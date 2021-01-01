Messi olacaktı! Yıldız isim ortadan kayboldu

Gökhan Emreciksin- Profesyonel futbol yaşantısına Bandırmaspor'da başlayan ve daha sonra Boluspor'a transfer olan Gökhan, gösterdiği form grafiği sonrası Ankaragücü'ne geçti. Ankaragücü'nde oynadığı futbolla da dikkatleri üzerine toplayan ve 4 büyüklerin transfer listesine en üst sıralardan giren Emreciksin, 2008/09 sezonunun devre arasında Fenerbahçe'ye transfer oldu. Büyük umutlara geldiği Fenerbahçe'de formaya hasret kalan Gökhan, Kayseri, Manisa, Konya, Elazığ, Göztepe, Bolu, Kartal, Tarsus, Cizre, Tekirdağ, Kütayha'da forma giydikten sonra Siirt İl Özel İdare'de futbol hayatına nokta koydu. Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra sırasıyla Kayserispor, Manisaspor, Konyaspor, Elazığspor, Göztepe, Boluspor, Kartalspor, Tarsus İdman Yurdu, Cizrespor, Tekirdağspor, Kütayhaspor'da forma giydikten sonra Kıbrıs'ın yolunu tutan 36 yaşındaki oyuncu, Lapta ve Akıncılar'da oynadıktan sonra İstanbul Siirtgücü'ne gelmişti. Fenerbahçe'deyken yaptığı bir açıklamada ''Futbolcu olmamı kader istedi'' diyen Gökhan'ı aynı kader, Manisa Süper Amatör Lig ekiplerinden Alaşehir Belediyespor'a gönderdi.