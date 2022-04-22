2022-04-22 11:24:19 Mescid-i Aksa'ya baskın yapan İsraillilere efsane tepki
İsrailliler, bu sabah yine Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.
İsrailliler, bu sabah yine Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.
Geçici kaldıkları topraklarda yapabildikleri kadar kışkırtma yapmaya çalışan İsraillilere, Filistinlilerden tokat gibi bir tepki geldi.
Baskının ardından İsraillilerin bölgeden çekilmesiyle, Filistinliler ellerine temizlik malzemelerini alıp Mescid-i Aksa'ya gitti.
Bölgede geniş çaplı temizlik başlatıldı.
Bu sırada yine İsrailli kolluk kuvvetleri bölgede beklemedeydi.
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