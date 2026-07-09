Suriye için tarihi fotoğraf! Anlamı çok ama çok büyük

TRUMP'TAN AHMED ŞARA'YA MEKTUP - ABD Başkanı Donald Trump'ın Ahmed Şara'ya hitaben gönderdiği mektupta şu ifadeler yer aldı: "Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ahmed Şara; Bugün Suriye'yi terörizmi destekleyen bir ülke olarak sınıflandırmayı kaldırmaya yönelik kararımı Kongre'ye bildirdim. Yasaya göre, Kongre kararı tamamlamak için 45 günlük bir inceleme yapacak.Ülkenizin yeniden inşasına engel olan tüm engelleri kaldırmaya söz verdim ve çok yakında bunu yapabilirsiniz. Amerikalı şirketler, Suriye'ye yatırım yapmaya ve ülkenizi her zamankinden daha büyük ve daha müreffeh hale getirmeye hazır. Bu kararın Suriye halkı üzerinde olumlu bir etkisi olacağını ve ülkelerimiz arasındaki ortaklığı pekiştireceğini umuyorum. Saygılarımla, Donald J. Trump ABD Başkanı."