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Mesleğin son temsilcilerinden! Ülkenin dört bir yanına satıyor ama eleman yok

2022-11-04 13:37:14
Mesleğin son temsilcilerinden! Ülkenin dört bir yanına satıyor ama eleman yok

Diyarbakır’da yaşayan 73 yaşındaki kasket ustası Remzi Kağar, ömrünün 63 yılını mesleğine adadı. Kağar, yetiştirmek için çırak bulamamaktan yakındı.

#1
Foto - Mesleğin son temsilcilerinden! Ülkenin dört bir yanına satıyor ama eleman yok

Tarihi Sur ilçesinde kasket diken ve ülkenin dört bir yanından müşterisi olan 73 yaşındaki Remzi Kağar, 10 yaşında başladığı şapkacılık mesleğinin zaman içinde kaybolduğunu söyledi. Elazığlı ustasının Diyarbakır’daki atölyesinde önce ağabeyinin, daha sonra da kendisinin kasket dikimini öğrendiğini ifade eden Kağar, “Elazığlı rahmetli ustam 1947’de Diyarbakır’da şapka üretiyordu. Önce ağabeyim ustanın yanında yetişti, sonra ben yetiştim. 1959 yılında onların yanında şapka yapmaya başladım. Günümüzde şapka çeşitleri spor ve kasket olarak iki çeşit üretiliyor. 8 köşe kasket şapkalar daha çok doğu tarafında takılıyor. Birkaç yıl sonra şapkalar doğuda da takılmaz. Bu şapkaların tamamen mazide kalacağını biliyorum” dedi.

#2
Foto - Mesleğin son temsilcilerinden! Ülkenin dört bir yanına satıyor ama eleman yok

Mesleğini yarım asrı aşkın süredir severek icra ettiğini söyleyen Kağar, Diyarbakır’da kasket ustalığını sadece iki kişinin yaptığını belirterek, “Bu meslekte zamanında çok güzel para kazanıyorduk, kalfa ve çıraklar yetiştirdik. Maalesef bugün kimse çocuğunu çırak olarak dahi vermiyor. El emeği göz nuru olan şapkacılık mesleği bitiyor. Zaman içerisinde kaybolan mesleklerden biridir” diye konuştu.

#3
Foto - Mesleğin son temsilcilerinden! Ülkenin dört bir yanına satıyor ama eleman yok

Şapkacılık mesleğine resmi şapkalar üreterek başladığını dile getiren Kağar, “Diyarbakır’da polis, asker, subay ve gardiyan gibi meslekteki arkadaşlarımıza şapka yapardım. O zamanlar bütün resmi daireler şapka takardı. Hayata bu şekilde alıştığım için mesleğimi devam ettiriyorum. Aslında bırakmam lazımdı fakat yaşama şeklim böyle” ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Mesleğin son temsilcilerinden! Ülkenin dört bir yanına satıyor ama eleman yok

Ürettiği şapkaları Türkiye’nin dört bir yanına gönderdiğini aktaran Kağar, “Kimisi bu şapkaları takarken, kimisi de aksesuar olarak evin veya dükkanın bir köşesine asıyor. Günde 6-7 tane şapka üretebilsem benim için çok iyi olur. Tek olduğum için biraz zor oluyor. Bu yaşa geldim mesleğimden ötürü gözlük dahi kullanmıyorum. Diğer meslektaşlarımın çoğu gözlük kullanıyordu” diye konuştu.

#5
Foto - Mesleğin son temsilcilerinden! Ülkenin dört bir yanına satıyor ama eleman yok

Kağar, yaz ve kış aylarında takılan şapkaların insan sağlığı açısından iyi olduğunu belirterek sözlerini şöyle tamamladı:

#6
Foto - Mesleğin son temsilcilerinden! Ülkenin dört bir yanına satıyor ama eleman yok

“Eskiden dışarıya şapkasız çıkan insanlar utanırdı. Şapka takmak dört iklimde de faydalıdır. Ben yazın keten, kışın ise kalın şapka takarım. Ayakkabı sağlık açısından ne kadar önemliyse şapka takmak da o kadar önemlidir.”

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