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Metamfetamin dolu araç yakalandı

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Yaşam
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Metamfetamin dolu araç yakalandı

2023-12-02 23:57:11
Metamfetamin dolu araç yakalandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan araçta 12 kilo 600 gram metamfetamin ele geçirildi.

#1
Foto - Metamfetamin dolu araç yakalandı

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada:

#2
Foto - Metamfetamin dolu araç yakalandı

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Yüksekova ilçesinde durumundan şüphelenilerek durdurulmak istenilen hafif ticari kamyonet 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

#3
Foto - Metamfetamin dolu araç yakalandı

Araç kovalamaca sonucu durdurulmuş olup, yapılan aramada 'zula' diye tabir edilen gizli bölmede 12 kilo 600 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

#4
Foto - Metamfetamin dolu araç yakalandı

Olaya ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi

#5
Foto - Metamfetamin dolu araç yakalandı

Kaynak: İHA

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