Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri taban puanları 2022 en düşük en yüksek yüzdelik dilimleri:

Mesleki ve teknik anadolu lisesi taban puanları 2022: Mesleki ve teknik anadolu lisesi yüzdelik dilimleri LGS sınavına katılan öğrenciler tarafından merak ediliyor. MEB tarafından 2022 LGS sınavı 5 Haziran’da gerçekleştirildi. LGS sınavının tamamlanmasından sonra öğrenciler LGS puan hesaplamasına koyulurken, bir yandan da lise taban puanları ile yüzdelik en düşük ve en yüksek dilimleri merak ediliyor. Liseyi Mesleki ve teknik anadolu liseslerinde okumak isteyenler Mesleki ve teknik anadolu lisesi taban puan ve Mesleki ve teknik anadolu lisesi yüzdelik dilim sorgulaması yapmaya başladı. İstanbul Mesleki ve teknik anadolu lisesi taban puanları başta olmak üzere Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Manisa, Muğla, Trabzon, Erzurum, Diyarbakır, Eskişehir, Mersin, Hatay, Adana Mesleki ve teknik anadolu lisesi yüzdelik diilimleri 2022 kaç olduğu sorgulanıyor.