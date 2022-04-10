Meteoroloji sürprizi duyurdu! Kar geliyor, günlerce devam edecek

DENİZLERDE HAVA- Kuzey Ege’de fırtına; Marmara ve Güney Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. KARADENİZ Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz’in batısı akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan, doğusu kuzeydoğudan, akşam saatlerinden itibaren batısı kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinde batı ve kuzeybatı, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi. MARMARA Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı; Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 5 ila 7, öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, sabah saatlerinde 3,0 m; Görüş: İyi. EGE Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege’de güney ve güneydoğudan, akşam saatlerinde güneybatıdan, gece saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 6 ila 8; Güney Ege’de güney ve güneydoğudan 5 ila 7, güneyi 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0 m, kuzeyi 4,0 m; Görüş: İyi. AKDENİZ Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde doğusu sağanak yağışlı; Rüzgar: Güney ve güneybatıdan, doğusu güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi. VAN GÖLÜ Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi.