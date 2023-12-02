2023-12-02 23:57:11 Metamfetamin dolu araç yakalandı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesine polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan araçta 12 kilo 600 gram metamfetamin ele geçirildi.
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesine polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan araçta 12 kilo 600 gram metamfetamin ele geçirildi.
Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada:
Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Yüksekova ilçesinde durumundan şüphelenilerek durdurulmak istenilen hafif ticari kamyonet 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.
Araç kovalamaca sonucu durdurulmuş olup, yapılan aramada 'zula' diye tabir edilen gizli bölmede 12 kilo 600 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Olaya ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi
Kaynak: İHA
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