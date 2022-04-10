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Türkiye
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Meteoroloji sürprizi duyurdu! Kar geliyor, günlerce devam edecek

2022-04-10 09:36:48
Meteoroloji sürprizi duyurdu! Kar geliyor, günlerce devam edecek

Meteoroloji 5 günlük hava durumu raporunu yayımladı. Bu göre, pazartesi başlayıp 4 gün sürecek kuvvetli kar yağışı uyarısı yapıldı.

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Foto - 10 Nisan Pazar güncel hava durumu raporu yayımlandı. Rapora göre Türkiye kuvvetli sağanak yağış etkisi altına girecek. Özellikle 4 gün için saat saat uyarı yapıldı. Ve yağışlar kara dönecek. Pazartesi gelen soğuk havayla özellikle gece ve ertesi gün sabah yüksekler ince beyaz örtüyle kaplanabilir. 'Nisan ayında kar yağdı' haberlerinin Karadeniz ile Anadolu'nun yüksek kesimlerinden gelmesi bekleniyor. Sıcaklık artışı ise çarşamba günü batıdan başlayarak hissedilecek. Keskin soğumanın ardından çarşamba hızlı bir ısınma yaşanacak. Pazartesi ve salı yüksek kesimlerde kar yağışı olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Kastamonu, Tokat, Kayseri, Mersin, Adana ve Osmaniye çevreleri ile Samsun ve Sinop'un iç kesimlerinin, Karabük ve Yozgat'ın doğu, Sivas'ın batı çevrelerinin; akşam saatlerinden sonra (Bilecik hariç) Marmara ve Kıyı Ege'nin kuzey kesimleri ile Antalya ve Isparta çevrelerinin yerel sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.

10 Nisan Pazar güncel hava durumu raporu yayımlandı. Rapora göre Türkiye kuvvetli sağanak yağış etkisi altına girecek. Özellikle 4 gün için saat saat uyarı yapıldı. Ve yağışlar kara dönecek. Pazartesi gelen soğuk havayla özellikle gece ve ertesi gün sabah yüksekler ince beyaz örtüyle kaplanabilir. 'Nisan ayında kar yağdı' haberlerinin Karadeniz ile Anadolu'nun yüksek kesimlerinden gelmesi bekleniyor. Sıcaklık artışı ise çarşamba günü batıdan başlayarak hissedilecek. Keskin soğumanın ardından çarşamba hızlı bir ısınma yaşanacak. Pazartesi ve salı yüksek kesimlerde kar yağışı olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Kastamonu, Tokat, Kayseri, Mersin, Adana ve Osmaniye çevreleri ile Samsun ve Sinop'un iç kesimlerinin, Karabük ve Yozgat'ın doğu, Sivas'ın batı çevrelerinin; akşam saatlerinden sonra (Bilecik hariç) Marmara ve Kıyı Ege'nin kuzey kesimleri ile Antalya ve Isparta çevrelerinin yerel sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.

#2
Foto - MARMARA Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde batı kesimlerinden başlamak üzere, zamanla (Bilecik hariç) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. EDİRNE °C, 22°C Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı İSTANBUL °C, 20°C Parçalı, gece saatlerinden itibaren çok bulutlu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı KOCAELİ °C, 27°C Parçalı, gece saatlerinden itibaren çok bulutlu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı TEKİRDAĞ °C, 19°C Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MARMARA Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde batı kesimlerinden başlamak üzere, zamanla (Bilecik hariç) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. EDİRNE °C, 22°C Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı İSTANBUL °C, 20°C Parçalı, gece saatlerinden itibaren çok bulutlu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı KOCAELİ °C, 27°C Parçalı, gece saatlerinden itibaren çok bulutlu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı TEKİRDAĞ °C, 19°C Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

#3
Foto - EGE Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde kuzey kesimlerinden başlamak üzere, zamanla Ege kıyıları ile Manisa çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Kıyı Ege’de önceleri güney ve güneybatı yönlerden, akşam saatlerinden sonra batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor. A.KARAHİSAR °C, 20°C Parçalı, yer yer çok bulutlu DENİZLİ °C, 22°C Parçalı, yer yer çok bulutlu İZMİR °C, 22°C Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı MUĞLA °C, 20°C Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde kuzey kesimlerinden başlamak üzere, zamanla Ege kıyıları ile Manisa çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Kıyı Ege’de önceleri güney ve güneybatı yönlerden, akşam saatlerinden sonra batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor. A.KARAHİSAR °C, 20°C Parçalı, yer yer çok bulutlu DENİZLİ °C, 22°C Parçalı, yer yer çok bulutlu İZMİR °C, 22°C Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı MUĞLA °C, 20°C Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

#4
Foto - KDENİZ Parçalı, yer yer çok bulutlu, Antalya, Isparta, Mersin, Adana ve Osmaniye çevrelerin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ADANA °C, 25°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ANTALYA °C, 19°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde hafif sağanak yağışlı ISPARTA °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı MERSİN °C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri ve doğu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KDENİZ Parçalı, yer yer çok bulutlu, Antalya, Isparta, Mersin, Adana ve Osmaniye çevrelerin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ADANA °C, 25°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ANTALYA °C, 19°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde hafif sağanak yağışlı ISPARTA °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı MERSİN °C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri ve doğu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

#5
Foto - İÇ ANADOLU Parçalı ve çok bulutlu, Ankara, Çankırı, Kırıkkale ve Kayseri ile Yozgat'ın doğu, Sivas'ın batı çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ANKARA °C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ESKİŞEHİR °C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu KAYSERİ °C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KONYA °C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU Parçalı ve çok bulutlu, Ankara, Çankırı, Kırıkkale ve Kayseri ile Yozgat'ın doğu, Sivas'ın batı çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ANKARA °C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ESKİŞEHİR °C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu KAYSERİ °C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KONYA °C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu

#6
Foto - BATI KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu, Kastamonu çevreleri ile Karabük'ün doğu, Sinop'un iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. BOLU °C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu KASTAMONU °C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı SİNOP °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ZONGULDAK °C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu, Kastamonu çevreleri ile Karabük'ün doğu, Sinop'un iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. BOLU °C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu KASTAMONU °C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı SİNOP °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ZONGULDAK °C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu

#7
Foto - ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Samsun'un iç kesimlerinin çevreleri ile Tokat çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır. RİZE °C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu SAMSUN °C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Samsun'un iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı TOKAT °C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı TRABZON °C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Samsun'un iç kesimlerinin çevreleri ile Tokat çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır. RİZE °C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu SAMSUN °C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Samsun'un iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı TOKAT °C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı TRABZON °C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu

#8
Foto - DOĞU ANADOLU Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır. AĞRI °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu ERZURUM °C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu MALATYA °C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu VAN °C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır. AĞRI °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu ERZURUM °C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu MALATYA °C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu VAN °C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu

#9
Foto - GÜNEYDOĞU ANADOLU Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. DİYARBAKIR °C, 22°C Parçalı ve az bulutlu GAZİANTEP °C, 24°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu MARDİN °C, 20°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu ŞANLIURFA °C, 25°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. DİYARBAKIR °C, 22°C Parçalı ve az bulutlu GAZİANTEP °C, 24°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu MARDİN °C, 20°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu ŞANLIURFA °C, 25°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

#10
Foto - DENİZLERDE HAVA- Kuzey Ege’de fırtına; Marmara ve Güney Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. KARADENİZ Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz’in batısı akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan, doğusu kuzeydoğudan, akşam saatlerinden itibaren batısı kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinde batı ve kuzeybatı, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi. MARMARA Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı; Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 5 ila 7, öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, sabah saatlerinde 3,0 m; Görüş: İyi. EGE Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege’de güney ve güneydoğudan, akşam saatlerinde güneybatıdan, gece saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 6 ila 8; Güney Ege’de güney ve güneydoğudan 5 ila 7, güneyi 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0 m, kuzeyi 4,0 m; Görüş: İyi. AKDENİZ Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde doğusu sağanak yağışlı; Rüzgar: Güney ve güneybatıdan, doğusu güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi. VAN GÖLÜ Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi.

DENİZLERDE HAVA- Kuzey Ege’de fırtına; Marmara ve Güney Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. KARADENİZ Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz’in batısı akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan, doğusu kuzeydoğudan, akşam saatlerinden itibaren batısı kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinde batı ve kuzeybatı, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi. MARMARA Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı; Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 5 ila 7, öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, sabah saatlerinde 3,0 m; Görüş: İyi. EGE Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege’de güney ve güneydoğudan, akşam saatlerinde güneybatıdan, gece saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 6 ila 8; Güney Ege’de güney ve güneydoğudan 5 ila 7, güneyi 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0 m, kuzeyi 4,0 m; Görüş: İyi. AKDENİZ Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde doğusu sağanak yağışlı; Rüzgar: Güney ve güneybatıdan, doğusu güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi. VAN GÖLÜ Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi.

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