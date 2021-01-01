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Spor
22
Messi olacaktı! Yıldız isim ortadan kayboldu

2021-01-01 17:17:09
Messi olacaktı! Yıldız isim ortadan kayboldu

Türk futbolunda geleceğin yıldızları arasında gösterilen birçok isim kısa sürede alt liglerin vazgeçilmez futbolcuları haline geldi. Fanatik'in derlemesine göre işte futbolumuzun en çok dikkat çeken ve beklentileri karşılayamayan yıldızları...

#1
Foto - Cafercan Aksu- Galatasaray'ın altyapısına geldiğinde henüz 13 yaşındaydı. Altyaş gruplarında 100'den fazla kez milli formayı sırtına henüz 18'ine gelmeden geçiren Cafercan, altın jenerasyonun en önemli isimlerinin başında yer alıyordu. Genç milli takımlar seviyesinde 98 kez milli olan ve o dönem sol ayağını tabiri caizse 'raket' gibi kullanan Cafercan'dan geçen yıllar çok şey götürdü. Şu sıralar Adıyamanspor 1954'te forma giyen Cafercan Aksu, halen genç milli takımlar seviyesinde en fazla forma giyen Türk futbolcu olarak dikkat çekiyor. Cafercan Aksu, hem kendi jenerasyonunda hem de üst jenerasyonun milli takımlarında forma giymeyi başarmıştı. Fiziksel gelişimini tamamlayamadığı için çeşitli takımlara kiralanan Cafercan, orta yaşlarına geldiğinde alt liglerin vazgeçilmezi haline geldi.

Cafercan Aksu- Galatasaray'ın altyapısına geldiğinde henüz 13 yaşındaydı. Altyaş gruplarında 100'den fazla kez milli formayı sırtına henüz 18'ine gelmeden geçiren Cafercan, altın jenerasyonun en önemli isimlerinin başında yer alıyordu. Genç milli takımlar seviyesinde 98 kez milli olan ve o dönem sol ayağını tabiri caizse 'raket' gibi kullanan Cafercan'dan geçen yıllar çok şey götürdü. Şu sıralar Adıyamanspor 1954'te forma giyen Cafercan Aksu, halen genç milli takımlar seviyesinde en fazla forma giyen Türk futbolcu olarak dikkat çekiyor. Cafercan Aksu, hem kendi jenerasyonunda hem de üst jenerasyonun milli takımlarında forma giymeyi başarmıştı. Fiziksel gelişimini tamamlayamadığı için çeşitli takımlara kiralanan Cafercan, orta yaşlarına geldiğinde alt liglerin vazgeçilmezi haline geldi.

#2
Foto - Batuhan Karadeniz- Film gibi kariyer... Bir dönem Türk futbolunun geleceği olarak gösterilen Batuhan Karadeniz, futbol basamaklarını çok hızlı çıkmıştı. Neredeyse oynadığı her takımda bir kadro dışı kalma hikayesi yaşayan golcü futbolcu, 16 yaşında ilk Süper Lig golünü attı, 17 yaşında da Milli Takım forması giydi. Mustafa Denizli ile tartışmasının ardından kadro dışı kalan Batuhan için yolculuk da başlamış oldu. Birçok takım gezdi, hep umutla yolu gözlendi fakat beklenen huzur ve goller bir türlü gelmedi. Şu ana kadar 12 farklı takımda oynayan, arada kulüpsüz dönemler de geçiren Karadeniz, futbol kariyerini Misli.com 2. Lig ekiplerinden Hekimoğlu Trabzon'da sürdürüyor.

Batuhan Karadeniz- Film gibi kariyer... Bir dönem Türk futbolunun geleceği olarak gösterilen Batuhan Karadeniz, futbol basamaklarını çok hızlı çıkmıştı. Neredeyse oynadığı her takımda bir kadro dışı kalma hikayesi yaşayan golcü futbolcu, 16 yaşında ilk Süper Lig golünü attı, 17 yaşında da Milli Takım forması giydi. Mustafa Denizli ile tartışmasının ardından kadro dışı kalan Batuhan için yolculuk da başlamış oldu. Birçok takım gezdi, hep umutla yolu gözlendi fakat beklenen huzur ve goller bir türlü gelmedi. Şu ana kadar 12 farklı takımda oynayan, arada kulüpsüz dönemler de geçiren Karadeniz, futbol kariyerini Misli.com 2. Lig ekiplerinden Hekimoğlu Trabzon'da sürdürüyor.

#3
Foto - Sercan Yıldırım- 2006 yılının temmuz ayında İngiltere`nin başkenti Londra`da yapılan Pepsi Cup Turnuvası`nda attığı gol ve oynadığı futbolla turnuvanın en değerli oyuncusu seçilen Sercan Yıldırım için Manchester United`ın dikkatini çekmişti. 2011-2012 sezonunda Galatasaray'a transfer oldu ama hep yedek kaldı. Sivasspor, Şanlıurfaspor, Bursaspor ve Balıkesirspor'a kiralandıktan sonra yuvasına dönen Sercan, Bursa tarafından da serbest bırakıldı. Bir süre kulüpsüz kalan Sercan'ın yeni durağı Karagümrük olmuştu. Bursaspor'dan ayrıldıktan sonra gittiği hiçbir takımda tutunamayan Sercan, 29 yaşında Fatih Karagümrük'te futbol hayatına nokta koydu. Sercan Yıldırım, son olarak Acun fenomen yarışma programı Survivor'da mücadele etti.

Sercan Yıldırım- 2006 yılının temmuz ayında İngiltere`nin başkenti Londra`da yapılan Pepsi Cup Turnuvası`nda attığı gol ve oynadığı futbolla turnuvanın en değerli oyuncusu seçilen Sercan Yıldırım için Manchester United`ın dikkatini çekmişti. 2011-2012 sezonunda Galatasaray'a transfer oldu ama hep yedek kaldı. Sivasspor, Şanlıurfaspor, Bursaspor ve Balıkesirspor'a kiralandıktan sonra yuvasına dönen Sercan, Bursa tarafından da serbest bırakıldı. Bir süre kulüpsüz kalan Sercan'ın yeni durağı Karagümrük olmuştu. Bursaspor'dan ayrıldıktan sonra gittiği hiçbir takımda tutunamayan Sercan, 29 yaşında Fatih Karagümrük'te futbol hayatına nokta koydu. Sercan Yıldırım, son olarak Acun fenomen yarışma programı Survivor'da mücadele etti.

#4
Foto - Gökhan Emreciksin- Profesyonel futbol yaşantısına Bandırmaspor'da başlayan ve daha sonra Boluspor'a transfer olan Gökhan, gösterdiği form grafiği sonrası Ankaragücü'ne geçti. Ankaragücü'nde oynadığı futbolla da dikkatleri üzerine toplayan ve 4 büyüklerin transfer listesine en üst sıralardan giren Emreciksin, 2008/09 sezonunun devre arasında Fenerbahçe'ye transfer oldu. Büyük umutlara geldiği Fenerbahçe'de formaya hasret kalan Gökhan, Kayseri, Manisa, Konya, Elazığ, Göztepe, Bolu, Kartal, Tarsus, Cizre, Tekirdağ, Kütayha'da forma giydikten sonra Siirt İl Özel İdare'de futbol hayatına nokta koydu. Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra sırasıyla Kayserispor, Manisaspor, Konyaspor, Elazığspor, Göztepe, Boluspor, Kartalspor, Tarsus İdman Yurdu, Cizrespor, Tekirdağspor, Kütayhaspor'da forma giydikten sonra Kıbrıs'ın yolunu tutan 36 yaşındaki oyuncu, Lapta ve Akıncılar'da oynadıktan sonra İstanbul Siirtgücü'ne gelmişti. Fenerbahçe'deyken yaptığı bir açıklamada ''Futbolcu olmamı kader istedi'' diyen Gökhan'ı aynı kader, Manisa Süper Amatör Lig ekiplerinden Alaşehir Belediyespor'a gönderdi.

Gökhan Emreciksin- Profesyonel futbol yaşantısına Bandırmaspor'da başlayan ve daha sonra Boluspor'a transfer olan Gökhan, gösterdiği form grafiği sonrası Ankaragücü'ne geçti. Ankaragücü'nde oynadığı futbolla da dikkatleri üzerine toplayan ve 4 büyüklerin transfer listesine en üst sıralardan giren Emreciksin, 2008/09 sezonunun devre arasında Fenerbahçe'ye transfer oldu. Büyük umutlara geldiği Fenerbahçe'de formaya hasret kalan Gökhan, Kayseri, Manisa, Konya, Elazığ, Göztepe, Bolu, Kartal, Tarsus, Cizre, Tekirdağ, Kütayha'da forma giydikten sonra Siirt İl Özel İdare'de futbol hayatına nokta koydu. Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra sırasıyla Kayserispor, Manisaspor, Konyaspor, Elazığspor, Göztepe, Boluspor, Kartalspor, Tarsus İdman Yurdu, Cizrespor, Tekirdağspor, Kütayhaspor'da forma giydikten sonra Kıbrıs'ın yolunu tutan 36 yaşındaki oyuncu, Lapta ve Akıncılar'da oynadıktan sonra İstanbul Siirtgücü'ne gelmişti. Fenerbahçe'deyken yaptığı bir açıklamada ''Futbolcu olmamı kader istedi'' diyen Gökhan'ı aynı kader, Manisa Süper Amatör Lig ekiplerinden Alaşehir Belediyespor'a gönderdi.

#5
Foto - Muhammed Demirci- 10-11 yaşından beri omuzlarına şöhretin ağırlığı yüklenmiş bir çocuk olarak çıktı karşımıza. Henüz altyapıda görev yaparken Barcelona'nın da transferi için girişimlerde bulunduğu Muhammed Demirci, bir türlü isteneni veremedi.

Muhammed Demirci- 10-11 yaşından beri omuzlarına şöhretin ağırlığı yüklenmiş bir çocuk olarak çıktı karşımıza. Henüz altyapıda görev yaparken Barcelona'nın da transferi için girişimlerde bulunduğu Muhammed Demirci, bir türlü isteneni veremedi. "Türk Messi" olarak anılan Muhammed Demirci futbolumuzun en büyük hayal kırıklıklarından biri olma yolunda hızla ilerliyor. 2014 yılında Norveç'in Rosenborg takımında antrenmanlara çıkam ancak yetersiz bulunan Muhammed, 2015'te gittiği Mouscron'da ise kadroya bile giremedi. Son olarak Şanlıurfaspor'da forma giyen Muhammed, şu sıralar kulüpsüz.

#6
Foto - Aydın Yılmaz- Emre Çolak, Arda Turan, Semih Kaya, Ferhat Öztorun ve Uğur Uçar gibi isimleri altyapısında bulunduran Galatasaray'da en dikkat çekici isimlerin başında Aydın Yılmaz geliyordu. Henüz 18 yaşındayken Konya deplasmanında attığı golle şampiyonluk ateşini yakan Aydın'ın daha sonraki yıllar sakatlıklar peşini bırakmadı. 31 yaşındaki futbolcu Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Kasımpaşa'da forma giydi. Aydın, daha sonra da Adana Demirspor'la sözleşme imzalamıştı. 6 aylık Adana Demirspor macerasının ardından Sakaryaspor'a transfer olan Aydın, Ocak 2020'de Çekya ekibi Pribram’a imza attı.

Aydın Yılmaz- Emre Çolak, Arda Turan, Semih Kaya, Ferhat Öztorun ve Uğur Uçar gibi isimleri altyapısında bulunduran Galatasaray'da en dikkat çekici isimlerin başında Aydın Yılmaz geliyordu. Henüz 18 yaşındayken Konya deplasmanında attığı golle şampiyonluk ateşini yakan Aydın'ın daha sonraki yıllar sakatlıklar peşini bırakmadı. 31 yaşındaki futbolcu Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Kasımpaşa'da forma giydi. Aydın, daha sonra da Adana Demirspor'la sözleşme imzalamıştı. 6 aylık Adana Demirspor macerasının ardından Sakaryaspor'a transfer olan Aydın, Ocak 2020'de Çekya ekibi Pribram’a imza attı.

#7
Foto - Ali Kuçik- Beşiktaş'ın alt yapısından yetişip Genç Millî Takımlarda attığı gollerle sivrilen, Ertuğrul Sağlam döneminde 16 yaşında yükseldiği Beşiktaş'ın A takımında Schuster'in gözdesi olmayı başaran Ali Kuçik, ele avuca sığmayan bir golcü portresi çiziyordu. Forma şansı bulmakta zorlanan forvet oyuncusu, 2012 yılında Göztepe'ye gönderildi. Alt liglerin aranan isimleri arasına giren Ali, 2. Lig ekibi Kırşehir Belediyespor'da görev alıyor.

Ali Kuçik- Beşiktaş'ın alt yapısından yetişip Genç Millî Takımlarda attığı gollerle sivrilen, Ertuğrul Sağlam döneminde 16 yaşında yükseldiği Beşiktaş'ın A takımında Schuster'in gözdesi olmayı başaran Ali Kuçik, ele avuca sığmayan bir golcü portresi çiziyordu. Forma şansı bulmakta zorlanan forvet oyuncusu, 2012 yılında Göztepe'ye gönderildi. Alt liglerin aranan isimleri arasına giren Ali, 2. Lig ekibi Kırşehir Belediyespor'da görev alıyor.

#8
Foto - Hasan Türk Feda döneminde Samet Aybaba'nın üzerine titrediği Hasan, 19 yaşında Süper Lig'de forma giymeye başlamıştı. Bir türlü beklenen patlamayı yapamayan ve Bilic döneminde gözden çıakrılan Hasan, Göztepe'ye kiralandı. İzmir macerası da hüsranla sona eren Hasan, iyice gözden düştü. 28 yaşındaki oyuncu, şu sıralar Antalya Kemerspor'da forma giyiyor.

Hasan Türk Feda döneminde Samet Aybaba'nın üzerine titrediği Hasan, 19 yaşında Süper Lig'de forma giymeye başlamıştı. Bir türlü beklenen patlamayı yapamayan ve Bilic döneminde gözden çıakrılan Hasan, Göztepe'ye kiralandı. İzmir macerası da hüsranla sona eren Hasan, iyice gözden düştü. 28 yaşındaki oyuncu, şu sıralar Antalya Kemerspor'da forma giyiyor.

#9
Foto - İbrahim Kaş- Asıl çıkışını Milli Takımlarda yapıp daha sonra Beşiktaş'ta yükselişe geçen İbrahim, 22 yaşında İspanya'nın yolunu tuttu Getafe'ye transfer oldu. İspanya'da beklediği forma şansını bulamayan İbrahim Kaş, Siyah Beyazlı ekibe kiralık olarak geldi. Daha sonra Bursaspor'a transfer olan defans oyuncusunun Milli Takım'ın vazgeçilmezleri arasına girmesi bekleniyordu. Kariyeri düşüşe geçen İbrahim, son olarak Kastamonuspor'da forma giydi. İbrahim, şu sıralar kulüpsüz.

İbrahim Kaş- Asıl çıkışını Milli Takımlarda yapıp daha sonra Beşiktaş'ta yükselişe geçen İbrahim, 22 yaşında İspanya'nın yolunu tuttu Getafe'ye transfer oldu. İspanya'da beklediği forma şansını bulamayan İbrahim Kaş, Siyah Beyazlı ekibe kiralık olarak geldi. Daha sonra Bursaspor'a transfer olan defans oyuncusunun Milli Takım'ın vazgeçilmezleri arasına girmesi bekleniyordu. Kariyeri düşüşe geçen İbrahim, son olarak Kastamonuspor'da forma giydi. İbrahim, şu sıralar kulüpsüz.

#10
Foto - Sezer Öztürk- Türk futbolunun en önemli yetenekleri arasında gösterilmesine rağmen, saha içindeki başarısından çok saha dışı olaylarıyla gündeme gelen Sezer Öztürk'ün futbol kariyeri çok uzun sürmedi.Sezer Öztürk Türk futbolunun en önemli yetenekleri arasında gösterilmesine rağmen, saha içindeki başarısından çok saha dışı olaylarıyla gündeme gelen Sezer Öztürk'ün futbol kariyeri çok uzun sürmedi. 2013 yılında 1.5 Euro karşılığında Fenerbahçe'den Beşiktaş'a transfer olan Sezer, sadece A2 Ligi'nde giyme fırsatı bulabildi. İbrahim Toraman'la ettiği kavga Sezer'in sonu olurken, milli oyuncu 30 yaşında futbolu bıraktı.

Sezer Öztürk- Türk futbolunun en önemli yetenekleri arasında gösterilmesine rağmen, saha içindeki başarısından çok saha dışı olaylarıyla gündeme gelen Sezer Öztürk'ün futbol kariyeri çok uzun sürmedi.Sezer Öztürk Türk futbolunun en önemli yetenekleri arasında gösterilmesine rağmen, saha içindeki başarısından çok saha dışı olaylarıyla gündeme gelen Sezer Öztürk'ün futbol kariyeri çok uzun sürmedi. 2013 yılında 1.5 Euro karşılığında Fenerbahçe'den Beşiktaş'a transfer olan Sezer, sadece A2 Ligi'nde giyme fırsatı bulabildi. İbrahim Toraman'la ettiği kavga Sezer'in sonu olurken, milli oyuncu 30 yaşında futbolu bıraktı.

#11
Foto - Engin Baytar- Kariyerinin en iyi dönemini yaşadığı Trabzonspor macerası, ona Galatasaray kapılarını açtı ve 2011'de 1 milyon Euro karşılığında Sarı Kırmızılı ekibe transfer oldu. Zaman zaman dikkat çeken performanslar gösterse de 1 sene sonraki TFF Süper Kupa maçında hakem Cüneyt Çakır'a saldırmasının ardından aldığı 11 maçlık ceza ile kariyeri çöküşe geçti. Kendisi gibi sarı kırmızılı takımda yer bulamayan Yiğit Gökoğlan'la birlikte çektiği video da tabir-i caizse sonunu hazırladı. Arabanın içinde para savurdukları video büyük tepki çeken Engin önce U21'e gönderildi ardından da sözleşmesi feshedildi.

Engin Baytar- Kariyerinin en iyi dönemini yaşadığı Trabzonspor macerası, ona Galatasaray kapılarını açtı ve 2011'de 1 milyon Euro karşılığında Sarı Kırmızılı ekibe transfer oldu. Zaman zaman dikkat çeken performanslar gösterse de 1 sene sonraki TFF Süper Kupa maçında hakem Cüneyt Çakır'a saldırmasının ardından aldığı 11 maçlık ceza ile kariyeri çöküşe geçti. Kendisi gibi sarı kırmızılı takımda yer bulamayan Yiğit Gökoğlan'la birlikte çektiği video da tabir-i caizse sonunu hazırladı. Arabanın içinde para savurdukları video büyük tepki çeken Engin önce U21'e gönderildi ardından da sözleşmesi feshedildi.

#12
Foto - Beykan Şimşek- Sarı-Lacivertliler’in altyapısından yetişen Beykan Şimşek, yıllardır kiralık olarak başka takımların formasını giydi. Gittiği takımlarda performansıyla dikakt çeken ve Fenerbahçe’ye geri dönen Beykan Şimşek’in hayali kampa davet edilmekti. Ancak kadroda yer almadı. Büyük hayal kırıklığı yaşayan Beykan, 2018 yılında Osmanlıspor ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Beykan Şimşek- Sarı-Lacivertliler’in altyapısından yetişen Beykan Şimşek, yıllardır kiralık olarak başka takımların formasını giydi. Gittiği takımlarda performansıyla dikakt çeken ve Fenerbahçe’ye geri dönen Beykan Şimşek’in hayali kampa davet edilmekti. Ancak kadroda yer almadı. Büyük hayal kırıklığı yaşayan Beykan, 2018 yılında Osmanlıspor ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

#13
Foto - Ozan İpek- Şampiyonlukta henüz 24 yaşını doldurmayan Ozan İpek, geleceğin yıldızı olarak gösteriliyordu. İpek, şampiyonluk sezonunda Fenerbahçe ve Beşiktaş’ı deviren golleri atarak tüm dikkatleri üzerine toplamıştı. Bir dönem Süper Lig’in devleriyle bile anılan Ozan İpek’in önlenemez düşüşü sürekli devam etti. Ozan, Bursa’dan koptuktan sonra Antalya, Adana Demir, Mersin ve 24 Erzincan ve Kemerspor 2003’te oynadı. Amasyaspor 1968'ye transfer olarak amatöre dönüş yapan Ozan, 34 yaşında futbol hayatına nokta koydu.

Ozan İpek- Şampiyonlukta henüz 24 yaşını doldurmayan Ozan İpek, geleceğin yıldızı olarak gösteriliyordu. İpek, şampiyonluk sezonunda Fenerbahçe ve Beşiktaş’ı deviren golleri atarak tüm dikkatleri üzerine toplamıştı. Bir dönem Süper Lig’in devleriyle bile anılan Ozan İpek’in önlenemez düşüşü sürekli devam etti. Ozan, Bursa’dan koptuktan sonra Antalya, Adana Demir, Mersin ve 24 Erzincan ve Kemerspor 2003’te oynadı. Amasyaspor 1968'ye transfer olarak amatöre dönüş yapan Ozan, 34 yaşında futbol hayatına nokta koydu.

#14
Foto - Volkan Şen- Volkan Şen, Bursaspor'la yaşadığı Süper Lig şampiyonluğunun ardından Trabzonspor ve Fenerbahçe formaları da giymişti. Trabzonspor'dan bedelsiz olarak Konyaspor'a transfer olan Volkan Şen, Yeşil Beyazlı ekipte de beklenen çıkışı yakalayamayınca takımdan ayrıldı ve uzun bir süre kulüpsüz kaldı. 33 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, 2019 yaz transfer döneminin son günlerinde Adana Demirspor'a transfer oldu. Adana ekibinde kaptanlığa kadar yükselen Volkan, geçtiğimiz günlerde takımdan ayrıldı.

Volkan Şen- Volkan Şen, Bursaspor'la yaşadığı Süper Lig şampiyonluğunun ardından Trabzonspor ve Fenerbahçe formaları da giymişti. Trabzonspor'dan bedelsiz olarak Konyaspor'a transfer olan Volkan Şen, Yeşil Beyazlı ekipte de beklenen çıkışı yakalayamayınca takımdan ayrıldı ve uzun bir süre kulüpsüz kaldı. 33 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, 2019 yaz transfer döneminin son günlerinde Adana Demirspor'a transfer oldu. Adana ekibinde kaptanlığa kadar yükselen Volkan, geçtiğimiz günlerde takımdan ayrıldı.

#15
Foto - Anıl Dilaver- 2010-2011 sezonunda Galatasaray formasıyla Konyaspor'a attığı golden sonra yıldızı parladı ancak bir türlü istenilen çıkışı gösteremedi. Sırasıyla Bucaspor, Bayburt İl Özel İdare, Bağcılarspor, Çerkezköy, İzmirspor ve Uzunköprüspor'da oynayan Anıl, 29 yaşında futbolu bıraktı.

Anıl Dilaver- 2010-2011 sezonunda Galatasaray formasıyla Konyaspor'a attığı golden sonra yıldızı parladı ancak bir türlü istenilen çıkışı gösteremedi. Sırasıyla Bucaspor, Bayburt İl Özel İdare, Bağcılarspor, Çerkezköy, İzmirspor ve Uzunköprüspor'da oynayan Anıl, 29 yaşında futbolu bıraktı.

#16
Foto - Abdülkadir Kayalı- 2009 yılında henüz 18 yaşındayken Fenerbahçe’ye transfer olan Abdülkadir Kayalı, Sarı Lacivertli ekipte neredeyse hiç oynamadı. Başakşehir'e kiralanan Abdülkadir, 2011 yılında Orduspor'a bonservisiyle verildi. Bambaşka bir kariyeri olması beklenen orta saha oyuncusu, Boluspor, Gaziantepspor, Ankaragücü, Giresunspor, Elazığspor'da forma giydi. Abdülkadir, şu sıralar Balıkesirspor'da forma giyiyor.

Abdülkadir Kayalı- 2009 yılında henüz 18 yaşındayken Fenerbahçe’ye transfer olan Abdülkadir Kayalı, Sarı Lacivertli ekipte neredeyse hiç oynamadı. Başakşehir'e kiralanan Abdülkadir, 2011 yılında Orduspor'a bonservisiyle verildi. Bambaşka bir kariyeri olması beklenen orta saha oyuncusu, Boluspor, Gaziantepspor, Ankaragücü, Giresunspor, Elazığspor'da forma giydi. Abdülkadir, şu sıralar Balıkesirspor'da forma giyiyor.

#17
Foto - Barış Memiş- Trabzonspor altyapısından yetişen ve bir dönemin en yetenekli oyuncuları arasında gösterilen Barış Memiş beklenen patlamayı yapamamış ve yeteneğinin çok uzağında kalmıştı. Barış Memiş kariyerinde Trabzonspor, Karşıyaka, 1461 Trabzon, K.Erciyesspor, Adanaspor, Eyüpspor, Anadolu Bağcılar, Yomraspor formalarını terletti. Barış, şu sıralar Sarıyer'de forma giyiyor.

Barış Memiş- Trabzonspor altyapısından yetişen ve bir dönemin en yetenekli oyuncuları arasında gösterilen Barış Memiş beklenen patlamayı yapamamış ve yeteneğinin çok uzağında kalmıştı. Barış Memiş kariyerinde Trabzonspor, Karşıyaka, 1461 Trabzon, K.Erciyesspor, Adanaspor, Eyüpspor, Anadolu Bağcılar, Yomraspor formalarını terletti. Barış, şu sıralar Sarıyer'de forma giyiyor.

#18
Foto - Gürhan Gürsoy- 16 yaşında, Süper Lig'de forma giyen en genç oyuncu unvanını kazanınca Fenerbahçe, Gürhan'ı hemen kaptı. Genç yaşında geldiği Fenerbahçe'de göze giremeyen Gürhan, 2006 yılında Sivasspor'a kiralandı. Galatasaray'a attığı golle Fenerbahçe'ye şampiyonluk yolunda katkı veren ve Sarı Lacivertli ekibin taraftarlarının gönlünde taht kuran Gürhan'ın önlenemez düşüşü yıllar boyu devam etti. Yetenekli oyuncu beklenen sıçramayı bir türlü yapmayı başaramadı. 33 yaşındaki Gürhan, şuan kulüpsüz.

Gürhan Gürsoy- 16 yaşında, Süper Lig'de forma giyen en genç oyuncu unvanını kazanınca Fenerbahçe, Gürhan'ı hemen kaptı. Genç yaşında geldiği Fenerbahçe'de göze giremeyen Gürhan, 2006 yılında Sivasspor'a kiralandı. Galatasaray'a attığı golle Fenerbahçe'ye şampiyonluk yolunda katkı veren ve Sarı Lacivertli ekibin taraftarlarının gönlünde taht kuran Gürhan'ın önlenemez düşüşü yıllar boyu devam etti. Yetenekli oyuncu beklenen sıçramayı bir türlü yapmayı başaramadı. 33 yaşındaki Gürhan, şuan kulüpsüz.

#19
Foto - Kerim Zengin- Mersin'deki Milli Takım elemelerinde Fenerbahçe tarafından keşfedilen ve 15 yaşında Sarı Lacivertli ekibe transfer olan Kerim Zengin, kazanılan 100. yıl şampiyonluğunda pay sahibi olan isimler arasında yer alıyordu. Zico'nun sık sık forma şansı verdiği sağ bek oyuncusu, Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Kiev'e attığı golle hafızalara kazınmıştı. Önder Turacı ve Gökhan Gönül'ün arkasında Kerim, Mersin İdman Yurdu, İstanbul BŞB, Antalyaspor, Karabükspor, Sivasspor, Gaziantepspor, Gençlerbirliği, Akhisar ve Karabükspor formaları giydikten sonra kulüp bulamadı.

Kerim Zengin- Mersin'deki Milli Takım elemelerinde Fenerbahçe tarafından keşfedilen ve 15 yaşında Sarı Lacivertli ekibe transfer olan Kerim Zengin, kazanılan 100. yıl şampiyonluğunda pay sahibi olan isimler arasında yer alıyordu. Zico'nun sık sık forma şansı verdiği sağ bek oyuncusu, Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Kiev'e attığı golle hafızalara kazınmıştı. Önder Turacı ve Gökhan Gönül'ün arkasında Kerim, Mersin İdman Yurdu, İstanbul BŞB, Antalyaspor, Karabükspor, Sivasspor, Gaziantepspor, Gençlerbirliği, Akhisar ve Karabükspor formaları giydikten sonra kulüp bulamadı.

#20
Foto - Mertan Caner Öztürk Henüz 20 yaşındayken göz dolduran ve Fatih Terim'in genç prenslerinden Mertan Caner Öztürk, şans bulduğu kısa sürelerde dikkat çekmeyi başarmıştı. Galatasaray'la profesyonel sözleşmeye imza atan Mertan'ın kariyeri beklediği gibi yükselişe geçmedi. Mertan Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra sırasıyla Altıordu, Aydınspor ve Manisaspor, Elazığspor ve Osmanlıspor formaları giydi. Mertan , şu sıralar TFF 1. Lig ekibi Boluspor'da boy gösteriyor.

Mertan Caner Öztürk Henüz 20 yaşındayken göz dolduran ve Fatih Terim'in genç prenslerinden Mertan Caner Öztürk, şans bulduğu kısa sürelerde dikkat çekmeyi başarmıştı. Galatasaray'la profesyonel sözleşmeye imza atan Mertan'ın kariyeri beklediği gibi yükselişe geçmedi. Mertan Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra sırasıyla Altıordu, Aydınspor ve Manisaspor, Elazığspor ve Osmanlıspor formaları giydi. Mertan , şu sıralar TFF 1. Lig ekibi Boluspor'da boy gösteriyor.

#21
Foto - Sinan Kurumuş- Genç yaşta Ankaragücü forması giymeye başlayan Sinan için Beşiktaş, 2013 yılında Başkent ekibine 150 bin Euro bonservis ödedi. Forma şansı bulktan zorlanan genç golcünün Beşiktaş kariyeri kısa sürdü. Boluspor, Kahramanmaraşspor, Tepecikspor, Pendikspor, Kırklarelispor, Hatayspor ve Manisa FK'da oynayan Sinan, şu sıralar Çorum FK'da boy gösteriyor.

Sinan Kurumuş- Genç yaşta Ankaragücü forması giymeye başlayan Sinan için Beşiktaş, 2013 yılında Başkent ekibine 150 bin Euro bonservis ödedi. Forma şansı bulktan zorlanan genç golcünün Beşiktaş kariyeri kısa sürdü. Boluspor, Kahramanmaraşspor, Tepecikspor, Pendikspor, Kırklarelispor, Hatayspor ve Manisa FK'da oynayan Sinan, şu sıralar Çorum FK'da boy gösteriyor.

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