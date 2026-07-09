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Suriye için tarihi fotoğraf! Anlamı çok ama çok büyük

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Suriye için tarihi fotoğraf! Anlamı çok ama çok büyük

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Ankara'dan dünyaya duyurduğu kararı hayata geçti. Trump yönetimi, Suriye'nin "Teröre Destek Veren Ülkeler" listesinden çıkarılması için Kongre'ye resmi bildirimde bulundu. Kararın ardından Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Suriye'nin tarihindeki kara bir sayfanın kapandığını belirterek, eski rejim nedeniyle 1979'dan beri uygulanan "terör destekçisi ülke" sınıflandırmasının kaldırıldığını açıkladı.

#1
Foto - Suriye için tarihi fotoğraf! Anlamı çok ama çok büyük

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, Suriye'nin "Teröre Destek Veren Ülkeler" listesinden çıkarılması yönündeki niyetini, yasal zorunluluk kapsamında 45 günlük ön bildirim sürecini başlatarak ABD Kongresi'ne resmen iletti. Yapılan açıklamada, bu kararın Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması ve ülkenin yeniden inşasının desteklenmesi amacı taşıdığı belirtildi. Kararda, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara yönetiminin terörle mücadele konusunda attığı olumlu adımlar ile bu alanda verdiği resmi güvencelerin etkili olduğu ifade edildi.

#2
Foto - Suriye için tarihi fotoğraf! Anlamı çok ama çok büyük

SURİYE DIŞİŞLERİ BAKANI: TARİHİMİZDEKİ KARA SAYFAYI KAPATTIK - Kararın ardından Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Şeybani paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın talimatları doğrultusunda, Suriye'nin tarihindeki kara bir sayfayı kapattık. Eski rejimin politikaları nedeniyle 1979 yılında Suriye'ye uygulanan terör destekçisi ülke sınıflandırması kaldırıldı. Bu karar dolayısıyla, Başkan Trump liderliğindeki ABD'ye en içten teşekkür ve takdirlerimi sunuyorum. Ayrıca dostum Dışişleri Bakanı Marco Rubio'ya, değerli Büyükelçi Tom Barrack'a ve Suriye'nin yanında duran herkese teşekkür ediyorum." Açıklamanın ardından Ahmed Şara ile Esad Hasan Şeybani'nin, Trump'ın gönderdiği mektupla birlikte fotoğraf çektirdiği görüldü.

#3
Foto - Suriye için tarihi fotoğraf! Anlamı çok ama çok büyük

TRUMP'TAN AHMED ŞARA'YA MEKTUP - ABD Başkanı Donald Trump'ın Ahmed Şara'ya hitaben gönderdiği mektupta şu ifadeler yer aldı: "Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ahmed Şara; Bugün Suriye'yi terörizmi destekleyen bir ülke olarak sınıflandırmayı kaldırmaya yönelik kararımı Kongre'ye bildirdim. Yasaya göre, Kongre kararı tamamlamak için 45 günlük bir inceleme yapacak.Ülkenizin yeniden inşasına engel olan tüm engelleri kaldırmaya söz verdim ve çok yakında bunu yapabilirsiniz. Amerikalı şirketler, Suriye'ye yatırım yapmaya ve ülkenizi her zamankinden daha büyük ve daha müreffeh hale getirmeye hazır. Bu kararın Suriye halkı üzerinde olumlu bir etkisi olacağını ve ülkelerimiz arasındaki ortaklığı pekiştireceğini umuyorum. Saygılarımla, Donald J. Trump ABD Başkanı."

#4
Foto - Suriye için tarihi fotoğraf! Anlamı çok ama çok büyük

45 GÜNLÜK KONGRE SÜRECİ BAŞLADI - ABD yasaları gereği, Suriye'nin "Teröre Destek Veren Ülkeler" listesinden çıkarılabilmesi için Kongre'nin 45 günlük inceleme sürecini tamamlaması gerekiyor. Sürecin tamamlanmasının ardından kararın resmen yürürlüğe girmesi bekleniyor.

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