Mesleğin son temsilcilerinden! Ülkenin dört bir yanına satıyor ama eleman yok

Tarihi Sur ilçesinde kasket diken ve ülkenin dört bir yanından müşterisi olan 73 yaşındaki Remzi Kağar, 10 yaşında başladığı şapkacılık mesleğinin zaman içinde kaybolduğunu söyledi. Elazığlı ustasının Diyarbakır’daki atölyesinde önce ağabeyinin, daha sonra da kendisinin kasket dikimini öğrendiğini ifade eden Kağar, “Elazığlı rahmetli ustam 1947’de Diyarbakır’da şapka üretiyordu. Önce ağabeyim ustanın yanında yetişti, sonra ben yetiştim. 1959 yılında onların yanında şapka yapmaya başladım. Günümüzde şapka çeşitleri spor ve kasket olarak iki çeşit üretiliyor. 8 köşe kasket şapkalar daha çok doğu tarafında takılıyor. Birkaç yıl sonra şapkalar doğuda da takılmaz. Bu şapkaların tamamen mazide kalacağını biliyorum” dedi.