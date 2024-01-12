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Spor
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Mesut Özil, Çamlıca Camii'nde namaz kıldı

2024-01-12 23:30:52
Mesut Özil, Çamlıca Camii'nde namaz kıldı

Çamlıca Camii'inde namaz kılan Mesut Özil'in paylaşımı büyük beğeni topladı.

#1
Foto - Mesut Özil, Çamlıca Camii'nde namaz kıldı

Eski futbolcu Mesut Özil'in Büyük Çamlıca Camii'nde namaz kılarken çekilen fotoğrafı sosyal medyada büyük beğeni topladı.

#2
Foto - Mesut Özil, Çamlıca Camii'nde namaz kıldı

Fenerbahçe'den Başakşehir'e transfer olan ve daha sonra burada futbolu bırakan Mesut Özil, Büyük Çamlıca Camii'nde namaz kıldı.

#3
Foto - Mesut Özil, Çamlıca Camii'nde namaz kıldı

Bir vatandaşın Özil'in namaz kılarken gizlice çektiği kareleri kısa sürede sosyal medyada büyük beğeni topladı.

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