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Dünya
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Mescid-i Aksa'ya baskın yapan İsraillilere efsane tepki

2022-04-22 11:24:19
Mescid-i Aksa'ya baskın yapan İsraillilere efsane tepki

İsrailliler, bu sabah yine Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

#1
Foto - Geçici kaldıkları topraklarda yapabildikleri kadar kışkırtma yapmaya çalışan İsraillilere, Filistinlilerden tokat gibi bir tepki geldi.

Geçici kaldıkları topraklarda yapabildikleri kadar kışkırtma yapmaya çalışan İsraillilere, Filistinlilerden tokat gibi bir tepki geldi.

#2
Foto - Baskının ardından İsraillilerin bölgeden çekilmesiyle, Filistinliler ellerine temizlik malzemelerini alıp Mescid-i Aksa'ya gitti.

Baskının ardından İsraillilerin bölgeden çekilmesiyle, Filistinliler ellerine temizlik malzemelerini alıp Mescid-i Aksa'ya gitti.

#3
Foto - Bölgede geniş çaplı temizlik başlatıldı.

Bölgede geniş çaplı temizlik başlatıldı.

#4
Foto - Bu sırada yine İsrailli kolluk kuvvetleri bölgede beklemedeydi.

Bu sırada yine İsrailli kolluk kuvvetleri bölgede beklemedeydi.

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