SON DAKİKA
Gündem
Mete Yarar 'muadili yok' dedi! O Türk silahını açıkladı
Ömer Gülhan Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, Almanya'da düzenlenen Steadfast Dart 2026 tatbikatındaki TB3 SİHA performansını yorumladı.

Tvnet'te konuşan Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, TB3 SİHA'ları işaret ederek 'muadili yok' dedi.

Yarar yaptığı açıklamada, " TB3'ün en büyük özelliği katlanabilir kanat yapısıyla tasarlanması. Üzerindeki motor daha güçlü. Elektronik harp sistemleri daha gelişmiş. Kanatlanabilir kanat özelliği ona çok farklı özellikler katıyor.

Dünya üzerinde kısa pistte inip kalkabilen başka drone yok. Bir yapay zeka var. Otonomla oluyor her şey. Sıfır hatayla görevini icra ediyor. TB3'ün özellikleri TB2'ye göre farklı. TB2 kalkmayacak, devam edecek. Bugün gelinen noktada TB3 farklı bir ekol.

Bu ekol ne? SİHA gemileri diye bir doktrin koydu. Türkiye, Libya, Somali, Pakistan, Sudan ve Afrika'da yakın zamanda gemileriyle konuşulacak. Farklı yerlerde çok fazla ihtiyacımız olmaya başladı. ABD şu an deniz kuvevtleriyle öne çıkıyor.

Türkiye'nin dış politikasının güvenlik politikasının nasıl değiştiğini deniz kuvvetlerine ayrılan büyüklükle anlayabilirsiniz. Bugün gördüğünüz TB3 bir konseptinin parçası. Bu sadece NATO tatbikatı değil yani. Kızılelma buradan kalkar ama Kaan buna uygun değil. Bu gemi uçak gemisi değil, çok maksatlı amfibi gemisi" dedi.

Yorumlar

Emir Timur

Yerli uçak gemisi bitince üstünde ki uçaklarımız ile ayar vereceğiz inşallah rahmetli Erbakan ın bir konuşması vardı biz o zaman gençtik şöyle diyordu bir gün bu kürsüden kükreyecegiz Fatih'in torunları olarak eeeeee göreceksin genç vakti saati geldiğinde gücün kimde olduğunu görecekler Türk'ün gücünü görecekler
