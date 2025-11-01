Merkez Bankası’nın sürpriz “altın” kararı sonrası kritik gelişme

DİKO Başkanı Yüksel, son dört yıldır uygulanan kota sistemi nedeniyle, Merkez Bankası'nın altın alımları piyasadaki arzı önemli ölçüde kısıtlamış, kuyumculuk sektöründe dönem dönem dengesizlikler yaşanmasına neden olduğunu söyledi. Alınan son kararla birlikte Merkez Bankası'nın altın alımını durdurduğunu hatırlatan Yüksel, "Bu karar, sektörde yeni bir sürecin başlayacağına işaret ediyor. Dört yıldır kota uygulaması nedeniyle Merkez Bankası altın alımlarını kendi bünyesinde yürüttüğü için piyasada yeterli miktarda altın bulunamıyordu. Bu karar açıkçası beklemediğimiz ama olumlu bulduğumuz bir gelişme. Şu anda piyasada bir gevşeme ihtimali oldukça yüksek görünüyor. Bu durum hem üreticiyi hem de kuyumcu esnafını bir nebze rahatlatabilir" dedi.