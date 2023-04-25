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Teknoloji-Bilişim
12
Meta sosyal medyanın hakimi olmak istiyor

2023-04-25 20:30:27
Meta sosyal medyanın hakimi olmak istiyor

Bazı hatalı hamleler nedeniyle Twitter'ın erimesini fırsat bilen Meta harekete geçti.

#1
Foto - Meta sosyal medyanın hakimi olmak istiyor

Facebook, Instagram ve WhatsApp’ın sahibi olan Meta şimdi de gözünü Twitter’a dikmiş durumda. Elon Musk’ın yanlış giden stratejileri ardından aktif kullanıcı kaybı yaşayan Twitter için yeni bir alternatif hazırlığında.

#2
Foto - Meta sosyal medyanın hakimi olmak istiyor

Meta Twitter alternatifi olarak çıkartmak istediği yeni platformunda da başarılı olursa sosyal medya platformlarının tekel sahibi olacak. İşte konuyla ilgili detaylar…

#3
Foto - Meta sosyal medyanın hakimi olmak istiyor

Sosyal medya ve internet plaformları arasında her yaş grubundan kullanıcıya sahip olan Instagram, Facebook ve WhatsApp’ın sahibi Meta şimdide gözünü Twitter boşluğuna dikmiş durumda.

#4
Foto - Meta sosyal medyanın hakimi olmak istiyor

Twitter’ın yaşadığı kullanıcı kayıplarını göz önünde bulunduran Meta bu alandaki boşluğu doldurarak daha fazla kullanıcıyı elinde tutmak istiyor. Bu yüzden kendi Twitter’ını yaratarak sosyal medya alanında tekelleşmenin peşinde.

#5
Foto - Meta sosyal medyanın hakimi olmak istiyor

Geçtiğimiz yıllarda Snapchat’in en büyük özelliği olan stroyleri kendi platformlarına taşıyan Meta bu sayede Snapchat vb. uygulamaların popüleritesini azalttı.

#6
Foto - Meta sosyal medyanın hakimi olmak istiyor

Snapchat gibi güçlü bir rakibin önünü kesen Meta bu sayede uzun bir süre Snapchat’e yeni kullanıcıların gitmesini engelledi. Ancak benzeri bir hamleyi Twitter’a karşı yapması oldukça zor.

#7
Foto - Meta sosyal medyanın hakimi olmak istiyor

Bunu zorlaştıran etkense oldukça basit. Tema ve içerik. Twitter’a ait olan karakter sınırlamalı yazı paylaşımı zaten Facebook’ta var. Fakat başarılı olunması istendiğinde tüm Twitter temasının aktarılması gerekiyor ve Instagram, Facebook gibi platformlar bunun için uygun değil.

#8
Foto - Meta sosyal medyanın hakimi olmak istiyor

Bahsi geçen yeni rakip platformun Instagram düşünceler gibi bir şey olması bekleniyor. Yani Instagram’ın duygu ve düşüncelerin paylaşılabileceği hali. Fakat bu platformu bir Instagram adıyla açmak riskli olabilir.

#9
Foto - Meta sosyal medyanın hakimi olmak istiyor

Çünkü Instagram adı kullanıcılarda daha çok “fotoğraf paylaşma uygulaması” gibi algılanıyor. Bu yüzden açılacak olan platformda aynı ismin kullanılmasıyla birlikte yeni uygulamanın Instagram’dan içerik olarak farkı kalmayabilir.

#10
Foto - Meta sosyal medyanın hakimi olmak istiyor

Henüz resmi bir açıklama gelmeyen yeni platformun adı veya nasıl olacağı da tam belli değil. Sadece Meta’nın ilerleyen dönemlerde Twitter boşluğunun giderek artacağını düşündüğünü ve bu boşluğu kapatarak sosyal medya tekeli olmayı hedeflediği biliniyor.

#11
Foto - Meta sosyal medyanın hakimi olmak istiyor

Yeni platformun çıkacağı haberleriyse son birkaç gündür medyaya sızdırılmış durumda. İlerleyen günlerde konu daha da netleşecektir.

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