2023-11-01 15:36:22 Merkez Bankası’ndan şok adım! Yeni kararı az önce duyurdular! Hiç kimse bunu beklemiyordu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) geçen hafta açıkladığı kapsamlı sadeleşme adımlarının mecburi karşılık ve komisyon uygulamalarına yönelik talimatını bankalara gönderdiği öğrenildi. Sadeleşme politikası kapsamında yeni bir hamle daha yapan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Türk Lirası’na geçiş, yenileme ve TL payının artırılmasında hedefleri tutturamayan bankalara Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesapları için TCMB tarafından farklılaştırılmak üzere yüzde 8 komisyon uygulayacak. TL payı için ise yüzde 3 zorunlu karşılık komisyonu belirlendi. Hedefleri tutturan bankalar için ise komisyonu sıfıra kadar getirmek mümkün olacak.