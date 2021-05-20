2021-05-20 18:11:26 "Mescid-i Aksa ve Kudüs'e destek çadırı" kuruldu
Şanlıurfa'da sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri tarafından "Mescid-i Aksa ve Kudüs'e destek çadırı" kuruldu. Rabia Meydanı'nda kurulan çadırının açılışında konuşan AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, çadırının kurulmasında emeği bulunanlara teşekkür etti. İslam coğrafyasındaki Müslümanların zulüm altında olduğunu belirten Cevheri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tüm mazlumların sesi ve yanında olduğunu söyledi.