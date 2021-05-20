"Mescid-i Aksa ve Kudüs'e destek çadırı" kuruldu

STK temsilcileri adına konuşan Memur-Sen İl Başkanı İbrahim Coşkun da amaçlarının Filistinlilere yapılan zulümleri kınamak ve haykırmak olduğunu vurguladı. Çadır için vatandaşlardan destek isteyen Coşkun, Mescid-i Aksa'nın özgürleşmeden insanlığın da özgürleşmeyeceğini ifade etti. Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ile Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş da birer konuşma yaptı.