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F-35'leri görünmez yapan Prof. Dr. Ergün Kırlıkovalı'dan olay sözler: Korkup kaçmak kabul edilemez

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F-35'leri görünmez yapan Prof. Dr. Ergün Kırlıkovalı'dan olay sözler: Korkup kaçmak kabul edilemez

F-35 ve B-2 gibi dünyanın en gelişmiş savaş uçaklarına radar görünmezliği sağlayan Türk bilim insanı Prof. Dr. Ergün Kırlıkovalı'ndan dikkat çeken açıklamalar geldi.

#1
Foto - F-35'leri görünmez yapan Prof. Dr. Ergün Kırlıkovalı'dan olay sözler: Korkup kaçmak kabul edilemez

F-35 ve B-2 gibi dünyanın en gelişmiş savaş uçaklarında kullanılan radar görünmezliği teknolojilerine katkı sağlayan Türk bilim insanı Prof. Dr. Ergün Kırlıkovalı, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nde öğrencilerle bir araya geldi. Başarıya uzanan yolculuğunu gençlerle paylaşan Kırlıkovalı, bilgi, disiplin, cesaret ve farklı düşünmenin önemine dikkat çekti.

#2
Foto - F-35'leri görünmez yapan Prof. Dr. Ergün Kırlıkovalı'dan olay sözler: Korkup kaçmak kabul edilemez

Polimer bilimi ve havacılık teknolojileri alanındaki çalışmalarıyla uluslararası alanda tanınan Prof. Dr. Ergün Kırlıkovalı, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nin (EBYÜ) konuğu oldu. Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "F-35 ve B-2'nin Görünmezliğinin Ardındaki Türk Bilim İnsanı Ergün Kırlıkovalı" başlıklı programa öğrenciler ve akademisyenler yoğun ilgi gösterdi.

#3
Foto - F-35'leri görünmez yapan Prof. Dr. Ergün Kırlıkovalı'dan olay sözler: Korkup kaçmak kabul edilemez

Programa EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız'ın yanı sıra Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Adem Başıbüyük ve Prof. Dr. Meryem Özturan Sağırlı, Genel Sekreter Mustafa Yurteken, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

#4
Foto - F-35'leri görünmez yapan Prof. Dr. Ergün Kırlıkovalı'dan olay sözler: Korkup kaçmak kabul edilemez

Söyleşide bilimsel çalışmalarından ve uluslararası kariyerinden kesitler sunan Kırlıkovalı, özellikle 1988 yılında ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Palmdale kentinde katıldığı bir toplantının hayatında önemli bir değişime yol açtığını anlattı. Dünyanın önde gelen savunma ve havacılık şirketlerinin temsilcilerinin katıldığı toplantıya tek başına gittiğini belirten Kırlıkovalı, başlangıçta büyük şirketlerin karşısında kendisini yetersiz hissettiğini ve toplantıyı terk etmeyi düşündüğünü söyledi. Toplantıda Northrop Grumman yetkililerinin B-2 hayalet bombardıman uçağında kullanılmak üzere özel bir malzeme arayışında olduğunu öğrendiğini aktaran Kırlıkovalı, istenen malzemenin aynı anda radar dalgalarını emebilmesi, çelik kadar sağlam ve kauçuk kadar esnek olması gerektiğini ifade etti. Diğer şirketlerin bu özelliklerin bir arada bulunmasını gerçekçi görmediğini belirten Kırlıkovalı, kendisinin ise akademik birikimine güvenerek bu zorluğun üstesinden gelmeye karar verdiğini dile getirdi. Yaklaşık 5-6 ay boyunca laboratuvarda yoğun çalışmalar yürüttüklerini anlatan bilim insanı, beş farklı formül üzerinde çalıştıklarını ve dördüncü formülün istenen özellikleri taşıdığını belirtti. Bu başarının kariyerinde yeni bir kapı açtığını kaydeden Kırlıkovalı, 1998 yılından bu yana Boeing'in söz konusu ürün grubundaki tek tedarikçisi olduklarını söyledi.

#5
Foto - F-35'leri görünmez yapan Prof. Dr. Ergün Kırlıkovalı'dan olay sözler: Korkup kaçmak kabul edilemez

endi deneyimlerinden hareketle öğrencilere önemli tavsiyelerde bulunan Kırlıkovalı, karşılaşılan zorluklar karşısında geri adım atmamanın başarı için büyük önem taşıdığını vurguladı. Korkunun insanı daha dikkatli ve tedbirli olmaya yönlendirebileceğini belirten Kırlıkovalı, gençlere şu sözlerle seslendi: "Korkmak başka, korkup kaçmak başkadır. Korkmak insanı daha tedbirli yapar. Daha çok öğrenirsiniz, daha fazla önlem alırsınız. Ancak korkup kaçmak kabul edilemez." Üniversite yıllarında edinilen bilgilerin yalnızca sınavları geçmek için öğrenilmemesi gerektiğini de ifade eden Kırlıkovalı, öğrencilerin dersleri gerçekten anlamaya, araştırmaya ve öğrendiklerini gelecekte kullanabilecekleri bir bilgi birikimine dönüştürmeye odaklanmalarını istedi.

#6
Foto - F-35'leri görünmez yapan Prof. Dr. Ergün Kırlıkovalı'dan olay sözler: Korkup kaçmak kabul edilemez

Konuşmasında yenilikçi düşünce ve inovasyon konularına da değinen Kırlıkovalı, yaratıcılığın yalnızca belirli insanlara özgü olmadığını, doğru çalışma ve öğrenme yöntemiyle herkes tarafından geliştirilebileceğini söyledi. Öğrencilerle inovasyona ulaşmanın 10 adımlık yol haritasını paylaşan Kırlıkovalı; disiplinli çalışmanın, sürekli araştırmanın, bilgi edinmenin ve teorik bilgileri uygulamaya dönüştürmenin önemini anlattı. Eğitim hayatı boyunca farklı ülkelerde edindiği tecrübelerden de söz eden Kırlıkovalı, Manchester Üniversitesi başta olmak üzere çeşitli eğitim kurumlarında kazandığı birikimi öğrencilerle paylaştı. 1973 yılında Avusturya'da, 1974 yılında ise Polonya'da yaptığı sanayi stajlarının çalışma anlayışının şekillenmesinde önemli rol oynadığını belirtti.

#7
Foto - F-35'leri görünmez yapan Prof. Dr. Ergün Kırlıkovalı'dan olay sözler: Korkup kaçmak kabul edilemez

Meslek hayatında farklı ülkelerde ve çeşitli sektörlerde önemli projelerde görev aldığını anlatan Kırlıkovalı, San Francisco'da polimer beton, beton enjeksiyon sistemleri ve su altı yapıştırıcıları üzerine çalıştığını söyledi. Los Angeles'ta uzay ve havacılık kompozitleri alanında faaliyet gösterdiğini, Güney Kore'de ise boru, pompa ve vanalarda kullanılan dayanıklı malzemeler üzerine çalışmalar yürüttüğünü aktardı.

#8
Foto - F-35'leri görünmez yapan Prof. Dr. Ergün Kırlıkovalı'dan olay sözler: Korkup kaçmak kabul edilemez

1985 yılında kendi şirketini kurduğunu belirten Kırlıkovalı, iş dünyasında karşılaştığı rekabetin kendisini sürekli yeni ve farklı çözümler geliştirmeye yönelttiğini ifade etti. Aynı ürünleri sunan çok sayıda şirketin bulunduğu bir piyasada ayakta kalabilmek için farklılaşmanın önemine değinen Kırlıkovalı, gençlere alışılmışın dışına çıkmaları, sorgulamaları ve yeni fikirler geliştirmekten çekinmemeleri çağrısında bulundu. Bilimsel başarılarının yanı sıra girişimcilik tecrübelerini de öğrencilerle paylaşan Prof. Dr. Ergün Kırlıkovalı, bilgi birikiminin doğru zamanda ve doğru şekilde kullanılmasının başarıya ulaşmada belirleyici olduğunu vurguladı. Kırlıkovalı'nın uluslararası kariyerinden örneklerle zenginleştirdiği program, öğrencilerin bilim, teknoloji, inovasyon ve girişimcilik alanlarında kendi hedeflerini belirlemelerine yönelik mesajlarla sona erdi.

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