  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ramazan
5
Mescid-i Aksa'da teravih namazı kılındı

2024-03-30 23:45:40
Mescid-i Aksa'da teravih namazı kılındı

Ramazan ayının son günleri yaklaşırken Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya akın eden binlerce kişi, teravih namazı için saf tuttu.

#1
Foto - Mescid-i Aksa'da teravih namazı kılındı

Teravih namazı kaç rek'attır? Hz. Peygamber’in (s.a.s.) kıldığı teravih namazlarının kaç rek'at olduğu konusunda, üzerinde ittifak edilen bir rivâyet bulunmamaktadır. Her ne kadar onun vitir dâhil yirmi üç rek'at teravih kıldığı yönünde bazı rivâyetler varsa da (İbn Ebî Şeybe, el-Musannef, 2/164 [7692]; Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, 2/698 [4286]) bunlar fukaha tarafından farklı değerlendirilmiştir. Dolayısıyla bu konuda Hz. Âişe’nin, Hz. Peygamber’in (s.a.s.) Ramazan ayındaki gece namazlarıyla ilgili hadisinden ve Hz. Ömer’in teravihin cemaatle kılınmasını başlatmasıyla ilgili haberlerden hareketle bir sonuca ulaşılmaya çalışılmıştır.

#2
Foto - Mescid-i Aksa'da teravih namazı kılındı

Resûlullah’ın (s.a.s.) Ramazan’daki gece namazları sorulduğunda, Hz. Âişe, “Resûlullah, Ramazan ve Ramazan dışındaki gecelerde on bir rek'attan fazla (nâfile namaz) kılmamıştır.” (Buhârî, Teheccüd, 16 [1147]; Müslim, Salâtü’l-Müsâfirîn, 125 [738]) karşılığını vermiştir. Başka bir rivâyette bu sayı on üç olarak zikredilmektedir (Müslim, Salâtü’l-Müsâfirîn, 123-124). Öncelikle bu hadisin teravih namazı hakkında olduğu konusunda bir açıklık bulunmamaktadır. Diğer taraftan Hz. Âişe’nin, Allah’ın elçisinin Ramazan ayında ve Ramazan dışındaki gecelerde on bir veya on üç rek'at namaz kıldığını belirtmesi, onun teravih dışında devamlı olarak kıldığı bir gece namazının bulunduğunu göstermektedir. Zaten Kur’ân-ı Kerîm’de de; “Gecenin bir kısmında uyanarak, sana mahsus bir nâfile olmak üzere namaz kıl. Umulur ki Rabbin, seni övgüye değer bir makama gönderir.” (el-İsrâ, 17/79) buyrulmaktadır.

#3
Foto - Mescid-i Aksa'da teravih namazı kılındı

Yukarıda zikredilenlerden, söz konusu sorunun, Ramazan ayında Hz. Peygamber’in diğer ibadetlerinde olduğu gibi gece namazlarında da bir artış olup olmadığını öğrenmek amacıyla sorulduğu ve teravih namazıyla bir ilişkisinin olmadığı anlaşılmaktadır. Hz. Âişe’den rivâyet edilen, “Resûlullah (s.a.s.) Ramazan’ın son on günü girdiğinde gecelerini (ibadet ve zikirle) ihya eder, ailesini uyandırır, ibadete daha da yoğunlaşırdı.” (Müslim, İ‘tikâf, 7-8 [1174-1175]; bk. Buhârî, Fazlu leyleti’l-kadr, 5 [2024]) hadisi bu görüşü desteklemektedir. Diğer yandan, bu hadisin teravihin meşru kılınmasından önce mi yoksa sonra mı olduğu da belli değildir. Hz. Ömer zamanındaki cemaatle kılınan teravih namazlarının rek'atları konusunda yirmi ve on bir rek'at şeklinde iki rivâyet vardır (İbn Ebî Şeybe, el-Musannef, 2/162-163 [7671-7683-7684]). Kaynaklarımızda Hz. Ömer’in dönemiyle ilgili farklı rivâyetler olmakla birlikte daha sonra teravihin yirmi rek'at olarak yerleştiği ve günümüze kadar da cemaatle kılınarak böyle devam ettiği ifade edilmiştir (bk. İbnü’l-Hümâm, Fethü'l-kadîr, 1/450; ‘Aynî, ‘Umde, 11/126-127; Mâverdî, el-Hâvî, 2/290-291; Şevkânî, Neylü’l-evtâr, 3/53).

#4
Foto - Mescid-i Aksa'da teravih namazı kılındı

Teravih namazı, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali dönemlerinden başlayarak günümüze kadar cemaatle yirmi rek'at olarak kılınmıştır. Sahabeden kimse buna itiraz etmemiş ve âlimler tarafından da bu şekilde kabul edilmiştir. Günümüzde, başta ülkemiz olmak üzere pek çok İslâm ülkesinde teravih namazı cemaatle 20 rek'at olarak kılınmaktadır. Şunu ifade etmek gerekir ki teravih namazı nâfile bir ibadet olduğundan, farz gibi telakki edilmesi doğru değildir. Bu nedenle, yorgunluk, meşguliyet ve benzeri sebeplerle, teravih namazının evde 8, 10, 12, 14, 16 veya 18 rek'at kılınması hâlinde sünnet yerine getirilmiş olur. Ancak cemaate iştirak etmeye çalışmak daha iyidir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bu iki fotoğraf aynı gün çekildi!
Siyaset

Bu iki fotoğraf aynı gün çekildi!

Cumhur İttifakı’nın İBB Başkan Adayı Murat Kurum’un Çevre ve Şehircilik bakanı olduğu dönemde yaşanan felaket sonrası bölgede çalışırken çek..
İsrail'den şaşırtan adım!
Dünya

İsrail'den şaşırtan adım!

İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes görüşmeleri Mısır'ın başkenti Kahire'de sürdürülecek.
Türk halkı ve Trabzon halkı çok sıcakkanlı çıktı diyen Batista Mendy, Türklere hayran kaldı
Spor

Türk halkı ve Trabzon halkı çok sıcakkanlı çıktı diyen Batista Mendy, Türklere hayran kaldı

Süper Lig takımlarından Trabzonspor'un Fransız orta saha oyuncusu Batista Mendy, Türk halkı ve Trabzon halkının çok sıcakkanlı olduğunu söyl..
Çin ülkesi ABD seyahatine işaret etti: 'Beklenmedik durumlara karşı hazırlıklı olun' diyerek dikkat çekildi
Dünya

Çin ülkesi ABD seyahatine işaret etti: 'Beklenmedik durumlara karşı hazırlıklı olun' diyerek dikkat çekildi

Çin, ABD'ye seyahat edecek vatandaşlarına "beklenmedik durumlara karşı hazırlıklı olmaları" uyarısında bulundu.
Gaziantep'te göçmen faciası: Yakıt tankerinin içinde havasızlıktan öldüler
Gündem

Gaziantep'te göçmen faciası: Yakıt tankerinin içinde havasızlıktan öldüler

Gaziantep'te uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan yakıt tankerinde 2'si ölü, 7'si baygın 52 düzensiz göçmen bulundu.
Yeniden Refah ile ilgili olay iddia: Fatih Erbakan seçime saatler kala İstanbul adayına teklif yaptı

Yeniden Refah ile ilgili olay iddia: Fatih Erbakan seçime saatler kala İstanbul adayına teklif yaptı
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23