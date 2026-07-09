Suriye için tarihi fotoğraf! Anlamı çok ama çok büyük
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Ankara'dan dünyaya duyurduğu kararı hayata geçti. Trump yönetimi, Suriye'nin "Teröre Destek Veren Ülkeler" listesinden çıkarılması için Kongre'ye resmi bildirimde bulundu. Kararın ardından Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Suriye'nin tarihindeki kara bir sayfanın kapandığını belirterek, eski rejim nedeniyle 1979'dan beri uygulanan "terör destekçisi ülke" sınıflandırmasının kaldırıldığını açıkladı.