2024-01-12 23:30:52 Mesut Özil, Çamlıca Camii'nde namaz kıldı
Çamlıca Camii'inde namaz kılan Mesut Özil'in paylaşımı büyük beğeni topladı.
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Çamlıca Camii'inde namaz kılan Mesut Özil'in paylaşımı büyük beğeni topladı.
Eski futbolcu Mesut Özil'in Büyük Çamlıca Camii'nde namaz kılarken çekilen fotoğrafı sosyal medyada büyük beğeni topladı.
Fenerbahçe'den Başakşehir'e transfer olan ve daha sonra burada futbolu bırakan Mesut Özil, Büyük Çamlıca Camii'nde namaz kıldı.
Bir vatandaşın Özil'in namaz kılarken gizlice çektiği kareleri kısa sürede sosyal medyada büyük beğeni topladı.
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