Messi olacaktı! Yıldız isim ortadan kayboldu

Cafercan Aksu- Galatasaray'ın altyapısına geldiğinde henüz 13 yaşındaydı. Altyaş gruplarında 100'den fazla kez milli formayı sırtına henüz 18'ine gelmeden geçiren Cafercan, altın jenerasyonun en önemli isimlerinin başında yer alıyordu. Genç milli takımlar seviyesinde 98 kez milli olan ve o dönem sol ayağını tabiri caizse 'raket' gibi kullanan Cafercan'dan geçen yıllar çok şey götürdü. Şu sıralar Adıyamanspor 1954'te forma giyen Cafercan Aksu, halen genç milli takımlar seviyesinde en fazla forma giyen Türk futbolcu olarak dikkat çekiyor. Cafercan Aksu, hem kendi jenerasyonunda hem de üst jenerasyonun milli takımlarında forma giymeyi başarmıştı. Fiziksel gelişimini tamamlayamadığı için çeşitli takımlara kiralanan Cafercan, orta yaşlarına geldiğinde alt liglerin vazgeçilmezi haline geldi.