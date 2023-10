ON YILI AŞKIN SÜREDİR HİZMET VERİYORDU On yılı aşkın bir süredir çeşitli sosyal medya platformlarında faaliyet gösteren QNN, Filistinli direniş hareketi Hamas'ın eylemlerine karşılık olarak İsrail tarafından başlatılan son çatışmalar sırasında popülerliğini artırdı. İSRAİL'İN GİZLENMEK İSTENEN SUÇU: 2.260 FİLİSTİNLİ ÖLDÜRÜLDÜ Çatışmalar, 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı yoğun nüfuslu bir yerleşim bölgesi olan Gazze'de 2.260'tan fazla can kaybına ve binlerce yaralanmaya neden oldu. QNN, Meta'nın sayfasını silme kararını düşünce ve ifade özgürlüğünün ihlali olarak kınadı ve Filistinlilerin Gazze'deki olayları küresel bir izleyici kitlesine aktarma ve haber yapma haklarından mahrum bırakıldığını savundu.