F-35'leri görünmez yapan Prof. Dr. Ergün Kırlıkovalı'dan olay sözler: Korkup kaçmak kabul edilemez

Söyleşide bilimsel çalışmalarından ve uluslararası kariyerinden kesitler sunan Kırlıkovalı, özellikle 1988 yılında ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Palmdale kentinde katıldığı bir toplantının hayatında önemli bir değişime yol açtığını anlattı. Dünyanın önde gelen savunma ve havacılık şirketlerinin temsilcilerinin katıldığı toplantıya tek başına gittiğini belirten Kırlıkovalı, başlangıçta büyük şirketlerin karşısında kendisini yetersiz hissettiğini ve toplantıyı terk etmeyi düşündüğünü söyledi. Toplantıda Northrop Grumman yetkililerinin B-2 hayalet bombardıman uçağında kullanılmak üzere özel bir malzeme arayışında olduğunu öğrendiğini aktaran Kırlıkovalı, istenen malzemenin aynı anda radar dalgalarını emebilmesi, çelik kadar sağlam ve kauçuk kadar esnek olması gerektiğini ifade etti. Diğer şirketlerin bu özelliklerin bir arada bulunmasını gerçekçi görmediğini belirten Kırlıkovalı, kendisinin ise akademik birikimine güvenerek bu zorluğun üstesinden gelmeye karar verdiğini dile getirdi. Yaklaşık 5-6 ay boyunca laboratuvarda yoğun çalışmalar yürüttüklerini anlatan bilim insanı, beş farklı formül üzerinde çalıştıklarını ve dördüncü formülün istenen özellikleri taşıdığını belirtti. Bu başarının kariyerinde yeni bir kapı açtığını kaydeden Kırlıkovalı, 1998 yılından bu yana Boeing'in söz konusu ürün grubundaki tek tedarikçisi olduklarını söyledi.