANADOLU Parçalı ve çok bulutlu ANKARA 2°C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu ESKİŞEHİR 3°C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu KAYSERİ 0°C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu KONYA 1°C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu BATI KARADENİZ! Parçalı ve çok bulutlu BOLU 1°C, 12°C- Parçalı ve çok bulutlu KASTAMONU 2°C, 11°C- Parçalı ve çok bulutlu SİNOP 12°C, 19°C- Parçalı ve çok bulutlu ZONGULDAK 10°C, 17°C- Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı ORTA ve DOĞU KARADENİZ! Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. RİZE 12°C, 16°C- Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. SAMSUN 10°C, 19°C- Parçalı ve çok bulutlu TOKAT 6°C, 14°C- Parçalı ve çok bulutlu